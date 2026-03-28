नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन पर AIMIM का बड़ा दावा, कहा- 'ये मोदी का आखिरी कार्यकाल'
Noida International Airport: AIMIM नेता शादाब चौहान ने एयरपोर्ट प्रबंधन निजी कंपनियों को देने पर मोदी सरकार पर निशाना साधा और दावा किया कि ये पीएम मोदी का आखिरी कार्यकाल है. निजीकरण की निंदा की.
उत्तर प्रदेश के नोएडा में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे. उससे पहले इस पर सियासत गर्म हो गयी है. AIMIM के प्रवक्ता शादाब चौहान ने एयरपोर्ट प्रबंधन निजी कंपनियों को देने पर मोदी सरकार पर निशाना साधा और दावा किया कि ये पीएम मोदी का आखिरी कार्यकाल है. यही नहीं उन्होंने आगामी यूपी विधानसभा चुनावों में बीजेपी की हार की बात कही.
ओवैसी के नेता शादाब चौहान ने कहा कि एयरपोर्ट का निर्माण होना अच्छी बात है, लेकिन इसे निजी कंपनियों के हवाले कर देने से आम जनता पर बोझ बढ़ता है. उन्होंने आरोप लगाया कि निजी कंपनियां मनमाने ढंग से चार्जेस बढ़ाती हैं, जो सीधे आम यात्रियों पर पड़ता है.
आपदा में मनमानी करतीं हैं एयरलाइन्स
शादाब चौहान ने आरोप लगाते हुए कहा, “पहले से मौजूद एयरपोर्ट्स पर भी विभिन्न नामों से बार-बार चार्जेस बढ़ाए जाते हैं. आपदा या संकट के समय एयरलाइंस मनमाने दाम वसूलती हैं.” इसके लिए उन्होंने हालिया ईरान-इजरायल संकट का उदाहरण दिया. आगे बोले कि हवाई सफर अब आदम की पहुंच से बाहर हो गया है. दावा हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में सफर कराने की थी, लेकिन अब वंदे भारत जैसी ट्रेनों में भी नहीं चढ़ सकता.
AIMIM प्रवक्ता ने आम ट्रेनों पर प्रीमियम ट्रेनों को तरजीह देने का आरोप भी लगाया और कहा कि नोएडा के जेवर एयरपोर्ट को भी अडानी या किसी और प्राइवेट कंपनी को न सौंपा जाए. सरकार का पूरा नियंत्रण रहे. इसके साथ ही सरकार से अपील कि कि एयरलाइन्स कंपनियां मनमाने दाम न वसूलें और किराया मानकों के अनुरूप हो. रेट गिरना-चढ़ना एकदम गलत है.
पीएम मोदी के आखिरी कार्यकाल का दावा
यही नहीं शादाब चौहान ने चौंकाने वाले अंदाज में कहा, “प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, उनका स्वागत है, लेकिन यह शायद उनका आखिरी कार्यकाल है. उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है, पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है और जनप्रतिनिधियों का सम्मान नहीं बचा.” उन्होंने गैस सिलेंडर की समस्या पर भी प्रधानमंत्री से बोलने की अपील की और मांग की कि सरकार ‘हर घर सिलेंडर’ अभियान चले.
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Source: IOCL