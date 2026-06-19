नोएडा एयरपोर्ट के पास अपने घर का सपना हुआ पूरा, 973 लोगों को मिले आवासीय भूखंड

ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क स्थित इंडिया एक्सपो मार्ट सेंटर में आयोजित किए गए ड्रॉ में 973 लोगों को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास भूखंड मिले है. यमुना प्राधिकरण की आवासीय प्लॉट योजना का ड्रॉ में सफल आवेदकों के नाम घोषित किए गए. जिसके बाद आवंटियों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली है. इन लोगों का एयरपोर्ट सिटी में घर का सपना पूरा हो गया.

प्राधिकरण की तरफ से पारदर्शिता बरतते हुए आवंटन प्रक्रिया का विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर लाइव प्रसारण किया गया. जिससे किसी भी तरह की गड़बड़ी की आशंका नहीं थी. पूरी प्रक्रिया निष्पक्षता के साथ की गई.

यमुना प्राधिकरण ने छह अप्रैल को सेक्टर-15 सी, 18 और 24ए में 973 आवासीय भूखंडों की योजना निकाली की थी. आवेदन प्रक्रिया छह मई तक चली. इस योजना में 162, 183, 184, 200, 223 और 290 वर्ग मीटर आकार के आवासीय भूखंड थे. इन भूखड़ों के लिए 1,10,203 आवेदन प्राप्त हुए थे.

जांच के दौरान 169 आवेदन निरस्त कर दिए गए, जिसके बाद 1,10,034 पात्र आवेदकों के बीच ड्रा प्रक्रिया संपन्न हुई. सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित समिति की निगरानी में ड्रा प्रक्रिया पूरी कराई गई. नियमों के अनुसार आवंटियों को छह महीने के भीतर प्लॉट की रजिस्ट्री कराना आवश्यक होगा और फिर भवन निर्माण कराना होगा.

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नियम व शर्तों के अनुसार ही होगा घरों का निर्माण

सबसे पहले 162 वर्ग मीटर के 476 प्लॉटों के लिए 48,920 आवेदकों के बीच ड्रा निकाला गया. इसके बाद 183 वर्ग मीटर के चार प्लॉटों के लिए 566, 184 वर्ग मीटर के चार प्लॉटों के लिए 539, 200 वर्ग मीटर के 481 प्लॉटों के लिए 57,620, 223 वर्ग मीटर के छह प्लॉटों के लिए 1,528 तथा 290 वर्ग मीटर के दो प्लॉटों के लिए 861 आवेदकों के बीच चयन प्रक्रिया हुई.

यमुना प्राधिकरण के एसीईओ शैलेंद्र भाटिया ने बताया कि इंडिया एक्सपो मार्ट में कड़ी निगरानी के बीच कराए गए ड्रॉ में 973 लोगों को भूखंड आंवटित किए गए है. तय नियम व शर्तों के अनुसार घर का निर्माण करना होगा.

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