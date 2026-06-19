अयोध्या में अब दिखेगा रामायण काल का वैक्स म्यूजियम, रामनगरी में आज CM योगी क्या करेंगे खास?

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 19 जून को राम नगरी अयोध्या के दौरे पर रहेंगे. इस दौरान वो विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे. उनके कार्यक्रमों में श्री ऋषभ देव दिगंबर जैन मंदिर पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव, महंत नृत्य गोपालदास जी का जन्मोत्सव समारोह, रामायण वैक्स म्यूजियम का लोकार्पण तथा नगर निगम अयोध्या की विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास शामिल है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर करीब 3:30 बजे श्री ऋषभ देव दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल होंगे. जैन धर्म में पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का विशेष महत्व है.

पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में होंगे शामिल

यह आयोजन तीर्थंकरों के जीवन से जुड़े पांच प्रमुख कल्याणकों, गर्भ, जन्म, तप, केवलज्ञान और मोक्ष की स्मृति में मनाया जाता है. इस अवसर पर देश के विभिन्न हिस्सों से आए जैन श्रद्धालु, संत और धर्माचार्य मौजूद रहेंगे. अयोध्या का जैन धर्म से भी गहरा संबंध माना जाता है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाम करीब 4:20 बजे महंत नृत्य गोपालदास जी के जन्मोत्सव समारोह में शामिल होंगे. महंत नृत्य गोपालदास रामजन्मभूमि आंदोलन और सनातन परंपरा के प्रमुख संतों में माने जाते हैं. श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है. इस जन्मोत्सव कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, संत-महंत समेत तमाम गणमान्य शामिल होंगे.

रामायण वैक्स म्यूजियम का लोकार्पण

कांशीराम कॉलोनी के पास लगभग 10 करोड़ रुपये की लागत से बने रामायण वैक्स म्यूजियम का शाम करीब 5:10 बजे सीएम योगी लोकार्पण करेंगे. यह म्यूजियम अयोध्या के सांस्कृतिक और पर्यटन विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है.

इस म्यूजियम में रामायण के विभिन्न प्रसंगों, भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण, हनुमान और अन्य प्रमुख पात्रों की जीवंत मोम प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं. इसके अलावा नगर निगम अयोध्या की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी होगा.

सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या धाम में रामलला के दर्शन और पूजन भी करेंगे. सूत्रों के मुताबिक़ इस दौरान राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को उनसे दूरी बनाए रखने को कहा गया है. राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की एसआईटी जाँच चल रही हैं. ऐसे में कोई गलत संदेश नहीं जाने की वजह से डीएम ने चंपत राय को सीएम योगी से दूरी बनाने को कहा है.

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