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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडखराब मौसम का असर, वाराणसी जाने वाली इंडीगो की 2 फ्लाइट लखनऊ डायवर्ट

खराब मौसम का असर, वाराणसी जाने वाली इंडीगो की 2 फ्लाइट लखनऊ डायवर्ट

Varanasi News In Hindi: एयरपोर्ट प्रशासन ने बताया कि इंडिगो की फ्लाइट 6E 2442 एनएमआई से वाराणसी के लिए रवाना हुई थी. वाराणसी में मौसम खराब होने के कारण विमान को लखनऊ डायवर्ट किया गया.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 11 Aug 2026 07:42 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के वाराणसी में खराब मौसम और रनवे पर चल रहे मरम्मत के काम का सीधा असर फ्लाइटों पर पढ़ रहा है. मंगलवार को वाराणसी जाने वाली इंडिगो की दो फ्लाइट को डायवर्ट कर लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर उतारा गया है. दोनों विमानों ने लखनऊ में सुरक्षित लैंडिंग की.

एयरपोर्ट प्रशासन ने बताया कि इंडिगो की फ्लाइट 6E 2442 एनएमआई से वाराणसी के लिए रवाना हुई थी. वाराणसी में मौसम खराब होने के कारण विमान को लखनऊ डायवर्ट किया गया. विमान की दोपहर 1:55 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग हुई. इसी तरह इंडिगो की दूसरी फ्लाइट 6E 6805 अहमदाबाद से वाराणसी जा रही थी. खराब मौसम के चलते इस विमान को भी वाराणसी के बजाय लखनऊ भेजा गया. फ्लाइट ने दोपहर 1:27 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंड किया.

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यात्रियों को दी जा रही जरूरी मदद

दोनों विमानों के लखनऊ पहुंचने के बाद एयरलाइन की ओर से यात्रियों की जरूर को ध्यान में रखते हुए उन्हें तमाम सुविधाएं दी जा रही है. एयरपोर्ट प्रशासन का कहना है कि मौसम के बाद ही आगे की यात्रा के बारे में बताया जा सकता है.

एयरलाइन के मुताबिक, हालात सामान्य होने के बाद यात्रियों को वाराणसी पहुंचाने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे. फिलहाल दोनों विमानों के लखनऊ एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतरने के बाद यात्रियों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए एयरलाइन की टीम लगातार व्यवस्था देख रही है.

वाराणसी में बारिश के आसार 

मौसम विभाग के मुताबिक वाराणसी में अगले दो से तीन दिनों में आंशिक बादल छाए रहेंगे और बारिश भी बनी रह सकती है. इसके अलावा न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा. जबकि बादल छाए रहने से उमस बढ़ेगी. हालांकि आज की तरह विमान सेवाएं प्रभावित होने की संभावना कम है. इसके साथ ही मौसम विभाग ने बिजली कडकने और गिरने का भी अनुमान जताया है.

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About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
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Published at : 11 Aug 2026 07:30 PM (IST)
Tags :
UP NEWS LUCKNOW NEWS VARANASI NEWS
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