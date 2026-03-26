Bareilly News: खुले नाले में गिरने से युवक की मौत, 30 घंटे बाद मिला शव, निगम पर उठ रहे सवाल
Bareilly News In Hindi: बरेली के बारादरी में युवक तौहीद की खुले नाले में गिराने से मौत हो गई. घटना के 30 घंटे बाद पुलिस को शव बरामद हुआ. घटना ने शहर में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए है.
बरेली के बारादरी थाना क्षेत्र में सैटलाइट बस अड्डे के पास खुले नाले में गिरने से एक युवक की मौत हो गई. मंगलवार (24 मार्च) रात करीब 9:30 बजे युवक नाले के किनारे मौजूद था, तभी संतुलन बिगड़ने से वह गहरे नाले में जा गिरा और तेज बहाव में बह गया.
मौके पर मौजूद लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन गहराई और बहाव के कारण वह कुछ ही देर में नजरों से ओझल हो गया. घटना के बाद पुलिस, एसडीआरएफ और नगर निगम की टीमें मौके पर पहुंचीं और तुरंत तलाश अभियान शुरू किया गया.
रात 3 बजे युवक का बरामद हुआ शव
जानकारी के अनुसार, नाले में भारी मात्रा में कचरा और पानी का तेज बहाव होने से रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कतें आईं. टीमों ने जेसीबी मशीनों की मदद से नाले की सफाई कराई और कई स्थानों पर स्लैब तोड़कर पानी निकाला. लगातार प्रयासों के बाद बुधवार देर रात करीब 3 बजे युवक का शव बरामद कर लिया गया.
हरदोई निवासी तौहीद के रूप में हुई मृतक की पहचान
नगर आयुक्त संजीव मौर्या ने बताया कि शव को बरामद कर लिया गया है. मृतक की पहचान हरदोई निवासी तौहीद के रूप में हुई है, जिसकी उम्र करीब 30 वर्ष है. उन्होंने कहा कि यदि इस घटना में किसी भी प्रकार की लापरवाही सामने आती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी. साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि घटना स्थल पर बैरिकेडिंग की गई थी.
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खुले नाले लंबे समय से बने हुए हैं खतरा- लोग
घटना के बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी देखी जा रही है. लोगों का कहना है कि खुले नाले लंबे समय से खतरा बने हुए हैं. लेकिन समय रहते इन्हें सुरक्षित करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया. यह हादसा शहर में बुनियादी सुरक्षा इंतजामों को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है.
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Source: IOCL