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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबदरीनाथ धाम चढ़ावा विवाद: CM धामी के निर्देश पर जांच समिति गठित, आरोपी कर्मचारी पर FIR

बदरीनाथ धाम चढ़ावा विवाद: CM धामी के निर्देश पर जांच समिति गठित, आरोपी कर्मचारी पर FIR

Badrinath Dham Donation Controversy: बदरीनाथ धाम में दान-चढ़ावे की गणना में कथित अनियमितता को लेकर उत्तराखंड सरकार सख्त हो गई है. सीएम धामी के निर्देश पर 3 सदस्यीय उच्चस्तरीय जांच समिति बनाई गई है.

Written By : अतुल चौहान |  Updated at : 08 Jul 2026 08:54 PM (IST)
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उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध श्री बदरीनाथ धाम में दान-चढ़ावे के प्रबंधन को लेकर सामने आए विवाद ने अब प्रशासनिक और कानूनी दोनों स्तरों पर बड़ा रूप ले लिया है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद राज्य सरकार ने मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठित कर दी है.

दूसरी ओर, श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) ने अपने स्तर पर कार्रवाई करते हुए अध्यक्ष कार्यालय में तैनात व्यक्तिगत सहायक प्रमोद नौटियाल को निलंबित कर उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करा दी है. सरकार और मंदिर समिति की समानांतर कार्रवाई यह संकेत देती है कि इस मामले को केवल एक विभागीय शिकायत मानकर नहीं छोड़ा जाएगा.

इस पूरे घटनाक्रम की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने जांच समिति को केवल कथित अनियमितताओं की पड़ताल तक सीमित नहीं रखा है. समिति को यह जिम्मेदारी भी दी गई है कि वह बदरीनाथ धाम में दान-चढ़ावे के मौजूदा प्रबंधन तंत्र की समीक्षा करे और भविष्य में ऐसी किसी भी स्थिति से बचने के लिए आवश्यक सुधारात्मक सुझाव भी दे. इसका अर्थ यह है कि आने वाले समय में मंदिर में दान संग्रह, गणना, रिकॉर्डिंग और निगरानी की पूरी व्यवस्था में बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

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मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद सरकार हुई सक्रिय

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मामले की जानकारी मिलने के बाद सरकार ने तत्काल कार्रवाई का निर्णय लिया. पर्यटन विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार गढ़वाल मंडल के आयुक्त आनंद स्वरूप की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति बनाई गई है. समिति में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के प्रबंध निदेशक संदीप तिवारी और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के निदेशक (वित्त) जगत सिंह चौहान को सदस्य बनाया गया है.

समिति को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वह पूरे मामले की विस्तृत जांच कर 15 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपे. इसके साथ ही यदि जांच के दौरान किसी तकनीकी विशेषज्ञ, अधिकारी या अन्य संबंधित व्यक्ति की आवश्यकता महसूस होती है तो समिति उनका सहयोग भी ले सकती है.

केवल जांच नहीं, व्यवस्था सुधार पर भी रहेगा फोकस

इस जांच का सबसे अहम पहलू यह है कि सरकार ने समिति को केवल आरोपों की सत्यता की जांच तक सीमित नहीं रखा है. उसे यह भी देखना होगा कि वर्तमान व्यवस्था में ऐसी कौन-सी कमियां हैं, जिनकी वजह से इस प्रकार की शिकायतें सामने आती हैं.

सरकार चाहती है कि दान-चढ़ावे के संग्रह, उसकी गणना, रिकॉर्डिंग, सुरक्षा और लेखा-जोखा रखने की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बने. इसलिए समिति से भविष्य के लिए सुधारात्मक सुझाव भी मांगे गए हैं. यदि समिति अपनी रिपोर्ट में बड़े संरचनात्मक बदलाव सुझाती है तो संभव है कि बीकेटीसी की कार्यप्रणाली में भी कई महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलें.

बीकेटीसी ने भी दिखाई सख्ती

सरकारी जांच के समानांतर श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति ने भी अपने स्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी है. अध्यक्ष कार्यालय में तैनात व्यक्तिगत सहायक प्रमोद नौटियाल के खिलाफ पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया गया. इसके बाद पूरे मामले की जांच के लिए चार सदस्यीय समिति गठित की गई.

जांच समिति ने उपलब्ध दस्तावेजों, प्रारंभिक तथ्यों और संबंधित कर्मचारी के स्पष्टीकरण का परीक्षण किया. प्रारंभिक स्तर पर आरोपों को गंभीर मानते हुए समिति ने अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति की. इसके आधार पर संबंधित कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया.

बीकेटीसी का कहना है कि यदि किसी कर्मचारी के पद पर बने रहने से जांच प्रभावित होने की आशंका हो तो निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रशासनिक कदम उठाना अनिवार्य हो जाता है. इसी सिद्धांत के आधार पर यह कार्रवाई की गई.

एफआईआर में क्या दर्ज है?

मामले को केवल विभागीय कार्रवाई तक सीमित नहीं रखा गया. मंदिर समिति की शिकायत के आधार पर पुलिस में प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है. एफआईआर के अनुसार यह मामला दो जुलाई 2026 को श्री बदरीनाथ मंदिर में भेंट गणना के दौरान कथित रूप से हुई अनियमितता से जुड़ा है. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि गणना के दौरान भेंट की धनराशि को निर्धारित प्रक्रिया के विपरीत निजी बैग में रखने की कोशिश की गई. इसी शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

एफआईआर दर्ज होने के बाद अब मामले की जांच केवल विभागीय स्तर तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पुलिस भी उपलब्ध साक्ष्यों, दस्तावेजों और संबंधित व्यक्तियों के बयानों के आधार पर पूरे घटनाक्रम की पड़ताल करेगी.

निलंबन के साथ तय की गईं शर्तें

बीकेटीसी के आदेश के अनुसार निलंबन अवधि के दौरान संबंधित कर्मचारी को नियमानुसार जीवन-निर्वाह भत्ता दिया जाएगा. साथ ही उन्हें बीकेटीसी कार्यालय, जोशीमठ से संबद्ध किया गया है. आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना वे मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे और जांच में पूरा सहयोग देना उनके लिए अनिवार्य होगा.

मंदिर समिति का कहना है कि प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही उसकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है. यदि किसी भी स्तर पर अनियमितता सामने आती है तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

यह मामला इसलिए भी है महत्वपूर्ण 

बदरीनाथ धाम देश के सबसे प्रतिष्ठित और आस्था के प्रमुख केंद्रों में शामिल है. हर वर्ष लाखों श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए पहुंचते हैं और बड़ी मात्रा में दान-चढ़ावा अर्पित करते हैं. ऐसे में दान-प्रबंधन व्यवस्था केवल प्रशासनिक विषय नहीं बल्कि श्रद्धालुओं के विश्वास से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है. यही कारण है कि इस बार सरकार ने मामले को सामान्य शिकायत मानने के बजाय उच्चस्तरीय जांच के दायरे में रखा है.

बदरीनाथ धाम में दान व्यवस्था क्यों है इतनी महत्वपूर्ण?

श्री बदरीनाथ धाम देश के सबसे प्रतिष्ठित तीर्थस्थलों में से एक है. चारधाम यात्रा के दौरान हर वर्ष लाखों श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए पहुंचते हैं और अपनी श्रद्धा के अनुसार नकद दान, चेक, आभूषण तथा अन्य मूल्यवान वस्तुएं अर्पित करते हैं. यही कारण है कि दान-चढ़ावे का प्रबंधन केवल वित्तीय विषय नहीं, बल्कि श्रद्धालुओं के विश्वास और मंदिर प्रशासन की विश्वसनीयता से भी सीधे जुड़ा हुआ है.

विशेषज्ञों का मानना है कि जितनी बड़ी धार्मिक संस्थाएं होती हैं, वहां दान के संग्रह, गणना और लेखांकन की प्रक्रिया उतनी ही अधिक पारदर्शी और बहुस्तरीय होनी चाहिए. इसी कारण सरकार ने इस मामले को केवल एक कर्मचारी के आचरण तक सीमित रखने के बजाय पूरी व्यवस्था की समीक्षा का निर्णय लिया है.

जांच समिति किन पहलुओं पर कर सकती है फोकस?

सरकार द्वारा गठित समिति से केवल यह अपेक्षा नहीं है कि वह आरोपों की पुष्टि या खंडन करे. माना जा रहा है कि समिति दान प्रबंधन की पूरी प्रक्रिया का अध्ययन करेगी. इसमें दान प्राप्त होने से लेकर उसकी गणना, रिकॉर्डिंग, सुरक्षित रख-रखाव, बैंक में जमा करने की प्रक्रिया, जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका और निगरानी तंत्र जैसे बिंदुओं का भी परीक्षण किया जा सकता है.

इसके अलावा यह भी देखा जा सकता है कि वर्तमान व्यवस्था में ऐसी कौन-सी प्रक्रियात्मक कमियां हैं, जिन्हें दूर कर भविष्य में किसी भी तरह के विवाद की संभावना को न्यूनतम किया जा सके.

एफआईआर के बाद कानूनी जांच भी होगी अहम

मामले में दर्ज एफआईआर के बाद अब पुलिस जांच भी समानांतर रूप से आगे बढ़ेगी. विभागीय जांच और पुलिस जांच का दायरा अलग-अलग होता है. विभागीय जांच यह तय करती है कि सेवा नियमों का उल्लंघन हुआ या नहीं, जबकि पुलिस जांच उपलब्ध साक्ष्यों और कानून के आधार पर आपराधिक उत्तरदायित्व की पड़ताल करती है. एफआईआर में दर्ज आरोपों की पुष्टि या खंडन अब विवेचना के दौरान एकत्र किए जाने वाले साक्ष्यों के आधार पर होगा.

क्या बदल सकती है दान प्रबंधन की व्यवस्था?

यदि उच्चस्तरीय समिति अपनी रिपोर्ट में सुधारात्मक सुझाव देती है, तो भविष्य में मंदिरों में दान प्रबंधन को लेकर नई व्यवस्थाएं लागू की जा सकती हैं. इनमें तकनीक आधारित रिकॉर्डिंग, निगरानी व्यवस्था को और मजबूत करना, जिम्मेदारियों का स्पष्ट निर्धारण, ऑडिट प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाना तथा संवेदनशील कार्यों में अतिरिक्त प्रशासनिक निगरानी जैसे सुझाव शामिल हो सकते हैं. हालांकि अंतिम निर्णय समिति की रिपोर्ट और सरकार के विचार-विमर्श के बाद ही होगा.

सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती

सरकार के सामने इस समय दोहरी चुनौती है. पहली, मामले की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच सुनिश्चित करना ताकि किसी भी प्रकार की आशंका या भ्रम की स्थिति समाप्त हो. दूसरी, श्रद्धालुओं का विश्वास बनाए रखना. बदरीनाथ धाम जैसे राष्ट्रीय महत्व के धार्मिक स्थल में किसी भी प्रकार की अनियमितता का आरोप स्वाभाविक रूप से व्यापक जनचर्चा का विषय बन जाता है. ऐसे में पारदर्शी जांच और तथ्यों के आधार पर कार्रवाई सरकार की प्राथमिकता मानी जा रही है.

बीकेटीसी का संदेश भी साफ

मंदिर समिति ने अपने स्तर पर जिस तेजी से कार्रवाई की है, उससे यह संदेश देने का प्रयास किया गया है कि अनुशासन और जवाबदेही के मामलों में कोई नरमी नहीं बरती जाएगी. कारण बताओ नोटिस जारी करने, चार सदस्यीय जांच समिति गठित करने, प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर निलंबन और उसके बाद एफआईआर दर्ज कराने जैसी कार्रवाई यह संकेत देती है कि समिति पूरे मामले को गंभीरता से देख रही है.

श्रद्धालुओं के भरोसे से जुड़ा है मामला

धार्मिक स्थलों पर चढ़ावा केवल आर्थिक योगदान नहीं होता, बल्कि श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक भी होता है. इसलिए दान की प्रत्येक राशि का सुरक्षित और पारदर्शी प्रबंधन मंदिर प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में माना जाता है. यही वजह है कि इस मामले में सरकार ने प्रशासनिक कार्रवाई के साथ-साथ व्यवस्था सुधार पर भी समान रूप से जोर दिया है.

15 दिन बाद सामने आएगी पहली तस्वीर

सरकार ने जांच समिति को 15 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं. ऐसे में आने वाले दिनों में यह स्पष्ट हो सकेगा कि समिति किन निष्कर्षों पर पहुंचती है और क्या वह दान प्रबंधन प्रणाली में किसी बड़े बदलाव की सिफारिश करती है. दूसरी ओर पुलिस की विवेचना भी अपने स्तर पर आगे बढ़ेगी और उसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई तय होगी.

यह मामला केवल एक कथित अनियमितता या एक कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई तक सीमित नहीं है. इससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण यह है कि सरकार ने इस अवसर को पूरे दान प्रबंधन तंत्र की समीक्षा से जोड़ दिया है. यदि जांच समिति की सिफारिशों के आधार पर व्यवस्था में संस्थागत सुधार किए जाते हैं, तो उनका प्रभाव केवल बदरीनाथ धाम तक सीमित नहीं रह सकता, बल्कि उत्तराखंड के अन्य प्रमुख धार्मिक संस्थानों की प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर भी पड़ सकता है.

फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जांच अपने शुरुआती चरण में है. एफआईआर में लगाए गए आरोपों की पुष्टि या खंडन पुलिस जांच और उच्चस्तरीय समिति की रिपोर्ट के बाद ही हो सकेगा. इसलिए अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएंगे. तब तक इस पूरे प्रकरण को एक ऐसी प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए, जिसका उद्देश्य तथ्यों का पता लगाना और भविष्य के लिए अधिक पारदर्शी व्यवस्था विकसित करना है.

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About the author अतुल चौहान

अतुल चौहान को पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 35 वर्षों का अनुभव है. एबीपी न्यूज़ के साथ 17 सालों से जुड़े हैं और उत्तराखंड की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. इससे पहले एएनआई समेत अन्य बड़े संस्थानों से जुड़े रहे हैं.   वे कुमाऊं रीजन, उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ रहे और क्षेत्रीय पत्रकारिता को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अतुल चौहान ने तीन दशक से अधिक के पत्रकारिता जीवन में राजनीति, प्रशासन, आपदा, विकास, सामाजिक सरोकार, चुनाव, अपराध और जनहित के अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर रिपोर्टिंग की है. मेल आईडी- atul.media@gmail.com
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Published at : 08 Jul 2026 08:49 PM (IST)
Tags :
Badrinath News UTTARAKHAND NEWS PUSHKAR SINGH DHAMI
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