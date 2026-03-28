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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'पीएम मोदी ने विकसित भारत बनाया', नोएडा एयरपोर्ट के उद्घाटन समारोह में बोले CM योगी आदित्यनाथ

'पीएम मोदी ने विकसित भारत बनाया', नोएडा एयरपोर्ट के उद्घाटन समारोह में बोले CM योगी आदित्यनाथ

CM Yogi Adityanath ने देश में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों को स्थिर बनाए रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया और कहा कि उन्होंने देश का विकसित भारत बनाया है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 28 Mar 2026 12:59 PM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया. इस अवसर पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी को फिरोजाबाद में कांच से बनी खास भगवान बुद्ध की प्रतिमा उपहार में दी. सीएम योगी ने इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री की जमकर तारीफ की और कहा कि पीएम मोदी ने विकसित भारत बनाया है. 

सीएम योगी ने इस दौरान पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों को स्थिर बनाए रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया और कहा कि पीएम मोदी ने जनता को राहत देने का काम किया है. मोदी जी विकसित भारत बनाया है. पूरी दुनिया में जहां आज अराजकता का माहौल है और संशय की स्थिति हुई है. विश्व के सभी देशों में पेट्रोलियम उत्पाद के दाम ज्यादा हुए है. 

'भारत में पेट्रोल के दाम नियंत्रित'

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज जहां पूरी दुनिया में पेट्रोलियम के दाम ज्यादा हो रहे है. पूरी दुनिया में अव्यवस्था है. भारत के अंदर पेट्रोलियम उत्पाद का दाम स्थिर है. पेट्रोलियम उत्पादों के दाम आसमान छूते दिखाई दे रहे हैं. लेकिन, अपनी दूरदर्शी सोच और देश प्रथम के भाव के साथ पीएम के नेतृत्व में जो कार्ययोजना बनी है. आज वो देखने को मिल रही है. 

भारत के अंदर पेट्रोलियम उत्पादों के दाम नियंत्रित हैं. आपूर्ति सुनिश्चित की गई है. अमेरिका जैसे विकसित देशों में भी पेट्रोलियम पदार्थों के दाम आसमान छू रहे हैं. पड़ोसी देशों में इसका अत्यंत अभाव है, उन्हें उत्पादन रोकना पड़ा है. पब्लिक में कोटा सिस्टम लागू करना पड़ रहा है. लेकिन भारत में निर्बाध रूप से पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है.

प्रधानमंत्री ने बीते 10-11 सालों में नए भारत को हर क्षेत्र में विकसित भारत की दिशा में अग्रसर करने के लिए काम किए है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसी श्रृंखला का हिस्सा है. जिससे यूपी को ग्लोबल एविएशन के मैप पर एक नए सिरे से प्रस्तुत करने का काम कर रहा है. 

सपा-कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना

सीएम योगी ने पुरानी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे दलों ने इस देश और प्रदेश को देश के अंदर अपने नकारेपन की वजह से विकास के बॉटल नेक के रूप में छोड़ दिया था. 2002 से 2017 तक यूपी अराजकता का शिकार रहा है. लेकिन, पीएम मोदी के मार्गदर्शन में बीते 12 सालों में देश और नौ साल में उत्तर प्रदेश ने डबल इंजन की सरकार आने के बाद जो स्पीड पकड़ी है आज वो ब्रेक थ्रू के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है. 

नोएडा एयरपोर्ट के उद्घाटन को लेकर स्थानीय लोगों में उत्साह, जनता बोली- ऐसा सोचा भी नहीं था..

Published at : 28 Mar 2026 12:59 PM (IST)
Tags :
PM Narendra Modi Noida International Airport PM Narendra Modi UP NEWS Yogi Adityanath
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