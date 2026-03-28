हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडकिसानों से कैसे ली गई थी जेवर एयरपोर्ट के लिए जमीन? तत्कालीन DM ने बताई पूरी कहानी

किसानों से कैसे ली गई थी जेवर एयरपोर्ट के लिए जमीन? तत्कालीन DM ने बताई पूरी कहानी

Noida International Airport: बीएन सिंह ने बताया कि जेवर एयरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण काफी चुनौतीपूर्ण था, लेकिन CM योगी के मार्गदर्शन में मैंने किसानों को समझा-बुझाकर सहमति से जमीन दिलाई.

By : बलराम पांडेय | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 28 Mar 2026 10:58 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

उत्तर प्रदेश के नोएडा में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे. जिसको लेकर स्थानीय प्रशासन कई दिनों से तैयारियों में जुटा हुआ है. इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों के साथ आस-पास के जिलों से लोग पहुंच रहे हैं. इस प्रोजेक्ट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नोएडा के पूर्व डीएम बीएन सिंह काफी भावुक नजर आए, उन्होंने इसके लिए स्थानीय किसानों को धन्यवाद दिया.

तत्कालीन डीएम बीएन सिंह ने बताया कि जेवर एयरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू में काफी चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में मैंने किसानों को समझा-बुझाकर सहमति से जमीन दिलाई. यह देश की सबसे तेज और सबसे कम खर्चीली अधिग्रहण प्रक्रिया के रूप में जानी जा रही है.

सबसे तेज अधिग्रहण प्रक्रिया थी

एबीपी न्यूज़ से बातचीत में पूर्व डीएम ने कहा, “जब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण का पहला चरण हुआ, तब मैं जिला कलेक्टर के तौर पर काम कर रहा था. यह देश में सबसे तेज अधिग्रहण प्रक्रिया थी और प्रशासनिक तौर पर सबसे कम खर्चीली भी. सिर्फ 2 साल के अंदर यह मेगा प्रोजेक्ट किसानों की पूरी सहमति से आगे बढ़ा, जो अपने आप में एक अनोखी उपलब्धि है.

उन्होंने आगे बताया कि शुरू में कुछ मतभेद थे और किसान हिचकिचा रहे थे. मुख्यमंत्री के निर्देश पर उन्होंने खुद गांवों का दौरा किया, किसानों से घर-घर बात की और उन्हें एयरपोर्ट बनने से होने वाले आर्थिक फायदे, रोजगार और आने वाली पीढ़ियों के लिए परोक्ष लाभ समझाए. अंत में सभी किसान सहमत हो गए. उन्होंने इस उपलब्ध पर किसानों का आभार जताया.

स्थानीय लोगों में ख़ुशी की लहर

वहीं एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत करते हुए स्थानीय लोगों  ने कहा जिस पल का इंतज़ार हमे सालों से था वो पल आ गया है. और अब इस एयरपोर्ट के शुरू होने से युवाओं को रोजगार मिलेगा क्षेत्र का विकास होगा किसानो को फायदा होगा. ये कहना गलत नहीं होगा की ये एयरपोर्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास की नई गाथा लिखेगा.

और पढ़ें

About the author बलराम पांडेय

मैं बलराम पांडेय ABP नेटवर्क में वरिष्ठ संवाददाता हूं. मीडिया उद्योग में 19 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ, मैं रिपोर्टिंग और विश्लेषण में अपने अनुभव का लाभ उठाकर दर्शकों को आकर्षित और जागरूक करने वाली उच्च-प्रभाव वाली कहानियाँ पेश करता हूं. वर्तमान में, मैं दिल्ली सरकार और राजनीतिक घटनाओं, प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI को कवर करने, के साथ बड़े इंटरव्यू और समसामयिक मामलों पर व्यावहारिक विश्लेषण प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदारी निभा रहा हूं 
Read More
Published at : 28 Mar 2026 10:51 AM (IST)
Tags :
Jewar Airport UP NEWS NARENDRA MODI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
किसानों से कैसे ली गई थी जेवर एयरपोर्ट के लिए जमीन? तत्कालीन DM ने बताई पूरी कहानी
किसानों से कैसे ली गई थी जेवर एयरपोर्ट के लिए जमीन? तत्कालीन DM ने बताई पूरी कहानी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Noida Traffic Advisory: नोएडा में ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, कई रूट डायवर्ट, इन रास्तों पर आवाजाही रहेगी बंद
नोएडा में ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, कई रूट डायवर्ट, इन रास्तों पर आवाजाही रहेगी बंद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Mirzapur News: रामनवमी शोभायात्रा में 6 घंटे बिजली गुल, सड़क पर उतरे रामभक्त, विधायक रत्नाकर मिश्रा का फूटा गुस्सा
मिर्जापुर: रामनवमी शोभायात्रा में 6 घंटे बिजली गुल, सड़क पर उतरे रामभक्त, विधायक रत्नाकर मिश्रा का फूटा गुस्सा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Agra News: 8 साल की मासूम का गला काटकर कनस्तर में छुपाया, मुठभेड़ में ढेर हुआ आरोपी, दरोगा घायल
आगरा: 8 साल की मासूम का गला काटकर कनस्तर में छुपाया, मुठभेड़ में ढेर हुआ आरोपी, दरोगा घायल
Advertisement

वीडियोज

Maharashtra Fire News: पेट्रोल पंप पर बाइक में अचानक लगी आग..मची अफरा तफरी | Breaking
Chitra Tripathi: ईरान के ताबड़तोड़ हमलों के सामने...थक गए Netanyahu? | Iran Israel War | Trump
Bharat Ki Baat: आस्था या चुनावी अखाड़ा? बंगाल में फिर आमने-सामने TMC-BJP! | Bengal Election 2026
Khabar Filmy Hain: एक्टिंग का असली किंग कौन, धुरंधर की दहाड़ के बीच रनवीर कपूर का पलटवार | Bollywood Masala
Saas Bahu Aur Saazish: राघव के लिए रीत बनी वकील, क्या सबूत जुटाने में होगी कामयाब ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Israel US Iran War Live: ''जब हमें जरूरत थी, नाटो कहां था?' ट्रंप का बड़ा हमला, बताया कागजी शेर
Live: ''जब हमें जरूरत थी, नाटो कहां था?' ट्रंप का बड़ा हमला, बताया कागजी शेर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन से पहले CM योगी की प्रतिक्रिया, कहा- 'यूपी के विकास का...'
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन से पहले CM योगी की प्रतिक्रिया, कहा- 'यूपी के विकास का...'
बॉलीवुड
'धुरंधर 2' के फैन हुए Karan Johar, आदित्य धर को बताया बेहतरीन फिल्ममेकर, रणवीर सिंह के लिए लिखा - 'तू क्या है यार? '
'धुरंधर 2' के फैन हुए करण जौहर, आदित्य धर और रणवीर सिंह के लिए लिखी ये बात
आईपीएल 2026
IPL 2026 के पहले ही मैच में बड़ा कारनामा कर सकते हैं विराट कोहली, चाहिए सिर्फ 29 रन
IPL 2026 के पहले ही मैच में बड़ा कारनामा कर सकते हैं विराट कोहली, चाहिए सिर्फ 29 रन
विश्व
सऊदी के प्रिंस सुल्तान एयर बेस पर ईरानी हमले में 10 अमेरिकी सैनिक घायल, G-7 के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद क्या बोले मार्को रुबियो
ईरानी हमले में 10 अमेरिकी सैनिक घायल, G-7 के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद क्या बोले रुबियो?
चुनाव 2026
केरल विधानसभा चुनाव में उतरें एक नाम के कई उम्मीदवार, चुनावी जंग से पहले कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन
केरल विधानसभा चुनाव में उतरें एक नाम के कई उम्मीदवार, चुनावी जंग से पहले कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन
शिक्षा
NHAI Summer Internship 2026: NHAI का समर इंटर्नशिप 2026 शुरू, छात्रों को मिलेगा 20,000 महीना और हाइवे प्रोजेक्ट पर काम का मौका
NHAI का समर इंटर्नशिप 2026 शुरू, छात्रों को मिलेगा 20,000 महीना और हाइवे प्रोजेक्ट पर काम का मौका
यूटिलिटी
Passport Application Process: घर बैठे कैसे कर सकते हैं पासपोर्ट के लिए अप्लाई? जान लें बेहद आसान तरीका
घर बैठे कैसे कर सकते हैं पासपोर्ट के लिए अप्लाई? जान लें बेहद आसान तरीका
ENT LIVE
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
ENT LIVE
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Embed widget