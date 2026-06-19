यूपी में भीषण गर्मी कहर जारी, आज प्रयागराज-वाराणसी समेत 26 जिलों में लू का अलर्ट, IMD की चेतावनी

उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से पारा बढ़ने लगा है. आसमान से बरस रही तेज धूप और उमस भरी गर्मी की वजह से घर से बाहर निकलना तक मुश्किल हो गया हैं. मौसम विभाग ने आज भी प्रयागराज-वाराणसी समेत प्रदेश के 26 से ज्यादा जिलों में भीषण उष्ण लहर चलने का यलो अलर्ट दिया हैं. हालांकि कुछ जिलों में छिटपुट बूंदाबांदी भी हो सकती हैं लेकिन, उससे लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिलेगी.

मौसम विभाग ने आज पश्चिमी यूपी के मेरठ, मुरादाबाद, रामपुर, सँभल, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बदायूं लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती में आज मौसम शुष्क रहेगा. इन जिलों में आसमान साफ़ बना हुआ हैं और तेज धूप निकलेगी. इसके साथ ही कहीं-कहीं उष्ण लहर चलने की चेतावनी दी गई हैं. इन जिलों में अधिकतम तापमान 38-42 डिग्री तक रहने का अनुमान हैं.

प्रयागराज-वाराणसी समेत इन जिलों में लू का अलर्ट

वहीं संगम नगरी प्रयागराज में भी आसमान से झुलसाने वाली आग बरस रही हैं. बीते 24 घंटों में प्रयागराज प्रदेश के सबसे गर्म जिला रहा, यहां अधिकतम तापमान 45 डिग्री के पार चला गया. IMD ने आज भी यहां भीषण लू चलने की चेतावनी दी है. इसके अलावा वाराणसी, सीतापुर, गोंडा, बाराबंकी, अयोध्या, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, गाज़ीपुर, चंदौली, संत रविदास नगर, मीरजापुर और सोनभद्र में हीट वेव का अलर्ट हैं.

इन जिलों में हो सकती हैं बूंदाबांदी

बढ़ती गर्मी के बीच पश्चिमी और पूर्वी संभाग के कुछ जिलों में बारिश के भी आसार हैं. शुक्रवार को बुंदेलखंड के झांसी, बांदा, चित्रकूट, जालौन, हमीरपुर, महोबा, ललितपुर में एक या दो जगहों पर हल्की फुल्की बारिश हो सकती हैं वहीं पूर्वांचल के सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर देवरिया, बलिया, संत कबीर नगर, गोरखपुर, मऊ और गाज़ीपुर में भी एक या दो जगहों पर बारिश की बौछारें पड़ने का अनुमान हैं. इस बारिश से तापमान में कोई असर नहीं पड़ने वाला है.

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अगले 4 दिन गर्मी से राहत नहीं

यूपी में 20 से 24 जून तक लोगों को भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों से राहत मिलने के आसार नहीं हैं. मौसम विभाग ने इस दौरान अलग-अलग जगहों पर हीट वेव चलने का अनुमान जताया है. कहीं कोई बारिश नहीं होगी. जिसकी वजह से गर्मी में और इजाफा होगा. अगले दो-तीन दिनों में प्रदेश के अधिकतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी.

मौसम विभाग के मुताबिक़ मौसम में आए इस बदलाव की वजह से इस बार मानसून आने में भी देरी हो सकती हैं. अभी तक 24-25 जून तक प्रदेश में मानसून आने का अनुमान हैं.

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