हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP Weather: यूपी में भीषण गर्मी कहर जारी, आज प्रयागराज-वाराणसी समेत 26 जिलों में लू का अलर्ट, IMD की चेतावनी

UP Weather: यूपी में भीषण गर्मी कहर जारी, आज प्रयागराज-वाराणसी समेत 26 जिलों में लू का अलर्ट, IMD की चेतावनी

UP Weather Today: उत्तर प्रदेश में बारिश के बाद फिर से भीषण गर्मी और लू का दौर शुरू हो गया हैं. मौसम विभाग ने आज 26 जिलों में उष्ण लहर चलने की चेतावनी दी हैं. जिससे गर्मी और बढ़ेगी.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 19 Jun 2026 06:52 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से पारा बढ़ने लगा है. आसमान से बरस रही तेज धूप और उमस भरी गर्मी की वजह से घर से बाहर निकलना तक मुश्किल हो गया हैं. मौसम विभाग ने आज भी प्रयागराज-वाराणसी समेत प्रदेश के 26 से ज्यादा जिलों में भीषण उष्ण लहर चलने का यलो अलर्ट दिया हैं. हालांकि कुछ जिलों में छिटपुट बूंदाबांदी भी हो सकती हैं लेकिन, उससे लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिलेगी. 

मौसम विभाग ने आज पश्चिमी यूपी के मेरठ, मुरादाबाद, रामपुर, सँभल, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बदायूं लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती में आज मौसम शुष्क रहेगा. इन जिलों में आसमान साफ़ बना हुआ हैं और तेज धूप निकलेगी. इसके साथ ही कहीं-कहीं उष्ण लहर चलने की चेतावनी दी गई हैं. इन जिलों में अधिकतम तापमान 38-42 डिग्री तक रहने का अनुमान हैं.  

प्रयागराज-वाराणसी समेत इन जिलों में लू का अलर्ट

वहीं संगम नगरी प्रयागराज में भी आसमान से झुलसाने वाली आग बरस रही हैं. बीते 24 घंटों में प्रयागराज प्रदेश के सबसे गर्म जिला रहा, यहां अधिकतम तापमान 45 डिग्री के पार चला गया. IMD ने आज भी यहां भीषण लू चलने की चेतावनी दी है. इसके अलावा वाराणसी, सीतापुर, गोंडा, बाराबंकी, अयोध्या, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, गाज़ीपुर, चंदौली, संत रविदास नगर, मीरजापुर और सोनभद्र में हीट वेव का अलर्ट हैं. 

इन जिलों में हो सकती हैं बूंदाबांदी

बढ़ती गर्मी के बीच पश्चिमी और पूर्वी संभाग के कुछ जिलों में बारिश के भी आसार हैं. शुक्रवार को बुंदेलखंड के झांसी, बांदा, चित्रकूट, जालौन, हमीरपुर, महोबा, ललितपुर में एक या दो जगहों पर हल्की फुल्की बारिश हो सकती हैं वहीं पूर्वांचल के सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर देवरिया, बलिया, संत कबीर नगर, गोरखपुर, मऊ और गाज़ीपुर में भी एक या दो जगहों पर बारिश की बौछारें पड़ने का अनुमान हैं. इस बारिश से तापमान में कोई असर नहीं पड़ने वाला है. 

अमेठी में जमीनी विवाद में खूनी खेल! घर में घुसकर परिवार पर हमला; बुजुर्ग की इलाज के दौरान मौत

अगले 4 दिन गर्मी से राहत नहीं

यूपी में 20 से 24 जून तक लोगों को भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों से राहत मिलने के आसार नहीं हैं. मौसम विभाग ने इस दौरान अलग-अलग जगहों पर हीट वेव चलने का अनुमान जताया है. कहीं कोई बारिश नहीं होगी. जिसकी वजह से गर्मी में और इजाफा होगा. अगले दो-तीन दिनों में प्रदेश के अधिकतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी. 

मौसम विभाग के मुताबिक़ मौसम में आए इस बदलाव की वजह से इस बार मानसून आने में भी देरी हो सकती हैं. अभी तक 24-25 जून तक प्रदेश में मानसून आने का अनुमान हैं.

अखिलेश यादव बोले- अयोध्या महापापियों के लिए कुरुक्षेत्र साबित होगी...BJP का यहीं अंत होगा

Published at : 19 Jun 2026 06:52 AM (IST)
Tags :
Weather Weather Today IMD UP NEWS UP Weather
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में भीषण गर्मी कहर जारी, आज प्रयागराज-वाराणसी समेत 26 जिलों में लू का अलर्ट, IMD की चेतावनी
यूपी में भीषण गर्मी कहर जारी, आज प्रयागराज-वाराणसी समेत 26 जिलों में लू का अलर्ट, IMD की चेतावनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अमेठी: मकान निर्माण विवाद में खूनी संघर्ष, सपा बूथ अध्यक्ष के पिता की हत्या, 5 पर FIR
अमेठी: मकान निर्माण विवाद में खूनी संघर्ष, सपा बूथ अध्यक्ष के पिता की हत्या, 5 पर FIR
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
धामी सरकार की कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले, उपनल कर्मियों से लेकर चारधाम यात्रियों तक को फायदा
धामी सरकार की कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले, उपनल कर्मियों से लेकर चारधाम यात्रियों तक को फायदा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Basti News: बस्ती में पहली बार पानी भरते ही फट गई टंकी! बहने लगा झरना, जल जीवन मिशन पर उठे सवाल
बस्ती में पहली बार पानी भरते ही फट गई टंकी! बहने लगा झरना, जल जीवन मिशन पर उठे सवाल
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: 'ऑपरेशन भरत तिवारी' का बवाल ! | Bihar Encounter
Maharashtra Politics | Shiv Sena UBT Split: Congress के नाम पर Uddhav Thackeray से 'विद्रोह'
Iran US War | Trump | Mojtaba Khamenei | Janhit: महायुद्ध का चैंपियन कैसे बना ईरान? | Hormuz
Shiv Sena Split: उद्धव की 'सेना' के बागी सैनिक! | Maharashtra Shiv Sena UBT Crisis | Uddhav | Shinde
Maharashtra Politics |Shiv Sena UBT Split: Uddhav Thackeray के 6 सांसद बागी, कैसे बचेगी पार्टी?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
दिल्ली NCR
Delhi Weather: दिल्ली का पारा पहुंच सकता है 42 डिग्री, बारिश और तेज हवाओं का पूर्वानुमान
दिल्ली का पारा पहुंच सकता है 42 डिग्री, बारिश और तेज हवाओं का पूर्वानुमान
इंडिया
बीजेपी के साथ कर्नाटक में डीके शिवकुमार ने किया बड़ा खेल! क्रॉस वोटिंग करवा जीत ली 5 सीटें
बीजेपी के साथ कर्नाटक में डीके शिवकुमार ने किया बड़ा खेल! क्रॉस वोटिंग करवा जीत ली 5 सीटें
स्पोर्ट्स
अफगानिस्तान के खिलाफ घातक गेंदबाजी करने वाले गुरनूर बराड़ का बड़ा बयान, कहा- 'हम रणजी ट्रॉफी में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो...'
अफगानिस्तान के खिलाफ घातक गेंदबाजी करने वाले गुरनूर बराड़ का बड़ा बयान, कहा- 'हम रणजी ट्रॉफी में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो...'
ओटीटी
Free Movies On OTT: 'देऊळ बंद' से रोमांस-हॉरर तक, Zee5 की इन 5 धांसू फिल्मों के हो जाएंगे फैन, एक ने कमाया 470% प्रॉफिट
ओटीटी रिलीज: 'देऊळ बंद' से रोमांस-हॉरर तक, Zee5 की इन 5 धांसू फिल्मों के हो जाएंगे फैन, सब हैं फ्री
न्यूज़
यूएस-ईरान की डील टेबल पर नेतन्याहू की गैर-मौजूदगी ने वर्साय पैलेस के 107 साल पुराने जिन्न को किया जिंदा
यूएस-ईरान की डील में नेतन्याहू की गैर-मौजूदगी ने वर्साय पैलेस के 107 साल पुराने जिन्न को किया जिंदा
इंडिया
Explained: बादल, आंधी, तूफान... लेकिन बारिश क्यों नहीं? जून में 42% कम गिरा पानी, कितने गंभीर होंगे नतीजे?
Explained: बादल, आंधी, तूफान... लेकिन बारिश क्यों नहीं? 42% कम बरसात, कितने गंभीर होंगे नतीजे?
इंडिया
इधर यूएस-ईरान की हुई डील, उधर भारत को मिलने जा रही कल बड़ी खुशखबरी! दूर होगी रसोई गैस की किल्लत
इधर यूएस-ईरान की हुई डील, उधर भारत को मिलने जा रही कल बड़ी खुशखबरी! दूर होगी रसोई गैस की किल्लत
इंडिया
‘PM मोदी समिट का फायदा उठाने में रहे नाकाम’, जी-7 शिखर सम्मेलन को लेकर कांग्रेस ने दिया बड़ा बयान
‘PM मोदी समिट का फायदा उठाने में रहे नाकाम’, जी-7 शिखर सम्मेलन को लेकर कांग्रेस ने दिया बड़ा बयान
ABP NEWS
31 लाख के 105 मोबाइल रिकवर, यूपी की सर्विलांस टीम का एक्शन
31 लाख के 105 मोबाइल रिकवर, यूपी की सर्विलांस टीम का एक्शन
ABP NEWS
Viral Video | मारपीट चलती रही, गार्ड मजे लेता रहा
Viral Video | मारपीट चलती रही, गार्ड मजे लेता रहा
ABP NEWS
Viral Video : बंद वाइन शॉप पर युवक ने निकाली दुश्मनी, वीडियो वायरल!
Viral Video : बंद वाइन शॉप पर युवक ने निकाली दुश्मनी, वीडियो वायरल!
ABP NEWS
Viral Video : ग्रेटर नोएडा में कुंभकर्ण ! बीच रोड गाड़ी लगाकर सो गया
Viral Video : ग्रेटर नोएडा में कुंभकर्ण ! बीच रोड गाड़ी लगाकर सो गया
ABP NEWS
Viral Video : CM Yogi की गोद में डरा डरा दिखाई दे रहा मासूम ?
Viral Video : CM Yogi की गोद में डरा डरा दिखाई दे रहा मासूम ?
Embed widget