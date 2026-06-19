हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडनोएडा एयरपोर्ट के पास अपने घर का सपना हुआ पूरा, 973 लोगों को मिले आवासीय भूखंड

नोएडा एयरपोर्ट के पास अपने घर का सपना हुआ पूरा, 973 लोगों को मिले आवासीय भूखंड

Noida News: यमुना प्राधिकरण ने छह अप्रैल को सेक्टर-15 सी, 18 और 24ए में 973 आवासीय भूखंडों की योजना निकाली की थी. आवेदन प्रक्रिया छह मई तक चली. शुक्रवार को इसका ड्रॉ निकाला गया.

Written By : रविन्द्र जयंत |  Updated at : 19 Jun 2026 09:53 AM (IST)
Preferred Sources

ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क स्थित इंडिया एक्सपो मार्ट सेंटर में आयोजित किए गए ड्रॉ में 973 लोगों को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास भूखंड मिले है. यमुना प्राधिकरण की आवासीय प्लॉट योजना का ड्रॉ में सफल आवेदकों के नाम घोषित किए गए. जिसके बाद आवंटियों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली है. इन लोगों का एयरपोर्ट सिटी में घर का सपना पूरा हो गया.  

प्राधिकरण की तरफ से पारदर्शिता बरतते हुए आवंटन प्रक्रिया का विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर लाइव प्रसारण किया गया. जिससे किसी भी तरह की गड़बड़ी की आशंका नहीं थी. पूरी प्रक्रिया निष्पक्षता के साथ की गई. 

नोएडा में आवासीय प्लॉट योजना का ड्रॉ

यमुना प्राधिकरण ने छह अप्रैल को सेक्टर-15 सी, 18 और 24ए में 973 आवासीय भूखंडों की योजना निकाली की थी. आवेदन प्रक्रिया छह मई तक चली. इस योजना में 162, 183, 184, 200, 223 और 290 वर्ग मीटर आकार के आवासीय भूखंड थे. इन भूखड़ों के लिए 1,10,203 आवेदन प्राप्त हुए थे. 

जांच के दौरान 169 आवेदन निरस्त कर दिए गए, जिसके बाद 1,10,034 पात्र आवेदकों के बीच ड्रा प्रक्रिया संपन्न हुई. सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित समिति की निगरानी में ड्रा प्रक्रिया पूरी कराई गई. नियमों के अनुसार आवंटियों को छह महीने के भीतर प्लॉट की रजिस्ट्री कराना आवश्यक होगा और फिर भवन निर्माण कराना होगा. 

अयोध्या में अब दिखेगा रामायण काल का वैक्स म्यूजियम, रामनगरी में आज CM योगी क्या करेंगे खास?

नियम व शर्तों के अनुसार ही होगा घरों का निर्माण

सबसे पहले 162 वर्ग मीटर के 476 प्लॉटों के लिए 48,920 आवेदकों के बीच ड्रा निकाला गया. इसके बाद 183 वर्ग मीटर के चार प्लॉटों के लिए 566, 184 वर्ग मीटर के चार प्लॉटों के लिए 539, 200 वर्ग मीटर के 481 प्लॉटों के लिए 57,620, 223 वर्ग मीटर के छह प्लॉटों के लिए 1,528 तथा 290 वर्ग मीटर के दो प्लॉटों के लिए 861 आवेदकों के बीच चयन प्रक्रिया हुई.

यमुना प्राधिकरण के एसीईओ शैलेंद्र भाटिया ने बताया कि इंडिया एक्सपो मार्ट में कड़ी निगरानी के बीच कराए गए ड्रॉ में 973 लोगों को भूखंड आंवटित किए गए है. तय नियम व शर्तों के अनुसार घर का निर्माण करना होगा.

UP Weather: यूपी में भीषण गर्मी कहर जारी, आज प्रयागराज-वाराणसी समेत 26 जिलों में लू का अलर्ट, IMD ने दी चेतावनी

Published at : 19 Jun 2026 09:53 AM (IST)
Tags :
Jewar International Airport UP NEWS NOIDA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नोएडा एयरपोर्ट के पास अपने घर का सपना हुआ पूरा, 973 लोगों को मिले आवासीय भूखंड
नोएडा एयरपोर्ट के पास अपने घर का सपना हुआ पूरा, 973 लोगों को मिले आवासीय भूखंड
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अयोध्या के बाद मथुरा में चढ़ावे पर विवाद, CBI जांच की मांग करने वाले फलाहारी महाराज पर लगे आरोप
अयोध्या के बाद मथुरा में चढ़ावे पर विवाद, CBI जांच की मांग करने वाले फलाहारी महाराज पर लगे आरोप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दोस्तों ने मजाक-मजाक में युवक के प्राइवेट पार्ट में कंप्रेसर से भर दी हवा, आंत फटने से तड़पकर मौत
दोस्तों ने मजाक-मजाक में युवक के प्राइवेट पार्ट में कंप्रेसर से भर दी हवा, आंत फटने से तड़पकर मौत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अयोध्या में अब दिखेगा रामायण काल का वैक्स म्यूजियम, रामनगरी में आज CM योगी क्या करेंगे खास?
अयोध्या में अब दिखेगा रामायण काल का वैक्स म्यूजियम, रामनगरी में आज CM योगी क्या करेंगे खास?
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: 'ऑपरेशन भरत तिवारी' का बवाल ! | Bihar Encounter
Maharashtra Politics | Shiv Sena UBT Split: Congress के नाम पर Uddhav Thackeray से 'विद्रोह'
Iran US War | Trump | Mojtaba Khamenei | Janhit: महायुद्ध का चैंपियन कैसे बना ईरान? | Hormuz
Shiv Sena Split: उद्धव की 'सेना' के बागी सैनिक! | Maharashtra Shiv Sena UBT Crisis | Uddhav | Shinde
Maharashtra Politics |Shiv Sena UBT Split: Uddhav Thackeray के 6 सांसद बागी, कैसे बचेगी पार्टी?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'रोटी के बदले गोलियां'...PoK में पाकिस्तानी जुल्म पर भारत ने शहबाज-मुनीर को कर दिया नंगा, लगाई लंका
'रोटी के बदले गोलियां'...PoK में पाकिस्तानी जुल्म पर भारत ने शहबाज-मुनीर को कर दिया नंगा, लगाई लंका
बिहार
झारखंड राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद रार, अब RJD ने कांग्रेस को चेताया, कहा- अपने गिरेबां...
झारखंड राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद रार, अब RJD ने कांग्रेस को चेताया, कहा- अपने गिरेबां...
विश्व
ABP Exclusive: पाकिस्तान का पानी पर प्रोपेगेंडा, यूरोप में बैठकर दुनिया के सामने रोया सिंधु संधि का रोना, एक-एक झूठ का पर्दाफाश
पाकिस्तान का पानी पर प्रोपेगेंडा, दुनिया के सामने रोया सिंधु संधि का रोना, एक-एक झूठ का पर्दाफाश
क्रिकेट
शुभमन गिल की वजह से दोहरे शतक से चूके ईशान किशन? मैच के बाद ये क्या कह दिया
शुभमन गिल की वजह से दोहरे शतक से चूके ईशान किशन? मैच के बाद ये क्या कह दिया
बॉलीवुड
'सीजन 1 की पूरी ओरिजिनल कास्ट आ रही वापस', 'मिर्जापुर द मूवी' को लेकर 'गुड्डू भैया' ने दिया बड़ा अपडेट, अली फजल बोले- 'ये एक एक्सपेरिमेंट है'
'सीजन 1 की पूरी ओरिजिनल कास्ट आ रही वापस', 'मिर्जापुर द मूवी' को लेकर बोले अली फजल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में भीषण गर्मी का कहर जारी, आज प्रयागराज-वाराणसी समेत 26 जिलों में लू का अलर्ट, IMD की चेतावनी
यूपी में भीषण गर्मी का कहर जारी, आज प्रयागराज-वाराणसी समेत 26 जिलों में लू का अलर्ट, IMD की चेतावनी
एग्रीकल्चर
अरहर की फसल से पाना है दोगुना उत्पादन? इन आसान बातों का बुवाई के समय रखें खास ध्यान
अरहर की फसल से पाना है दोगुना उत्पादन? इन आसान बातों का बुवाई के समय रखें खास ध्यान
ट्रेंडिंग
Bengaluru House Rent Viral Post: 40 हजार किराया, 2.4 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट- बेंगलुरु के रेंटल सिस्टम को लेकर फिर छिड़ी बहस 
40 हजार किराया, 2.4 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट- बेंगलुरु के रेंटल सिस्टम को लेकर फिर छिड़ी बहस 
ABP NEWS
31 लाख के 105 मोबाइल रिकवर, यूपी की सर्विलांस टीम का एक्शन
31 लाख के 105 मोबाइल रिकवर, यूपी की सर्विलांस टीम का एक्शन
ABP NEWS
Viral Video | मारपीट चलती रही, गार्ड मजे लेता रहा
Viral Video | मारपीट चलती रही, गार्ड मजे लेता रहा
ABP NEWS
Viral Video : बंद वाइन शॉप पर युवक ने निकाली दुश्मनी, वीडियो वायरल!
Viral Video : बंद वाइन शॉप पर युवक ने निकाली दुश्मनी, वीडियो वायरल!
ABP NEWS
Viral Video : ग्रेटर नोएडा में कुंभकर्ण ! बीच रोड गाड़ी लगाकर सो गया
Viral Video : ग्रेटर नोएडा में कुंभकर्ण ! बीच रोड गाड़ी लगाकर सो गया
ABP NEWS
Viral Video : CM Yogi की गोद में डरा डरा दिखाई दे रहा मासूम ?
Viral Video : CM Yogi की गोद में डरा डरा दिखाई दे रहा मासूम ?
Embed widget