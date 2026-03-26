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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडJewar Airport: 28 मार्च को पीएम मोदी करेंगे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन, SPG ने संभाली सुरक्षा की कमान

Jewar Airport: 28 मार्च को पीएम मोदी करेंगे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन, SPG ने संभाली सुरक्षा की कमान

Jewar Airport: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मार्च को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे. SPG ने कड़ी सुरक्षा संभाल ली है. यह प्रोजेक्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास और रोजगार को बढ़ावा देगा.

By : रविन्द्र जयंत | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 26 Mar 2026 10:57 PM (IST)
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नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन को लेकर प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने तैयारियां तेज कर दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मार्च को इस महत्वकांक्षी परियोजना का लोकार्पण करने के लिए जेवर पहुंचेंगे. उनके दौरे को लेकर मिनट टू मिनट कार्यक्रम की तैयारी चल रही है. जिसमें सुरक्षा ट्रैफिक और जनसभा से जुड़े हर पहलू पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.

कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री सुबह करीब 11:30 बजे एयरपोर्ट के टर्मिनल भवन का निरीक्षण करेंगे. इसके बाद दोपहर लगभग 12 बजे एयरपोर्ट के पहले चरण का औपचारिक लोकार्पण करेंगे. लोकार्पण के बाद प्रधानमंत्री एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे जिसमें भारी संख्या में लोगों के शामिल होने की संभावना है.

SPG ने संभाली एयरपोर्ट के आसपास की सुरक्षा व्यवस्था

प्रधानमंत्री के दौरे से पहले स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (SPG) ने पूरे कार्यक्रम की सुरक्षा अपने हाथ में ले ली है. एयरपोर्ट और आसपास के क्षेत्र को सुरक्षा के लिहाज से पूरी तरह से कर किया गया है. एयरपोर्ट परिसर को जो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है और जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. आईजी स्तर के अधिकारियों की निगरानी में SPG और स्थानीय पुलिस मिलकर सुरक्षा व्यवस्था को अंतिम रूप दे रही है. हर एंट्री पॉइंट और एग्जिट प्वाइंट पर चेकिंग बढ़ा दी गई है और बिना अनुमति किसी भी व्यक्ति को प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है.

संदिग्धों पर खुफिया एजेंसी की कड़ी नजर

प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए खुफिया एजेंसी अब पूरी तरह सतर्क हो गई हैं. एयरपोर्ट के आसपास के गांव होटल और ढाबों में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है. जेवर, दनकौर और रबूपुरा क्षेत्र की पुलिस बाहरी लोगों की जानकारी जुटा रही है और होटल संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि वह हर आने जाने वाले लोगों की सूचना प्रशासन को दे. सुरक्षा एजेंसियां हर छोटी बड़ी गतिविधि पर नजर बनाए हुए, ताकि किसी भी संभावित खतरे को समय रहते रोका जा सके. प्रधानमंत्री की जनसभा को लेकर भी तैयारियां जोरों पर हैं प्रशासन का अनुमान है कि इस कार्यक्रम में करीब डेढ़ लाख लोग शामिल हो सकते हैं. भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अलग-अलग सेक्टर बनाए गए हैं पुलिस बल की तैनाती बढ़ाई गई है इसके साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष प्लान तैयार किए गए हैं.

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सड़कों की मरम्मत और साफ सफाई का काम तेज

कार्यक्रम से पहले एयरपोर्ट तक पहुंचने वाले सभी प्रमुख मार्गों को दुरुस्त किया जा रहा है. सड़कों की मरम्मत सफाई और सौंदर्य करण का काम तेज चल रहा है. यमुना एक्सप्रेस भी और आसपास के क्षेत्र में पेड़ों की छाती और सफाई अभियान भी चलाया जा रहा है, ताकि आगुन्तको को बेहतर सुविधा मिल सके. SPG और प्रशासन प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर किसी भी तरह की चूक नहीं चाहता इसलिए हेलीपैड से लेकर जनसभा स्थल तक हर मूवमेंट की बारीकी से निगरानी की जा रही है. वहीं कार्यक्रम से पहले सुरक्षा एजेंसियां रिहर्सल भी करेंगे ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयारियां पूरी रहे.

क्षेत्र के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा एयरपोर्ट

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन न सिर्फ एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है बल्कि यह पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए अहम कदम माना जा रहा है. इस एयरपोर्ट के शुरू होने से रोजगार के नए अफसर पैदा होंगे और क्षेत्र के कनेक्टिविटी में भी बड़ा सुधार होगा व्यापार और पर्यटन को भी इससे नई गति मिलने की उम्मीद है. बस अब लोगों को बेसब्री से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन का इंतजार है.

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Published at : 26 Mar 2026 10:53 PM (IST)
Tags :
Uttar Pradesh Jewar Airport Jewar News PM Narendra Modi UP News NOIDA NEWS
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