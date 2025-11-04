नोएडा के गांव में अनोखी शादी, हेलीकॉप्टर से हुई किसान की बेटी, दुल्हन को देख सब रह गए दंग

उत्तर प्रदेश के नोएडा में दनकौर थाना क्षेत्र के रामपुर बांगर गांव में एक ऐसी ही अनोखी शादी देखने को मिली, जिसने पूरे इलाके में चर्चा का माहौल बना दिया. यहां एक किसान की बेटी की विदाई हेलीकॉप्टर से हुई, जिसे देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी.

जानकारी के अनुसार, रामपुर गांव निवासी अजय शर्मा की बेटी अंजली शर्मा की शादी बुलंदशहर जिले के ककोड थाना क्षेत्र के कमालपुर गांव निवासी राजकुमार शर्मा के बेटे अर्जुन पंडित से हुई. शादी 2 नवंबर को धूमधाम से सम्पन्न हुई, और 3 नवंबर की सुबह अंजली की विदाई हेलीकॉप्टर से कराई गई.

दूल्हे ने जताई थी इच्छा

दूल्हे के पिता राजकुमार शर्मा, जो मूल रूप से कमालपुर गांव के रहने वाले और दिल्ली में कारोबार करते हैं, ने अपने इकलौते बेटे की इच्छा पूरी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी. अर्जुन ने अपने पिता से कहा था कि वह अपनी दुल्हन को हेलीकॉप्टर से लेकर जाना चाहता है. बेटे की यह ख्वाहिश पूरी करने के लिए पिता ने महज 25 किलोमीटर की दूरी के लिए लाखों रुपये खर्च कर हेलीकॉप्टर बुक कराया.

हेलिकॉप्टर देखने उमड़ी भीड़

जब हेलीकॉप्टर गांव के ऊपर मंडराया तो रामपुर और कमालपुर दोनों गांवों के लोगों की भारी भीड़ इसे देखने के लिए जमा हो गई. सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा. ग्रामीणों ने कहा कि यह पहली बार था जब उनके इलाके में किसी की विदाई हेलीकॉप्टर से हुई, जिससे शादी यादगार बन गई.

अब बढ़ रहा दिखावे का प्रचलन

स्थानीय लोगों का कहना है कि ग्रेटर नोएडा और आस-पास के ग्रामीण इलाकों में अब ऐसी शादियों का चलन तेजी से बढ़ रहा है. मुआवजा और व्यवसाय से समृद्ध हुए परिवार अब शौक और प्रतिष्ठा दिखाने के लिए हेलीकॉप्टर बारात या हेलीकॉप्टर विदाई का विकल्प चुन रहे हैं. जबकि कुछ लोगों ने इसे पैसे का दुरपयोग बताया है. उनके मुताबिक इससे कोई फायदा नहीं ये महज एक दिखावा है.