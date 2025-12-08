हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडNoida News: ग्रेटर नोएडा और नोएडा में औषधि विभाग की कार्रवाई तेज, लैब रिपोर्ट की देरी ने बढ़ाई बेचैनी

Noida News: ग्रेटर नोएडा और नोएडा में औषधि विभाग की कार्रवाई तेज, लैब रिपोर्ट की देरी ने बढ़ाई बेचैनी

UP News: नोएडा और ग्रेटर नोएडा में औषधि विभाग ने सिर्फ मेडिकल स्टोर्स से ही नहीं, बल्कि कफ सिरप बनाने वाली निर्माण इकाइयों (मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स) पर भी सख्त कार्रवाई की थी.

By : रविन्द्र जयंत | Updated at : 08 Dec 2025 08:51 AM (IST)
Preferred Sources

मध्य प्रदेश में अक्टूबर माह के दौरान कफ सिरप के कथित दुष्प्रभाव से 20 से अधिक बच्चों की मौत ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था. इस गंभीर घटना के बाद उत्तर प्रदेश में भी तत्काल सतर्कता बढ़ाई गई और औषधि विभाग ने बड़े स्तर पर अभियान चलाते हुए विभिन्न ब्रांडों के कफ सिरप के 23 सैंपल जांच के लिए लखनऊ स्थित ड्रग टेस्टिंग लैब भेजे थे. लेकिन हैरानी की बात यह है कि कई हफ्ते बीत जाने के बाद भी अभी तक केवल दो सैंपलों की रिपोर्ट आई है, जबकि 21 सैंपल अब भी रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, जिससे दवा की गुणवत्ता और सुरक्षा को लेकर चिंता और बढ़ गई है.

गौरतलब है कि मेडिकल स्टोर ही नहीं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी जांच के घेरे में, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में औषधि विभाग ने सिर्फ मेडिकल स्टोर्स से ही नहीं, बल्कि कफ सिरप बनाने वाली निर्माण इकाइयों (मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स) पर भी सख्त कार्रवाई की थी. इन यूनिट्स से रॉ मैटेरियल, पैकिंग सामग्री और उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स के सैंपल भी जांच के लिए लिए गए थे.

लैब की क्षमता और कार्यप्रणाली पर उठे सवाल

जानकारी के अनुसार, उत्पादन प्रक्रिया मानकों के अनुरूप हो. गुणवत्ता में किसी तरह की लापरवाही न हो. भविष्य में बच्चों की जान को किसी भी तरह का खतरा न हो. लेकिन रिपोर्ट आने में हो रही देरी ने लैब की क्षमता और कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी संवेदनशील जांच में त्वरित परिणाम बेहद आवश्यक होते हैं.

रिपोर्ट में देरी में बच्चों के लिए बन सकती है खतरा

वहीं जांच रिपोर्ट में देरी से बढ़ रहा जोखिम,कफ सिरप से जुड़ी गंभीर घटनाओं के बाद यह उम्मीद की जा रही थी कि जांच रिपोर्ट जल्द से जल्द आए, ताकि गलत उत्पादों की पहचान कर उन्हें बाजार से हटाया जा सके. रिपोर्ट देर से आने का मतलब है कि संदिग्ध उत्पाद अभी भी बाजार में उपलब्ध हो सकते हैं, जो बच्चों की सेहत के लिए खतरा बन सकते हैं. नतीजों पर टिकी निगाहें,अब सभी की नजरें लखनऊ लैब द्वारा भेजी जाने वाली शेष 21 रिपोर्टों पर टिकी हैं. यह स्पष्ट है कि एक बार सभी रिपोर्टें आने के बाद ही यह तय हो पाएगा कि बाजार में बिक रहे कफ सिरप सुरक्षित हैं या नहीं.

जिला औषधि अधिकारी ने क्या कहा?

जिला औषधि अधिकारी जयसिंह ने जानकारी दी कि भेजे गए 23 सैंपलों में से केवल दो सैंपलों की रिपोर्ट प्राप्त हुई है, और दोनों में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं पाई गई है. लेकिन बाकी 21 सैंपलों की रिपोर्ट अभी लंबित है, जिनका इंतजार विभाग के साथ-साथ जनता भी कर रही है. ये सभी सैंपल विभिन्न मेडिकल स्टोर्स से लिए गए थे.

Published at : 08 Dec 2025 08:51 AM (IST)
Tags :
Greater Noida News UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
तो क्या रूस-यूक्रेन के बीच खत्म नहीं होने वाला युद्ध? डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया खुलासा, जानें जेलेंस्की पर क्यों भड़के
तो क्या रूस-यूक्रेन के बीच खत्म नहीं होने वाला युद्ध? डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया खुलासा, जानें जेलेंस्की पर क्यों भड़के
हरियाणा
Haryana: बास्केटबॉल पोल गिरने से खिलाड़ी की मौत मामले में FIR दर्ज, परिवार बोला- कई बार की थी शिकायत
हरियाणा: बास्केटबॉल पोल गिरने से खिलाड़ी की मौत मामले में FIR दर्ज, परिवार बोला- कई बार की थी शिकायत
इंडिया
कौन सा था वो सिंहासन, जिसकी ताजमहल से थी दोगुनी कीमत, सुनकर दिमाग चकरा जाएगा
कौन सा था वो सिंहासन, जिसकी ताजमहल से थी दोगुनी कीमत, सुनकर दिमाग चकरा जाएगा
स्पोर्ट्स
Ashes 2025-26: एशेज इतिहास में कब-कब 300 का आंकड़ा भी मिलकर नहीं पार कर सकी दोनों टीमें, ये है सबसे कम टोटल
एशेज इतिहास में कब-कब 300 का आंकड़ा भी मिलकर नहीं पार कर सकी दोनों टीमें, ये है सबसे कम टोटल
Advertisement

वीडियोज

Goa Nightclub Fire Case: 25 लोगों की मौत मामले में कार्रवाई, नाइट क्लब का मालिक फरार | Breaking
UP News: बरेली में पति-पत्नी चोर गैंग का भंडाफोड़! CCTV में कैद हुई वारदात | Crime News | ABP News
Crime News : बीमे के लिए रिश्तों का खूनी चक्रव्यूह | Sansani
Bengal Controversy: बंगाल में चुनाव से पहले मुस्लिम Vs हिन्दू या फिर कोई चुनावी 'खेल' | TMC | BJP
Goa Night Club Fire Incident: 25 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन? | Breaking | Romana Isar Khan
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
तो क्या रूस-यूक्रेन के बीच खत्म नहीं होने वाला युद्ध? डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया खुलासा, जानें जेलेंस्की पर क्यों भड़के
तो क्या रूस-यूक्रेन के बीच खत्म नहीं होने वाला युद्ध? डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया खुलासा, जानें जेलेंस्की पर क्यों भड़के
हरियाणा
Haryana: बास्केटबॉल पोल गिरने से खिलाड़ी की मौत मामले में FIR दर्ज, परिवार बोला- कई बार की थी शिकायत
हरियाणा: बास्केटबॉल पोल गिरने से खिलाड़ी की मौत मामले में FIR दर्ज, परिवार बोला- कई बार की थी शिकायत
इंडिया
कौन सा था वो सिंहासन, जिसकी ताजमहल से थी दोगुनी कीमत, सुनकर दिमाग चकरा जाएगा
कौन सा था वो सिंहासन, जिसकी ताजमहल से थी दोगुनी कीमत, सुनकर दिमाग चकरा जाएगा
स्पोर्ट्स
Ashes 2025-26: एशेज इतिहास में कब-कब 300 का आंकड़ा भी मिलकर नहीं पार कर सकी दोनों टीमें, ये है सबसे कम टोटल
एशेज इतिहास में कब-कब 300 का आंकड़ा भी मिलकर नहीं पार कर सकी दोनों टीमें, ये है सबसे कम टोटल
टेलीविजन
Bigg Boss 19: 'वो विनर बनने लायक नहीं', गौरव खन्ना की 'बिग बॉस 19' की जीत पर बोलीं फरहाना भट्ट
'वो विनर बनने लायक नहीं', गौरव खन्ना की 'बिग बॉस 19' की जीत पर बोलीं फरहाना भट्ट
नौकरी
IIT BHU Campus Placement: आईआईटी बीएचयू में प्लेसमेंट का धमाका, महज 5 दिन में 1000 से ज्यादा छात्रों को नौकरी का ऑफर
आईआईटी बीएचयू में प्लेसमेंट का धमाका, महज 5 दिन में 1000 से ज्यादा छात्रों को नौकरी का ऑफर
हेल्थ
ठंड के मौसम में अदरक बनेगा सुपरफूड, रोज खाने से मिलेंगे जबरदस्त फायदे
ठंड के मौसम में अदरक बनेगा सुपरफूड, रोज खाने से मिलेंगे जबरदस्त फायदे
जनरल नॉलेज
Diamond Types: कितनी तरह के होते हैं डायमंड, जानें क्या होता है सब‌ में फर्क?
कितनी तरह के होते हैं डायमंड, जानें क्या होता है सब‌ में फर्क?
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Embed widget