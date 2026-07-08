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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडराम मंदिर चढ़ावा विवाद: विपक्ष पर भड़के CM योगी, 'लगता है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने पूरे...'

राम मंदिर चढ़ावा विवाद: विपक्ष पर भड़के CM योगी, 'लगता है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने पूरे...'

CM Yogi Adityanath News: चित्रकूट में CM योगी ने अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा मामले पर सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि दोषियों पर कार्रवाई हो चुकी है. साथ ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर हमला बोला.

Written By : विवेक राय |  Updated at : 08 Jul 2026 06:45 PM (IST)
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चित्रकूट पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के मामले पर विस्तार से अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि मंदिर में चढ़ावे की गिनती के काम में करीब 150 लोग लगे हुए हैं. ट्रस्ट की ओर से राज्य सरकार को यह जानकारी दी गई थी कि चढ़ावे के पैसे में चोरी की शिकायतें मिली हैं और मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित करने का अनुरोध किया गया था.

मुख्यमंत्री ने कहा, "हमने एक एसआईटी गठित की, जांच की. प्रमाण मिला कि केवल 6 लोग इसमें चोरी करते पाए गए, दो लोग इसमें साजिश का पार्ट थे. कुल 8 लोगों पर आरोप है." उन्होंने बताया कि एसआईटी ने अपनी सिफारिश ट्रस्ट को सौंप दी, जिसके आधार पर ट्रस्ट ने एफआईआर दर्ज करवाई और कार्रवाई भी हो गई.

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सीएम योगी ने कहा कि जब दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है तो पूरे ट्रस्ट, अयोध्या और प्रभु श्रीराम की विरासत पर सवाल उठाने का कोई औचित्य नहीं है. उन्होंने कहा, "फिर इसमें पूरे ट्रस्ट को बदनाम करने, पूरे अयोध्या पर उंगली उठाने, प्रभु श्रीराम की विरासत को अपमानित करने का औचित्य कहां से होता है." सीएम ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा, "लगता है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने पूरे भारत की आस्था को आहत करने, प्रहार करने का ठेका ले लिया है."

चित्रकूट के विकास को लेकर पिछली सरकारों पर निशाना

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछली सरकारों ने चित्रकूट की पहचान को नुकसान पहुंचाया. उन्होंने कहा कि महर्षि वाल्मीकि का आश्रम अस्त-व्यस्त था और चित्रकूट अपनी पहचान के संकट से जूझ रहा था.

उन्होंने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा, "सपा के लोगों को ठेके, पट्टे और जमीन कब्जे से ही नहीं समय मिल रहा. वो तो सरकार का डंडा है इसलिए वे कब्जा नहीं कर पा रहे, लेकिन गिद्ध दृष्टि तो लगी हुई है." योगी ने यह भी कहा कि अगर 2022 में चित्रकूट से उनकी पार्टी का विधायक चुना गया होता तो चित्रकूट भी अयोध्या की तरह चमक रही होता.

सपा पर परिवारवाद और राम से दूरी का आरोप

मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए कहा कि जो लोग खुद को समाजवादी कहते हैं, वे सत्ता में आने के बाद सिर्फ अपने परिवार के लिए काम करते हैं. उन्होंने कहा, "खुद तो डॉ. राम मनोहर लोहिया के नाम पर राजनीति करते हैं, विरासत बढ़ाते हैं लेकिन जब सत्ता में आते हैं तब सिर्फ परिवार के लिए कार्य करते हैं. तब उन्हें सैफई परिवार के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता. परिवारवाद, वंशवाद से सपा ऊपर उठ ही नहीं सकती."

CM योगी ने आगे कहा कि जब भी समाजवादी पार्टी को मौका मिला, उसने समाजवाद और परिवारवाद के नाम पर समाज में विद्वेष पैदा करने का काम किया. मुख्यमंत्री ने कहा, "डॉ. लोहिया के कारण कभी चित्रकूट समेत अन्य स्थानों में रामायण मेला का शुभारंभ हुआ था, लेकिन आज के समाजवादी राम से दूरी बनाते हैं, बाबर और औरंगजेब को अपना आदर्श मानते हैं, राम को नहीं मानते. राम में आस्था नहीं है, भगवान कृष्ण के प्रति आस्था नहीं है."

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चित्रकूट में अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या चढ़ावा मामले में सरकार की कार्रवाई का बचाव करते हुए विपक्ष पर धार्मिक आस्था, परिवारवाद और विकास जैसे मुद्दों को लेकर तीखा हमला बोला.

Input By : सोहन लाल
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Published at : 08 Jul 2026 06:34 PM (IST)
Tags :
Chitrakoot News UP NEWS RAM MANDIR YOGI ADITYANATH
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