गीडा बना रोजगार का नया हब, सीएम योगी ने 208 करोड़ की 71 परियोजनाओं का किया लोकार्पण-शिलान्यास

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार (3 जून) को गोरखपुर के गीडा सेक्टर-13 में 208 करोड़ रुपये की लागत से तैयार फ्लेटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स और ईडब्ल्यूएस-एलआईजी आवासीय परिसर समेत 71 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया. इस दौरान उन्होंने कानून-व्यवस्था, रोजगार, उद्योग और विकास को लेकर सरकार की प्राथमिकताओं का जिक्र किया और कहा कि सुरक्षा के बिना विकास संभव नहीं है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गीडा में जितने उद्योग लगे हैं, उनसे 50 हजार नौजवानों को रोजगार और काम मिला है. इनमें पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल के साथ-साथ देश के विभिन्न हिस्सों से आए युवा काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि अगर सुरक्षा का माहौल नहीं होता तो यह संभव नहीं हो पाता.

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मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने तय किया है कि विकास भी होगा और योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के सभी को मिलेगा. साथ ही सुरक्षा की भी पूरी गारंटी दी जाएगी. उन्होंने सख्त संदेश देते हुए कहा कि अगर कोई गरीब का हक छीनने, व्यापारी को धमकाने या बेटियों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा तो सरकार उसे छोड़ेगी नहीं.

उन्होंने कहा कि अगर कोई अपराधी पाताल में भी छिप जाएगा तो उसे खोजकर बाहर निकाल लिया जाएगा. भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ भी इसी तरह सख्ती से कार्रवाई की जा रही है.

जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही सरकार

सीएम योगी ने कहा कि उद्यम और विकास के लिए सुरक्षा सबसे जरूरी है. सुरक्षा नहीं होगी तो न सुशासन आएगा और न ही समृद्धि. उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 में सरकार बनने के बाद अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई थी.

उन्होंने कहा कि अपराधियों के साथ किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा और उन्हें उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा, जिसे वे समझते हैं. उन्होंने कहा कि नौजवानों के रोजगार पर किसी को डकैती नहीं डालने दी जाएगी. आज उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का जो मॉडल दिखाई दे रहा है, उसी का परिणाम है कि लाखों युवाओं को रोजगार मिल रहा है और गीडा में लगातार नए उद्योग स्थापित हो रहे हैं.

पूर्वांचल में पहली बार शुरू हुई फ्लेटेड फैक्ट्री

मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर और पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में पहली बार फ्लेटेड फैक्ट्री का शुभारंभ हुआ है. उन्होंने बताया कि एक ही परिसर में एमएसएमई से जुड़े 100 से अधिक उद्योग संचालित किए जा सकेंगे.

उन्होंने कहा कि यह मॉडल उन युवाओं के लिए काफी उपयोगी है जिनके पास जमीन खरीदने या फैक्ट्री बनाने के लिए पर्याप्त पूंजी नहीं है. गीडा प्रशासन ने तीन मंजिला फ्लेटेड फैक्ट्री तैयार की है, जिसमें भविष्य में और मंजिलें भी बनाई जा सकती हैं. इससे युवा कम लागत में अपना उद्योग शुरू कर सकेंगे. उन्होंने कहा कि यहां रेडीमेड गारमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स समेत कई तरह के उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं.

श्रमिकों के लिए सस्ते आवास की व्यवस्था

मुख्यमंत्री ने गीडा में काम करने वाले कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए तैयार किए गए ईडब्ल्यूएस आवासीय परिसर की भी सराहना की. उन्होंने बताया कि यहां दो कमरे, रसोई, अटैच बाथरूम और बालकनी जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं.

उन्होंने कहा कि आवास की कीमत आसान किस्तों में सात साल के भीतर जमा की जा सकती है. हर छह महीने पर 50 हजार रुपये जमा कर व्यक्ति अपना घर हासिल कर सकता है. लगभग 100 परिवारों के लिए आवास की व्यवस्था की गई है. उन्होंने कहा कि फैक्ट्री के नजदीक कर्मचारियों के रहने की सुविधा मिलने से उन्हें सम्मानजनक जीवन और बेहतर कार्य वातावरण मिलेगा.

डबल इंजन सरकार का बताया परिणाम

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती और अन्य सरकारी नौकरियों में सभी जिलों के युवाओं को अवसर मिला है. उन्होंने कहा कि यह तभी संभव होता है जब अच्छी सरकार और अच्छे जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं.

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 में केंद्र में भाजपा सरकार बनने के बाद देश में बड़ा बदलाव आया है. नए भारत के निर्माण के साथ विरासत और विकास दोनों को आगे बढ़ाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार जनता की अपेक्षाओं से दो कदम आगे बढ़कर काम कर रही है.

सांसद रवि किशन पर ली हल्की चुटकी

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी ने गोरखपुर के सांसद रवि किशन को लेकर हल्के अंदाज में चुटकी भी ली. उन्होंने कहा कि जनता ने रवि किशन को सांसद बनाया है. भले ही वह लोगों को मुफ्त में फिल्म न दिखाते हों, लेकिन क्षेत्र के विकास कार्यक्रमों में लगातार शामिल होते हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि भीषण गर्मी के बावजूद रवि किशन उनसे कह रहे थे कि यदि आदेश मिले तो वे गीडा से गोरखपुर तक नंगे पैर पदयात्रा निकाल सकते हैं. इस पर उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि अभी गर्मी बहुत है, पहले बरसात होने दी जाए.

गीडा के विस्तार और बेहतर कनेक्टिविटी पर जोर

मुख्यमंत्री ने बताया कि धुरियापार क्षेत्र में करीब 7 हजार एकड़ में गीडा का विस्तार किया गया है. पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे बनने से लखनऊ तक का सफर काफी आसान हो गया है. पहले जहां 8 से 10 घंटे लगते थे, वहीं अब करीब 3 घंटे में लखनऊ पहुंचा जा सकता है.

उन्होंने कहा कि नाइलेट में युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और उन्हें रोजगार की गारंटी भी दिलाई जा रही है. उन्होंने विकास कार्यों को जनता को समर्पित करते हुए गोरखपुर के सांसद रवि किशन, विधायक प्रदीप शुक्ला, विधायक विपिन सिंह और क्षेत्र की जनता को बधाई दी.

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रवि किशन बोले- गीडा बन रहा बड़ा औद्योगिक केंद्र

इस अवसर पर सांसद रवि किशन ने कहा कि नोएडा के बाद अब गीडा का नाम एक बड़े औद्योगिक क्षेत्र के रूप में सामने आ रहा है. उन्होंने कहा कि यहां सुरक्षा व्यवस्था मजबूत है, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और कोई गुंडा या माफिया धन उगाही नहीं कर सकता.

यही वजह है कि देश और विदेश की बड़ी कंपनियां गीडा में निवेश के लिए आगे आ रही हैं. उन्होंने भीषण गर्मी के बीच कार्यक्रम में पहुंचे लोगों का आभार जताया.