ललिता गौतम हत्याकांड: कलेक्ट्रेट पर जमकर हंगामा, खुद फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे SSP

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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडMeerut News: ललिता गौतम हत्याकांड को लेकर कलेक्ट्रेट पर जमकर हंगामा, खुद फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे SSP

Meerut News: ललिता गौतम हत्याकांड को लेकर कलेक्ट्रेट पर जमकर हंगामा, खुद फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे SSP

Meerut News In Hindi: घंटो चले हंगामे के बाद एसएसपी खुद फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे. जहां पुलिस ने लाठियां फटकारते हुए कई लोगों को हिरासत में लिया है, जिसमें रवि गौतम भी शामिल है.

Written By : सुधीर चौहान, मेरठ |  Updated at : 08 Jul 2026 10:07 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के मेरठ में 15 मई को रोहटा थाना क्षेत्र में हुए ललिता गौतम हत्याकांड में आरोपी प्रेमी के परिजनों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जाटव समाज के लोगों ने बुधवार सुबह से लेकर शाम तक कलेक्ट्रेट पर जमकर हंगामा किया. घंटो चले हंगामे के बाद एसएसपी खुद फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे. जहां पुलिस ने लाठियां फटकारते हुए कई लोगों को हिरासत में लिया है 

ललिता की कुछ दिनों पहले उसके ही बॉयफ्रेंड ने किसी अन्य युवक से प्रेम संबंधों के शक के चलते हत्या कर दी थी. इस मामले में पुलिस आरोपी बॉयफ्रेंड सहित कई लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है. लेकिन परिजन अभी भी पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है. इसके साथ ही इस मुद्दे को जातीय रंग देने की भी कोशिश है.

आरोपी के परिजनों को जेल भेजने की मांग 

बुधवार को जाटव समाज के नेता रवि गौतम के साथ ललिता के परिजन और सैकड़ों ग्रामीण नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे. कलेक्ट्रेट का गेट पुलिस ने बंद किया तो प्रदर्शनकारी गेट पर ही धरना देकर बैठ गए. प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए आरोपी प्रेमी के परिजनों को भी जेल भेजे जाने की मांग की. इस दौरान एसपी ट्रैफिक और एसपी देहात भी प्रदर्शनकारियों को समझाने पहुंचे. लेकिन, वह टस से मस नहीं हुए. इसके बाद शाम करीब को एसएसपी अविनाश पांडे भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे. जहां कुछ लोग हंगामा करते हुए एसएसपी से भिड़ गए.

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रवि गौतम को हिरासत में लिया गया 

इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठियां फटकारनी शुरू कीं तो भगदड़ मच गई. पुलिस ने रवि गौतम सहित कई लोगों को हिरासत में लिया है. एसएसपी ने बताया कि इस मामले में पुलिस सभी आरोपियों को गिरफ्तार करके पहले ही जेल भेज चुकी है. रवि गौतम नाम का व्यक्ति भीड़ को उकसा कर कलेक्ट्रेट लाया था. जिसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है.

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About the author सुधीर चौहान, मेरठ

सुधीर चौहान वेस्ट यूपी में लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहे हैं. 23 साल का अनुभव है. मेरठ की क्राइम, राजनीति और सामाजिक खबरों पर नजर रखते हैं.
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Published at : 08 Jul 2026 09:32 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Meerut News Lalita Murder Case
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