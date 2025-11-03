हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडशिवपाल यादव ने यूपी सरकार पर लगाया गंभीर आरोप, बोले- 'BJP के ज्यादातर विधायक हैं लुटेरे'

शिवपाल यादव ने यूपी सरकार पर लगाया गंभीर आरोप, बोले- 'BJP के ज्यादातर विधायक हैं लुटेरे'

UP News: शिवपाल यादव ने बदायूं में बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है. शिवपाल यादव ने कहा, सत्तारूढ़ भाजपा के ज्यादातर विधायक 'लुटेरे' हैं और वह बेसहारा लोगों की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 03 Nov 2025 07:45 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव के चाचा व समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने सोमवार (3 नवंबर 2025) को बड़ा सियासी बयान दिया है. शिवपाल यादव ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के ज्यादातर विधायक 'लुटेरे' हैं और वह बेसहारा लोगों की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं.

सपा नेता शिवपाल यादव ने सोमवार 3 नवंबर को बदायूं में एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे. शिवपाल यादव ने यहां एक कार्यक्रम से इतर संवाददाताओं से बातचीत में आरोप लगाया , 'भाजपा सरकार के अधिकतर विधायक लुटेरे हैं. उनमें से कोई जमीनों पर कब्जा करता है तो कोई जनता को लूटने में लगा हुआ है.'

बीजेपी पर मुनाफे वाली संस्थाओं को बेचने का आरोप

इसके अलावा पूर्व मंत्री शिवपाल यादव ने बदायूं में भारतीय जनता पार्टी सरकार पर मुनाफे वाले सभी संस्थाओं को निजी हाथों में बेचने का आरोप भी लगाया और कहा कि समाजवादी पार्टी इसका खुलकर विरोध करती है और आगे भी करती रहेगी.

सपा में गुटबाजी के सवाल पर क्या बोले शिवपाल यादव?

शिवपाल यादव ने सपा में गुटबाजी को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि गुटबाजी समाप्त करने के लिए ही पार्टी के सभी संगठन भंग किए गए हैं और अब पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा सभी लोगों को एक करने के लिए उन्हें मनाया जाएगा.

रूठे कार्यकर्ताओं को तीन बार तक मनाया जाएगा- शिवपाल यादव

हालांकि, शिवपला यादव ने यह भी स्पष्ट किया कि रूठे कार्यकर्ताओं को तीन बार तक मनाया जाएगा और अगर वे फिर भी नहीं मानते हैं तो ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा और उन्हें दोबारा किसी भी कीमत पर पार्टी में वापस नहीं लिया जाएगा. सपा नेता शिवपाल यादव की तरफ से बीजेपी विधायकों पर लगाए गए आरोपों ने प्रदेश का सियासी माहौल गरम कर दिया है.

Published at : 03 Nov 2025 07:45 PM (IST)
