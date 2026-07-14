'अनशन खत्म करिए, फिर पूरे देश में...', सोनम वांगचुक से सपा प्रमुख अखिलेश यादव की अपील



दिल्ली में शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर 17 दिन से जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल पर सोनम वांगचुक से अनशन खत्म करने की अपील समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने की है, उन्होंने वांगचुक से फोन पर वार्ता कर उनके स्वास्थ्य का हाल जाना और अनशन तोड़ने की अपील की है. इसके साथ ही अखिलेश यादव ने उनके सत्याग्रह को खुला समर्थन किया है.

सपा प्रमुख ने इसको लेकर अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक लंबी-चौड़ी पोस्ट की है. जिसमें सोनम वांगचुक की सेहत पर चिंता जाहिर करते हुए बीजेपी के खिलाफ देश भर में आंदोलन करने की अपील की है.

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वांगचुक के नैतिक बल की आवश्यकता

अखिलेश यादव ने लिखा, "हमारा मानना है कि वो जनहित में इस आग्रह पर विचार करें. देश की संपूर्ण युवा शक्ति, उनके अभिभावकों, परिवार और परिजनों की आकांक्षा भी यही है क्योंकि उनके नैतिक बल की देश को बहुत आवश्यकता है अतः वो पूरी दुनिया से आ रहे निवेदनों को स्वीकार करते हुए अपना अनशन तोड़े दें, फिर कुछ दिनों का स्वास्थ्य लाभ लें और नई ऊर्जा का संचय करके पुनः नये आंदोलन में जुट जाएं. उनसे सविनय आग्रह है कि वो ‘नकारात्मक, भ्रष्ट, बेईमान, लोकतंत्र विरोधी सांप्रदायिक भाजपा’ के विरुध्द हो रहे आंदोलनों को पूरे देश में विस्तारित कर जन-एकजुटता की अखंड कड़ी बनें."

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नीट परीक्षा घोटाला और मंदिर में चोरी का किया जिक्र

सपा प्रमुख ने तंज कसते हुए लिखा, "नीट की परीक्षा के घोटाले के बाद मंदिर में चोरी के महापाप का भंडाफोड़ भी एक गहरा दिव्य-संकेत है. डॉक्टर को धरती पर भगवान के रूप में ही देखा जाता है. हम सब तो मंदिर और मेडिकल दोनों के गहरे संबंध में विश्वास करते हैं. धर्म के मनोबल का और चिकित्सा का मनोवैज्ञानिक संबंध भी होता है. जिस तरह संपूर्ण विश्व का मीडिया सोनम वांगचुक जी के लिए चिंतित दिखाई दे रहा है, उसका एक दूसरा पक्ष ये भी है कि इससे भाजपा राज में दुनिया भर में हमारे देश की डेमोक्रेटिक इमेज बुरी तरह खंडित हो रही है. हम सोनम वांगचुक के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं."

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