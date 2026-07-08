गोरखपुर को CM योगी की बड़ी सौगात, 697 करोड़ की सड़क परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास

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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडGorakhpur News: CM योगी की बड़ी सौगात, 697 करोड़ की सड़क परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास

Gorakhpur News: CM योगी की बड़ी सौगात, 697 करोड़ की सड़क परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास

Gorakhpur News In Hindi: सीएम योगी के हाथों 11.6 किमी लंबी फोरलेन सड़क 11 जुलाई को जनता को समर्पित हो जाएगी.मुख्यमंत्री 54 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली सात विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे.

Written By : नीरज श्रीवास्‍तव |  Updated at : 08 Jul 2026 07:58 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में साल दर साल सुदृढ़ हुई गोरखपुर की रोड कनेक्टिविटी को नया आयाम मिलने जा रहा है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भटहट-बांसस्थान फोरलेन सहित करीब 697 करोड़ रुपये की चार सड़क परियोजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं. इन सड़क परियोजनाओं से आवागमन सुगमता बढ़ेगी और विकास को भी नई गति मिलेगी. 

सीएम योगी के हाथों 11.6 किमी लंबी फोरलेन सड़क 11 जुलाई को जनता को समर्पित हो जाएगी. इसके लिए वामंत माता मंदिर के समीप आयोजित होने वाले समारोह के दौरान मुख्यमंत्री 54 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली सात विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे.

11 जुलाई को होगा लोकार्पण 

11 जुलाई (शनिवार) को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों लोकार्पित होने वाली सड़क परियोजनाओं में सबसे महत्वपूर्ण भटहट-बांसस्थान फोरलेन है. 11.6 किमी लंबे इस मार्ग पर ही प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय भी बना है. एक साल पहले लोकार्पित आयुष विश्वविद्यालय में इलाज कराने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है. फोरलेन सड़क बन जाने से सबसे अधिक सहूलियत आयुष चिकित्सा का लाभ लेने वालों को मिला है. 

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मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग, निर्माण खंड खंड तीन ने सड़क के दोनों ओर मानक के अनुरूप जल निकासी (ड्रेनेज) की व्यवस्था भी सुनिश्चित की है. सड़क लोकार्पण की चारों और शिलान्यास की सभी सात परियोजनाएं पिपराइच विधानसभा क्षेत्र की हैं.

सीएम योगी के हाथों इन सड़कों का होगा लोकार्पण

  • भटहट-बांसस्थान फोरलेन सड़क, लंबाई 11.6 किमी, लागत 689 करोड़ 35 लाख 33 हजार रुपए.
  • चकजलाल घोड़ादेउर होते हुए तरकुलही हनुमान मंदिर तक संपर्क मार्ग का निर्माण, लंबाई 4.85 किमी, लागत 3 करोड़ 59 लाख 40 हजार रुपए.
  • हाफिज नगर द्वितीय संपर्क मार्ग का नव निर्माण, लंबाई 2.05 किमी, लागत 1 करोड़ 67 लाख 25 हजार रुपए.
  • पिपराइच बरगदही मार्ग से सिरसिया महादेव मंदिर तक सड़क चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण, लंबाई 0.635 किमी, लागत 2 करोड़ 30 लाख 21 हजार रुपए.

इन विकास कार्यों का सीएम करेंगे शिलान्यास

  • भरवलिया से एकला (टेराकोटा उद्योग रिसर्च सेंटर) मार्ग का नवनिर्माण, लंबाई 2 किमी, लागत 1 करोड़ 53 लाख रुपए.
  • गुलरिहा रामनगर से एकला ग्राम तक मार्ग का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण, लंबाई 3.5 किमी, लागत 6 करोड़ 95 लाख 71 हजार रुपए.
  • सरैया बांसस्थान मार्ग का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण, लंबाई 13.8 किमी, लागत 38 करोड़ 32 लाख 92 हजार रुपए.
  • ग्राम सिरसिया में महादेव कुंड का पर्यटन विकास, लागत 3 करोड़ 98 लाख 85 हजार रुपए.
  • ग्राम बूढ़ाडीह में समय माता मंदिर का पर्यटन विकास, लागत 1 करोड़ 77 लाख 37 हजार रुपए.
  • ग्राम औरंगाबाद का ग्रामीण पर्यटन विकास, लागत 96 लाख 29 हजार रुपए.
  • जंगल डुमरी नंबर एक से फैलहवा कोदईसाह टोला तक लेपन कार्य, लागत 61 लाख 54 हजार रुपए.

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Published at : 08 Jul 2026 07:57 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Gorakhpur News YOGI ADITYANATH
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