यूपी में 23 राजभरों की हत्या पर ओम प्रकाश राजभर ने सपा को दिया जवाब, इन्हें बताया जिम्मेदार

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को देखते हुए तमाम सियासी दलों में जुबानी जंग तेज हो गई हैं. यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री और एनडीए के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर से समाजवादी पार्टी और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर तीखा हमला किया हैं. उन्होंने कहा कि शंकराचार्य को सपा नेता बताया. वहीं राजभर समाज के लोगों की हत्याओं को लेकर भी तीखा पलटवार किया.

प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर कन्नौज पहुंचे थे, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया. इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया. राजभर ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर निशाना साधते हुए कहा कि वे संत की भूमिका में नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के नेता की तरह काम कर रहे हैं.

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर किया हमला

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि कोई भी संत अपनी धार्मिक या सामाजिक मुहिम को लेकर बयान देता है लेकिन, किसी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के खिलाफ राजनीतिक बयान देना उचित नहीं है. उन्होंने समाजवादी पार्टी पर आतंकियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया. राजभर ने कहा कि आजमगढ़ को सपा का गढ़ माना जाता है और जब भी कोई आतंकी घटना सामने आती है तो जांच एजेंसियां सबसे पहले आजमगढ़ की ओर रुख करती हैं.

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राजभर समाज के लोगों की हत्याओं पर जवाब

यूपी में राजभर समाज के 23 लोगों की हत्या को लेकर समाजवादी पार्टी द्वारा लगाए गए पोस्टरों पर भी उन्होंने पलटवार किया. राजभर ने कहा कि पोस्टर लगाने वालों को यह भी बताना चाहिए कि इन हत्याओं के पीछे कौन लोग थे. उन्होंने दावा किया कि 95 प्रतिशत हत्याएं समाजवादी पार्टी से जुड़े लोगों द्वारा कराई गईं.

हनुमान जी को राजभर समाज से जोड़ने वाले अपने बयान पर उठे विवाद को लेकर भी ओम प्रकाश राजभर ने सफाई दी. उन्होंने रामायण और पौराणिक प्रसंगों का हवाला देते हुए कहा कि बाली और सुग्रीव वानर नहीं बल्कि मानव थे, इसलिए उन्होंने अपनी बात ऐतिहासिक और पौराणिक तथ्यों के आधार पर कही थी.

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