नोएडा एयरपोर्ट के उद्घाटन को लेकर स्थानीय लोगों में उत्साह, जनता बोली- ऐसा सोचा भी नहीं था..

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार (28 मार्च) को गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे. इस अवसर पर व् एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे. एयरपोर्ट के उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर स्थानीय लोगों और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में एक जबरदस्त सा उत्साह है.

बुलंदशहर से कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे एक बीजेपी कार्यकर्ता ने बातचीत में बताया कि जेवर एयरपोर्ट के बनने से आसपास के जिलों में विकास साफ तौर पर दिखाई दे रहा है. चाहे वह होटल सेक्टर का हो या रोजगार को लेकर हो, निश्चित तौर पर युवाओं और स्थानीय लोगों में उत्साह है. बड़ी संख्या में जनता प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देने के लिए कार्यक्रम में पहुंच रही है.

'हम यहां एयरपोर्ट की कल्पना भी नहीं कर सकते'

एक अन्य बीजेपी समर्थक ने कहा, 'पहले तो हम यहां इस तरह के एयरपोर्ट की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि अखिलेश यादव इसे इटावा ले जाना चाहते थे. जेवर में एयरपोर्ट का निर्माण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से ही दी गई सौगात है.'

एक और बीजेपी समर्थक ने कहा, 'यह उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री ने इस क्षेत्र को जो तोहफा दिया है, वह अनमोल है. खासकर उस इलाके को बदलकर, जहां 1990 के दशक में गुंडागर्दी और आतंक का माहौल था.'

एयरपोर्ट से लोगों की कमाई बढ़ेगी और रोजगार भी बढ़ेगा

एक स्थानीय नागरिक ने कहा कि गौतम बुद्ध नगर और नोएडा के लिए आज ऐतिहासिक दिन है. जेवर में एयरपोर्ट के निर्माण से यहां के लोगों के सामने अनेकों अवसर होंगे. उनकी कमाई बढ़ेगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे.

एक युवा कार्यकर्ता ने कहा, 'यह इस क्षेत्र के लोगों के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है. आज, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में इस क्षेत्र को एक नया और मील का पत्थर साबित होने वाला तोहफा मिल रहा है. यह न केवल यहां के लोगों के लिए, बल्कि आस-पास के क्षेत्रों के निवासियों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के लिए भी एक ऐतिहासिक क्षण है.'