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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'सपा आई तो यूपी बन जायेगा पश्चिम बंगाल', ओम प्रकाश राजभर का अखिलेश यादव पर हमला

'सपा आई तो यूपी बन जायेगा पश्चिम बंगाल', ओम प्रकाश राजभर का अखिलेश यादव पर हमला

UP Politics: उन्होंने कहा है कि वो सोशल मीडिया पर हर दिन एक नए पोस्ट के साथ पूरे मुख्यमंत्रित्व काल की सपाई गुंडागर्दी, अराजकता और आतंक के खौफनाक दौर पर प्रकाश डालेंगे.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 15 Jul 2026 12:19 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक अभियान छेड़ रखा है.  उन्होंने कहा है कि वो सोशल मीडिया पर हर दिन एक नए पोस्ट के साथ पूरे मुख्यमंत्रित्व काल की सपाई गुंडागर्दी, अराजकता और आतंक के खौफनाक दौर पर प्रकाश डालेंगे.

सबसे पहले उन्होंने 'सपा का आतंकराज - पार्ट 1' शीर्षक से एक पोस्ट साझा किया था. इसमें उन्होंने सपा की पूर्व सरकार में दलितों और पिछड़ों पर बड़े पैमाने पर अत्याचार को गिनाया था. आज 'सपा की जातीय हिंसा : पार्ट-2' शीर्षक से  दूसरा पोस्ट साझा किया है. 

'आपकी ताजपोशी से उत्तर प्रदेश बना पश्चिम बंगाल'

ओपी राजभर ने एक्स पर लिखा, 'अखिलेश जी!  पिता के दम पर आपका दुर्भाग्य से 2012 में मुख्यमंत्री बन जाना और आपकी ताजपोशी से उत्तर प्रदेश का पश्चिम बंगाल बन जाना. याद कीजिए, साल 2012 का आप चुनाव जीते और उसके बाद आपके उद्दंड कार्यकर्ताओं ने क्या किया. पूरे प्रदेश में जातीय और धार्मिक हिंसा शुरू कर दी. उत्तर प्रदेश को पश्चिम बंगाल जैसा बना दिया गया था.'

पुलिस बेबस देखती रही तमाशा

अपने पोस्ट में राजभर ने आरोप लगाया कि सपा के चुनाव जीतने के बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल इतना बढ़ गया था कि वो खुलेआम अत्याचार करते थे और पुलिस बेबस होकर देकती रहती थी. उन्होंने लिखा, 'अखिलेश की पार्टी की जीत के 36 घंटे के अंदर उनके कार्यकर्ताओं ने यूं तो हर जिले में हंगामा किया था, लेकिन यूपी के नौ जिलों के अति पिछड़ों एवं दलित गांवों को आग के हवाले करने की घटना को कभी भुलाया नहीं जा सकता. इस आगजनी में हत्याएं भी की गईं और पुलिस बेबस रह कर तमाशा देखती रही.'

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जब जला डाली बसपा नेता की राइस मिल

 ओपी राजभर ने आगे अपने पोस्ट में सपा के एक पूर्व मंत्री की राइस मिल जलाने की घटना का जिक्र किया है. उन्होंने लिखा, 'उस हिंसा में अम्बेडकरनगर के अकबरपुर विधानसभा सीट से चुनाव हारने वाले बसपा के एक पूर्व मंत्री की राइस मिल तक जला दिया गया था. याद तो होगा ही ना. बेचारे मंत्री जी अपने गांव में लगी आग को बुझाते घूम रहे थे और उनके राइस मिल में लगी आग की लपटें अम्बेडकरनगर जनपद के अकबरपुर कस्बे के तहसील तिराहे तक पहुंच चुकी थी. मंत्री जी का बेटा अलग बेबस घूम रहा था, उससे ज्यादा अनिर्णय की स्थिति में अम्बेडकरनगर की पुलिस थी कि वो करें तो करें क्या?'

उन्होंने पोस्ट के अंत में लिखा कि इसलिए राजभर कहता है कि सपा का आना मतलब, उत्तर प्रदेश का पश्चिम बंगाल का बन जाना है. इसपर अभी तक सपा की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. हालांकि, अब ये देखना दिलचस्प होगा कि अखिलेश यादव और उनकी पार्टी की तरफ से इसपर क्या प्रतिक्रिया सामने आती है. 

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. पत्रकारिता में इनका अनुभव करीब 7 वर्षों का है. इस दौरान इन्होंने राजनीति समेत अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया है. abp न्यूज़ से पहले इन्होंने राजस्थान पत्रिका और न्यूज बाइट जैसे संस्थान में काम किया है. इनका मानना है कि सटीक तथ्यों, विश्वसनीय स्रोतों और निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ खबरें जनता तक पहुंचनी चाहिए.
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Published at : 15 Jul 2026 12:19 PM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav O P Rajbhar UP NEWS SAMAJWADI PARTY LUCKNOW NEWS
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