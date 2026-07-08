Punjab News: चन्नी गुट की नाराजगी के बीच भूपेश बघेल की दो टूक, 'अध्यक्ष बदलना गुड्डे-गुड़ियों का खेल नहीं'
Punjab Congress Tussle: पंजाब कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच भूपेश बघेल ने साफ कहा कि अध्यक्ष नहीं बदला जाएगा. चन्नी से जल्द मुलाकात होगी, फोकस चुनाव पर रहेगा.
पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के भीतर जारी सियासी हलचल के बीच पार्टी नेतृत्व ने अपनी मंशा साफ कर दी है. प्रदेश अध्यक्ष बदलने की अटकलों पर विराम लगाते हुए पंजाब प्रभारी और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष का पद कोई गुड्डे-गुड़िया का खेल नहीं है कि उसे हर रोज बदल दिया जाए. साथ ही उन्होंने संगठन में एकजुटता और चुनावी तैयारियों को सबसे बड़ी प्राथमिकता बताया.
भूपेश बघेल इन दिनों 5 दिवसीय पंजाब दौरे पर हैं. इस दौरान वह लगातार पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं और संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे हैं. उनके दौरे का मुख्य उद्देश्य बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करना और विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार करना है.
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बैठक में नेताओं ने दिया एकजुटता का संदेश
सूत्रों के मुताबिक, पंजाब में हुई बैठक के दौरान राज्य के नेताओं ने महासचिव भूपेश बघेल के सामने साफ कहा कि वे पार्टी आलाकमान के फैसले के साथ हैं. नेताओं ने कहा कि अब पूरा ध्यान चुनाव जीतने पर होना चाहिए.
बैठक में मौजूद ज्यादातर नेताओं का मानना था कि सबसे बड़ी चुनौती आम आदमी पार्टी को हराना है, न कि आपसी मतभेदों की वजह से कांग्रेस को नुकसान पहुंचाना. नेताओं ने यह भी कहा कि अगर पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ती है तो जनता के बीच मजबूत संदेश जाएगा और इसका फायदा चुनाव में मिल सकता है.
चन्नी और रंधावा से बातचीत होने की बात कही
ABP News से खास बातचीत में भूपेश बघेल ने बताया कि उनकी चरणजीत सिंह चन्नी और सुखजिंदर सिंह रंधावा से बातचीत हो चुकी है और जल्द ही दोनों नेताओं से मुलाकात भी होगी. उन्होंने कहा, "चन्नी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और सभी को साथ लेकर आगे बढ़ा जाएगा."
हालांकि अभी तक चन्नी गुट के नेताओं की भूपेश बघेल से औपचारिक मुलाकात नहीं हो सकी है, लेकिन पार्टी नेतृत्व लगातार सभी नेताओं के बीच संवाद बनाए रखने की कोशिश कर रहा है.
सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस आलाकमान ने भी चरणजीत सिंह चन्नी और उनके समर्थक नेताओं को साफ संकेत दिया है कि संगठन से जुड़े किसी भी मुद्दे या समाधान के लिए पहले पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल से बातचीत की जाए.
माना जा रहा है कि पार्टी नेतृत्व किसी भी तरह की सार्वजनिक बयानबाजी से बचना चाहता है और सभी मतभेद संगठन के भीतर ही सुलझाने की रणनीति पर काम कर रहा है.
बीजेपी और AAP पर लगाया आरोप
भूपेश बघेल ने यह भी आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी पंजाब कांग्रेस में नाराजगी की खबरों को हवा देने की कोशिश कर रही हैं. उन्होंने कहा कि इससे विपक्षी दलों को कोई राजनीतिक फायदा नहीं होगा. उनके मुताबिक कांग्रेस का पूरा ध्यान संगठन को मजबूत करने और पंजाब में जनता की सरकार बनाने पर है.
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नई संगठनात्मक नियुक्तियों के बाद पंजाब कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर अटकलें तेज थीं. अब पार्टी इन अटकलों पर विराम लगाकर पूरी ताकत के साथ विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटना चाहती है.
पंजाब दौरे के दौरान भूपेश बघेल के साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और सह प्रभारी सूरज सिंह ठाकुर भी मौजूद हैं. दोनों नेता लगातार संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद बढ़ाने में लगे हुए हैं.