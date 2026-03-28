Noida International Airport: उद्घाटन से पहले कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, PAC, RAF, NDRF, SDRF तैनात

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







उत्तर प्रदेश स्थित ग्रेटर नोएडा में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण के उद्घाटन से पहले जेवर स्थित एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे और इसके बाद एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे.

इस बीच संयुक्त पुलिस आयुक्त राजीव नारायण मिश्रा ने कहा, आज प्रधानमंत्री के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान हमने व्यापक और बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की है. इसमें इनर, आउटर और आइसोलेशन कॉर्डन के साथ-साथ जिले के हिसाब से अलग-अलग सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं.

उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में आने वाली जनता और विशिष्ट अतिथियों को ध्यान में रखते हुए 15 पार्किंग ज़ोन बनाए गए हैं. सुरक्षा व्यवस्था में सिविल पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और पीएसी की तैनाती की गई है, जबकि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए आरएएफ, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और बाढ़ राहत टीमों को भी स्टैंडबाय पर रखा गया है.

युक्त पुलिस आयुक्त ने कहा कि पूरी व्यवस्था की निगरानी हमारे इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर और स्थानीय कंट्रोल रूम के माध्यम से की जा रही है. किसी भी तरह की चूक से बचने के लिए विभिन्न जिलों और संगठनों से आए करीब 5,000 कर्मियों को ब्रीफिंग दी गई है और रिहर्सल भी कराई गई है, ताकि समन्वय बेहतर तरीके से हो सके. अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण भी किया है और जनता को बेहतर सहायता देने के लिए उन्हें सॉफ्ट स्किल्स का प्रशिक्षण भी दिया गया है. यह एक ऐतिहासिक आयोजन है.'

यह एविएशन उद्योग को बड़ा प्रोत्साहन देगा- विशेषज्ञ अमित मित्तल

एविएशन विशेषज्ञ अमित मित्तल ने जेवर हवाई अड्डे के उद्घाटन पर कहा कि, यह देश के अधिकांश लोगों के लिए, खासकर एविएशन क्षेत्र से जुड़े पेशेवरों के लिए, एक सपना पूरा होने जैसा है. मैं पिछले 20 से अधिक वर्षों से एविएशन उद्योग में हूं और मैंने इस एयरपोर्ट को आकार लेते हुए देखा है. यह एविएशन उद्योग को बड़ा प्रोत्साहन देगा और इससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी. साथ ही दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में एक दूसरा एयरपोर्ट मिलने से हवाई यातायात को काफी सुविधा होगी. आने वाले समय में जैसे-जैसे यातायात बढ़ेगा, अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी भी और ज्यादा बढ़ेगी.

जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन होते ही यूपी रच देगा इतिहास, बनेगा देश का पहला राज्य, जिसके पास...

उन्होंने कहा कि हमारे पास यह अवसर होगा कि यह एयरपोर्ट पूर्वी दुनिया को पश्चिमी दुनिया से जोड़ने का काम करे और दिल्ली में पूरे क्षेत्र के लिए एक एविएशन हब बनने की क्षमता है. आज प्रधानमंत्री इस एयरपोर्ट का उद्घाटन करने आ रहे हैं. उत्तर भारत के लोगों को इससे काफी फायदा होगा. इसके साथ ही आर्थिक विकास को भी बड़ा बढ़ावा मिलेगा. यह न केवल एविएशन उद्योग बल्कि इससे जुड़े अन्य क्षेत्रों के पेशेवरों के लिए भी नए अवसर पैदा करेगा.