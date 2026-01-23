ग्रेटर नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. ग्रेटर नोएडा पुलिस ने लोटस ग्रीन बिल्डर के मालिक निर्मल सिंह के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया है. यह जानकारी डीसीपी ग्रेटर नोएडा ने दी है. पुलिस का कहना है कि आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा है और उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है.

पुलिस के मुताबिक युवराज मेहता की मौत के बाद इस मामले में पहले ही मुकदमा दर्ज किया जा चुका था. जांच के दौरान सामने आया कि जिस निर्माणाधीन प्रोजेक्ट से जुड़ी लापरवाही के कारण युवराज की जान गई, उसकी जिम्मेदारी बिल्डर पर बनती है. इसी आधार पर पुलिस ने कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल की, जिसके बाद अदालत ने आरोपी बिल्डर निर्मल सिंह के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया.

डीसीपी ग्रेटर नोएडा ने बताया कि पुलिस की कई टीमें आरोपी की तलाश में लगी हुई हैं. दिल्ली, नोएडा और आसपास के जिलों में लगातार छापेमारी की जा रही है, लेकिन अब तक आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर है. पुलिस ने साफ किया है कि आरोपी को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

बता दें कि मृतक युवराज मेहता एक निजी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर कार्यरत था. उसकी मौत के बाद परिजनों ने बिल्डर और प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों पर गंभीर आरोप लगाए थे. परिजनों का कहना था कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी और लापरवाही के चलते यह हादसा हुआ हुआ है. पुलिस का कहना है कि जांच निष्पक्ष तरीके से की जा रही है और दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल युवराज मेहता के परिजन न्याय की मांग कर रहे हैं, वहीं पुलिस का दावा है कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर कानून के दायरे में लाया जाएगा.