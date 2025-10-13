बिहार चुनाव 2025: NDA से अलग कौनसा मोर्चा बना रहे ओपी राजभर? इतनी सीटों पर उतारेंगे उम्मीदवार

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के सहयोगी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के अध्यक्ष और योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बिहार में 53 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है. उन्होंने पहले चरण के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है.

सुभासपा के राष्ट्रीय मुख्य महासचिव अरविंद राजभर ने कहा कि बिहार में हमारी पार्टी की स्थिति बहुत मजबूत है. हमारे कार्यकर्ता काफी समय से तैयारी कर रहे हैं. राजग से सीटें मांगी गई थीं, लेकिन हमारे हिस्से में एक भी सीट नहीं आई है.

पहले चरण के लिए राजभर ने उतारे प्रत्याशी

सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुख्य महासचिव ने कहा कि प्रथम चरण के लिए 53 प्रत्याशी मैदान में उतारे गए हैं, जबकि कुल 132 सीट पर पार्टी मैदान में प्रत्याशी उतारेगी. इससे पहले पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर गठबंधन धर्म न निभाने का आरोप लगाया.

उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी अब अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी. हम एक मोर्चा बनाएंगे और सभी 153 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे. पहले चरण की 53 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम तय कर लिए गए हैं.

पार्टी के प्रवक्ता ने दी यह जानकारी

पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर ने कहा कि अभी हमारी पार्टी ने 53 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, आगे चलकर और प्रत्याशी चुनाव में उतरेंगे. हमारी भाजपा से बातचीत हुई थी. प्रदेश नेतृत्व के गलत फीडबैक के कारण हमको सीटें नहीं मिली हैं.

उनका कहना है कि एनडीए को इसका खामियाजा भाजपा को भुगतना होगा. ये लोग कम से कम 50 सीटों पर हारेंगे. हम लोग एक मोर्चा बना रहे हैं. उसकी भी लगभग बातचीत हो चुकी है, जो जल्द घोषित होगा. गौरतलब है कि बिहार विधानसभा में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) ने सीट शेयरिंग फाइनल कर दिया है.

इस फॉर्मूले के तहत भाजपा और जद(यू) 101-101 सीटों, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) 29 सीटों, जबकि आरएलएम और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) 6-6 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे.