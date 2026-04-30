हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#PollofPollsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडगोमांस से जुड़े केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला, सरकार की कार्रवाई को बताया दोषपूर्ण

गोमांस से जुड़े केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला, सरकार की कार्रवाई को बताया दोषपूर्ण

UP News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गोमांस से जुड़े केस की सुनवाई करते हुए कहा कि बिना वैज्ञानिक पुष्टि के केवल संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति की आजीविका के साधन को नहीं छीना जा सकता है.

By : सौरभ मिश्रा | Updated at : 30 Apr 2026 01:12 PM (IST)
Preferred Sources

इलाहाबाद हाईकोर्ट का गो मांस से जुड़े मामले में महत्वपूर्ण फैसला आया है. कोर्ट ने कहा है कि जब तक वैज्ञानिक रूप से यह साबित न हो जाए कि बरामद किया गया मांस वास्तव में गोमांस ही है, तब तक वाहन को जब्त करना पूरी तरह अवैध और मनमाना कदम है. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की कार्यवाही को दोषपूर्ण माना है.

हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश गोवध प्रतिषेध अधिनियम से जुड़े मामले में सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया है. इसके साथ ही याचिकाकर्ता को हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए सरकार पर 2 लाख रुपये का हर्जाना लगाया है. जस्टिस संदीप जैन की सिंगल बेंच ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि बिना किसी अधिकृत प्रयोगशाला की पुष्टि के केवल संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति की आजीविका के साधन को छीनना संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है.

जानें- क्या है पूरा मामला?

दरअसल यह मामला बागपत जिले का है. जहां 18 अक्टूबर 2024 को पुलिस ने एक बोलेरो वाहन को इस संदेह में पकड़ा था कि उसमें पांच गायों का मांस ले जाया जा रहा है. इस आधार पर जिला मजिस्ट्रेट, बागपत ने 16 जून 2025 को वाहन को जब्त करने का आदेश दिया, जिसे बाद में मंडलायुक्त मेरठ ने भी बरकरार रखा.

सुल्तानपुर में तेज आंधी-तूफान का क़हर, अलग-अलग हादसों में दो बच्चों समेत 7 की मौत, 21 लोग हुए घायल

गोमांस होने की वैज्ञानिक प्रमाणिकता जरूरी

याचिकाकर्ता मोहम्मद चांद ने इन आदेशों को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. उन्होंने दलील दी कि पशु चिकित्सक की रिपोर्ट में मांस के गोमांस होने की कोई निश्चित पुष्टि नहीं की गई थी बल्कि उसे केवल 'संदिग्ध' बताया गया था. सुनवाई के दौरान राज्य के अपर शासकीय अधिवक्ता ने भी स्वीकार किया कि रिकॉर्ड पर ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है जो वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित करे कि बरामद मांस गोमांस ही था.

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम, 1955 की धारा 5-ए(6) का उल्लेख करते हुए कहा कि अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए अधिकृत प्रयोगशाला की रिपोर्ट अनिवार्य है. चूंकि इस मामले में प्रयोगशाला की कोई पुख्ता रिपोर्ट उपलब्ध नहीं थी इसलिए जब्त की पूरी प्रक्रिया को अवैध करार दिया गया.

मंडलायुक्त के आदेश को किया रद्द

कोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ता का वाहन उसकी आजीविका का एकमात्र स्रोत था और पिछले 18 महीनों से वाहन के अवैध रूप से बंद रहने के कारण उसे भारी आर्थिक क्षति हुई है.हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए जिला मजिस्ट्रेट और मंडलायुक्त के आदेशों को रद्द कर दिया. कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह सात दिनों के भीतर याचिकाकर्ता को 2 लाख रुपये का मुआवजा दे.

इसके साथ ही, न्यायालय ने सरकार को यह छूट भी दी है कि वह मुआवजे की यह राशि संबंधित उत्तरदायी अधिकारियों से वसूल सकती है. कोर्ट ने प्रशासन को निर्देशित किया है कि याचिकाकर्ता के वाहन को तीन दिनों के भीतर तत्काल रिहा किया जाये.

बागपत में नदी में समाया ट्रैक्टर, डूबने से बाल-बाल बचा परिवार, ग्रामीणों ने अवैध खनन के लगाए आरोप

About the author सौरभ मिश्रा

सौरभ मिश्रा प्रयागराज के निवासी हैं. वह पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. अपने करियर की शुरुआत सौरभ ने 2020 में इंडिया अहेड से की, इसके बाद रिपब्लिक भारत में 2 महीने कार्य किया. सौरभ, वर्ष 2023 से अप्रैल 2025 तक मैं हिंदी खबर में एसोसिएट रिपोर्टर रहे. इन्होंने कई बड़े स्तरीय इवेंट और जन-सरोकार की खबरें कवर किए हैं. निष्पक्ष और तथ्य आधारित रिपोर्टिंग इनकी प्राथमिकता है.सौरभ ने पत्रकारिता जगत में पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया है उन्हें हर दिन कुछ नया सीखना, लोगों से संवाद करना और समाज से जुड़े मुद्दों पर काम करना पसंद है. सौरभ ने स्नातक की पढ़ाई कानपुर यूनिवर्सिटी से की है और वर्तमान में भी पत्रकारिता से जुड़े हैं.
Read More
Published at : 30 Apr 2026 01:12 PM (IST)
Tags :
Allahabad High Court UP NEWS Yogi Adityanath
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गोमांस से जुड़े केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला, सरकार की कार्रवाई को बताया दोषपूर्ण
गोमांस से जुड़े केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला, सरकार की कार्रवाई को बताया दोषपूर्ण
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'काले कर्मों से जो राजमहल सजाते...', CM योगी ने विधानसभा में आजम खान और अबू आजमी का किया जिक्र
'काले कर्मों से जो राजमहल सजाते...', CM योगी ने विधानसभा में आजम खान और अबू आजमी का किया जिक्र
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'आपको देखकर गिरगिट भी शरमा जाए', विधानसभा में माता प्रसाद पांडेय की तरफ देखकर बोले CM योगी
'आपको देखकर गिरगिट भी शरमा जाए', विधानसभा में माता प्रसाद पांडेय की तरफ देखकर बोले CM योगी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'तेरी पॉटी का ठेका ले रखा है क्या?', संभल में अजब मामला, फ्रेश होने गए सिपाही से भिड़े दारोगा
'तेरी पॉटी का ठेका ले रखा है क्या?', संभल में अजब मामला, फ्रेश होने गए सिपाही से भिड़े दारोगा
Advertisement

वीडियोज

Sansani: हिजबुल्लाह के सीक्रेट ठिकानों की अनदेखी पिक्चर ! | Crime News | America
Sandeep Chaudhary On Exit Poll: कहां किसकी जीत..किसका सूपड़ा साफ | BJP | TMC | Poll of Polls on ABP
West Bengal Exit Poll 2026: क्या हार रही हैं दीदी ? | PM Vs Mamata | Chanakya Exit Poll
West Bengal Exit Poll 2026: ममता बनर्जी की सत्ता पर संकट? जानिए पूरा गणित | BJP Vs TMC | Mamata
West Bengal 2026 Phase 2 Voting: बंगाल में एक्शन मोड पर प्रशासन... | BJP | TMC | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान में दिखा दिया जम्मू कश्मीर और लद्दाख! गंदी हरकत पर उतरा नेपाल, अब भारत से मांग रहा माफी, जानें पूरा विवाद
पाकिस्तान में दिखा दिया जम्मू कश्मीर और लद्दाख! गंदी हरकत पर उतरा नेपाल, अब भारत से मांग रहा माफी, जानें पूरा विवाद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Assembly Special Session Live: यूपी विधानसभा में विपक्ष पर बरसे सीएम योगी, सपा बोली- पुरानी कैसेट को जारी कर दिया है
यूपी विधानसभा में विपक्ष पर बरसे सीएम योगी, सपा बोली- पुरानी कैसेट को जारी कर दिया है
विश्व
'नहीं जाएंगे पाकिस्तान...', अमेरिका-ईरान पीस टॉक के बीच आखिर ऐसा क्यों बोले डोनाल्ड ट्रंप, दे दिया बड़ा मैसेज
'नहीं जाएंगे पाकिस्तान...', अमेरिका-ईरान पीस टॉक के बीच आखिर ऐसा क्यों बोले डोनाल्ड ट्रंप, दे दिया बड़ा मैसेज
आईपीएल 2026
IPL 2026: शतक जीत की गारंटी नहीं, 5 बल्लेबाजों की शतकीय पारी के बाद भी टीम हारी
IPL 2026: शतक जीत की गारंटी नहीं, 5 बल्लेबाजों की शतकीय पारी के बाद भी टीम हारी
चुनाव 2026
Tamil Nadu Exit Poll 2026: तमिलनाडु के एग्जिट पोल में ट्विस्ट! स्टालिन नहीं इन्हें CM बनाना चाहती है जनता, जानें नाम
तमिलनाडु के एग्जिट पोल में ट्विस्ट! स्टालिन नहीं इन्हें CM बनाना चाहती है जनता, जानें नाम
बॉलीवुड
45 की उम्र में सरोगेसी के जरिए मां बनेंगी संभावना सेठ, शादी के 10 साल बाद एक्ट्रेस ने दी खुशखबरी
मां बनने वाली हैं संभावना सेठ, शादी के 10 साल बाद एक्ट्रेस ने दी खुशखबरी
एग्रीकल्चर
किसानों के लिए वरदान है इस नदी का पानी! बंजर मिट्टी में भी फूंक देता है जान
किसानों के लिए वरदान है इस नदी का पानी! बंजर मिट्टी में भी फूंक देता है जान
ऑटो
Maruti Suzuki का बड़ा दांव: छोटी कारों, SUVs और EVs में करेगी भारी निवेश, जानें क्या है फ्यूचर प्लान
Maruti Suzuki का बड़ा दांव: छोटी कारों, SUVs और EVs में करेगी भारी निवेश, जानें क्या है फ्यूचर प्लान
ENT LIVE
यश की 'Toxic' फिर हुई postpone
यश की 'Toxic' फिर हुई postpone
ENT LIVE
8 साल तक ठुकराया प्रपोजल, प्रेग्नेंसी के बाद नेहा धूपिया ने अंगद बेदी से की गुपचुप शादी!
8 साल तक ठुकराया प्रपोजल, प्रेग्नेंसी के बाद नेहा धूपिया ने अंगद बेदी से की गुपचुप शादी!
ENT LIVE
Aamir Khan ने Confirm किया '3 Idiots' का Sequel, बोले-
Aamir Khan ने Confirm किया '3 Idiots' का Sequel, बोले- "10 साल बाद होगी रैंचो, राजू और फरहान की वापसी
ENT LIVE
Aamir Khan के बेटे Zunaid की फिल्म 'Ek Din' के लिए Arijit Singh ने Retirement के बाद भी गाए 5 गाने
Aamir Khan के बेटे Zunaid की फिल्म 'Ek Din' के लिए Arijit Singh ने Retirement के बाद भी गाए 5 गाने
ENT LIVE
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
Embed widget