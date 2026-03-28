किसानों से कैसे ली गई थी जेवर एयरपोर्ट के लिए जमीन? तत्कालीन DM ने बताई पूरी कहानी

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उत्तर प्रदेश के नोएडा में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे. जिसको लेकर स्थानीय प्रशासन कई दिनों से तैयारियों में जुटा हुआ है. इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों के साथ आस-पास के जिलों से लोग पहुंच रहे हैं. इस प्रोजेक्ट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नोएडा के पूर्व डीएम बीएन सिंह काफी भावुक नजर आए, उन्होंने इसके लिए स्थानीय किसानों को धन्यवाद दिया.

तत्कालीन डीएम बीएन सिंह ने बताया कि जेवर एयरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू में काफी चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में मैंने किसानों को समझा-बुझाकर सहमति से जमीन दिलाई. यह देश की सबसे तेज और सबसे कम खर्चीली अधिग्रहण प्रक्रिया के रूप में जानी जा रही है.

सबसे तेज अधिग्रहण प्रक्रिया थी

एबीपी न्यूज़ से बातचीत में पूर्व डीएम ने कहा, “जब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण का पहला चरण हुआ, तब मैं जिला कलेक्टर के तौर पर काम कर रहा था. यह देश में सबसे तेज अधिग्रहण प्रक्रिया थी और प्रशासनिक तौर पर सबसे कम खर्चीली भी. सिर्फ 2 साल के अंदर यह मेगा प्रोजेक्ट किसानों की पूरी सहमति से आगे बढ़ा, जो अपने आप में एक अनोखी उपलब्धि है.

उन्होंने आगे बताया कि शुरू में कुछ मतभेद थे और किसान हिचकिचा रहे थे. मुख्यमंत्री के निर्देश पर उन्होंने खुद गांवों का दौरा किया, किसानों से घर-घर बात की और उन्हें एयरपोर्ट बनने से होने वाले आर्थिक फायदे, रोजगार और आने वाली पीढ़ियों के लिए परोक्ष लाभ समझाए. अंत में सभी किसान सहमत हो गए. उन्होंने इस उपलब्ध पर किसानों का आभार जताया.

स्थानीय लोगों में ख़ुशी की लहर

वहीं एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत करते हुए स्थानीय लोगों ने कहा जिस पल का इंतज़ार हमे सालों से था वो पल आ गया है. और अब इस एयरपोर्ट के शुरू होने से युवाओं को रोजगार मिलेगा क्षेत्र का विकास होगा किसानो को फायदा होगा. ये कहना गलत नहीं होगा की ये एयरपोर्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास की नई गाथा लिखेगा.