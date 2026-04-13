Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom जिलाधिकारी ने औद्योगिक इकाइयों संग बैठकें कर दिए निर्देश.

ओवरटाइम और साप्ताहिक अवकाश पर श्रमिकों को दोगुनी मजदूरी.

नियमों के अनुसार बोनस 30 नवंबर से पहले भुगतान होगा.

श्रमिकों से शांतिपूर्वक कार्यस्थल पर पहुंचकर सहयोग की अपील.

उत्तर प्रदेश स्थित गौतमबुद्धनगर में निजी कंपनी में काम करने वाले श्रमिकों द्वारा जारी आंदोलन के बीच जिलाधिकारी मेधा रूपम का एक वीडियो सामने आया है. यह वीडियो शनिवार 12 अप्रैल को जारी किया गया था.

इसमें डीएम ने कहा है कि मैं आप सभी के समक्ष बताना चाहूंगी कि पिछले दो-तीन दिनों में सभी औद्योगिक इकाइयों के साथ विस्तृत बैठकें रखी गई हैं और निम्न निर्देश जारी किए गए हैं, जिनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा. पहला, ओवरटाइम के लिए मज़दूरी दोगुनी दर से दी जाएगी.

*जिलाधिकारी की श्रमिकों से अपील*

सभी श्रमिक भाई एवं बहन शांतिपूर्वक कार्यस्थल पर पहुंचकर कार्य करें तथा जिले में सौहार्द व कानून-व्यवस्था बनाए रखने में करें सहयोग। अफवाहों पर ध्यान न दें। श्रमिकों सहायता हेतु कंट्रोल रूम नम्बर: 120-2978231,120-2978232,120-2978862,120-2978702 pic.twitter.com/VVphIVaNpl — DM NOIDA Gautam Buddha Nagar (@dmgbnagar) April 12, 2026

उन्होंने कहा कि इसके साथ ही, प्रत्येक श्रमिक को साप्ताहिक अवकाश दिया जाएगा. यदि साप्ताहिक अवकाश के दिन काम करवाया जाता है, तो उस दिन के लिए भी उसे दोगुनी दर से भुगतान किया जाएगा. दूसरा, सभी श्रमिकों को नियमों के अनुसार बोनस दिया जाएगा और जो कि 30 नवंबर से पहले उनके बैंक खातों में भेजना सुनिश्चित किया जाएगा.

सीएम खुद इस मामले में संज्ञान ले रहे- नरेंद्र कश्यप

उधर, योगी सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सरकार सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर काम कर रही है. बड़ी संख्या में युवाओं को सरकारी नौकरियां मिल रही हैं और प्रदेश की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है. उद्योगों के विस्तार से रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं, जिसे जनता ने खुद महसूस किया है.

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उन्होंने कहा कि अगर कहीं वेतन से जुड़ी कोई समस्या या विसंगति है, तो सरकार श्रमिकों और कर्मचारियों से अपील करती है कि वे आंदोलन की बजाय बातचीत का रास्ता अपनाएं. मुख्यमंत्री स्वयं इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं और समाधान के लिए प्रयास कर रहे हैं. सरकार न्याय देने के लिए प्रतिबद्ध है और किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा. ऐसे में सभी पक्षों को मुख्यमंत्री के नेतृत्व पर भरोसा रखना चाहिए-उन्हें न्याय जरूर मिलेगा. मंत्री ने यह भी कहा कि कुछ राजनीतिक तत्व प्रदेश में शांति भंग करने की कोशिश कर सकते हैं. पिछले 48 घंटों से शांतिपूर्ण चल रहा प्रदर्शन अचानक हिंसक हो जाना इस बात की ओर इशारा करता है कि किसी ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है.