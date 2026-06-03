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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडसूर्या हत्याकांड का वांटेड सारिक मेवाती गिरफ्तार, कबूला गुनाह, साथियों के साथ मिलकर मारा चाकू

सूर्या हत्याकांड का वांटेड सारिक मेवाती गिरफ्तार, कबूला गुनाह, साथियों के साथ मिलकर मारा चाकू

Ghaziabad Suriya Murder Case: सारिक मेवाती ने पुलिस को बताया है कि उसने अपने साथी अतीक, फरहान, असद और असद के पिता नवाब के साथ मिलकर सूर्य प्रताप को चाकू मारा था.

By : विपिन तोमर | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 03 Jun 2026 06:19 PM (IST)
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गाजियाबाद के खोड़ा में सूर्या हत्याकांड में वांटेड चल रहा 25 हजार का इनामी सारिक मेवाती को गिरफ्तार कर लिया गया है. सारक सूर्या के घर से कुछ दूरी पर रहता था. वहीं पुलिस के मुताबिक सारिक ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है. सारिक मेवाती ने पुलिस को बताया है कि उसने अपने साथी अतीक, फरहान, असद और असद के पिता नवाब के साथ मिलकर सूर्य प्रताप को चाकू मारा था.

गाजियाबाद पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया की थाना खोड़ा से 25000 का इनामी साकिर मेवाती जो की मूल रूप से छर्रा बादशाह नगला अलीगढ़ का रहने वाला है उसको बुधवार को नहर पटरी इंदिरापुरम अंडरपास से गिरफ्तार किया है. तारीख 28 में हुए सूर्य प्रताप चौहान की हत्या में वांटेड था. 

ये भी पढ़ें: प्रयागराज में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या, करोड़ों के थे मालिक, दुर्गंध आने पर मामले का हुआ खुलासा

असद का हो गया था एनकाउंटर

पुलिस ने बताया कि पूछताछ में सारिक ने बताया है कि उसने अपने साथी असद, फरहान, अतीक और असद के पिता नवाब के साथ मिलकर सूर्य पर चाकू से वार किए थे. सूर्य की अगले दिन यानी 29 मई को इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई थी. इस मामले में पुलिस के साथ सीधी मुठभेड़ में असद ढेर हो गया था. जबकि असद के पिता नवाब, फरहान और अतीक को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है.

 

कंप्यूटर की दुकान में काम करता था सारिक

गिरफ्तार सारिक मेवाती की उम्र 20 साल है. मिली जानकारी के मुताबिक वह एक कंप्यूटर की दुकान में काम करता है. इसके साथ ही प्रशासन और पुलिस ने आगे कार्रवाई बढ़ाते हुए खोड़ा में मदरसे सील किए थे साथ ही असद के घर पर नोटिस भी लगाया है. जिसमें बताया गया है कि यह मकान सरकारी भूमि पर बना है और उनका 15 दिन में जवाब देना है.

उधर, सूर्या हत्याकांड के बाद प्रशासन का एक्शन भी तेज हो गया है. गाजियाबाद जिले में बिना इजाजत संचालित किए जाने के आरोप में दो मदरसों को सील करने के बाद इस मामले में तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. 

बिना वैध पंजीकरण के चल रहे थे मदरसे

पुलिस सूत्रों ने बुधवार को बताया कि गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में स्थित ये मदरसे कथित तौर पर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की मंजूरी और वैध पंजीकरण के बिना चलाए जा रहे थे. यह कार्रवाई खोड़ा के ही रहने वाले 17 वर्षीय सूर्या चौहान की गत 28 में को हुई हत्या के मामले के बाद की गई है. मामले का आरोपी असद 30/31 मई की दरमियानी रात को पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया था.

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Published at : 03 Jun 2026 05:46 PM (IST)
Tags :
Ghaziabad News UP NEWS Suriya Murder Case
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