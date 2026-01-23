लोकसभा चुनाव 2029 में सीट बदल देंगे बृजभूषण शरण सिंह! कैसरगंज नहीं इस सीट से लड़ने के दिए संकेत

भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने लोकसभा चुनाव 2029 में इलेक्शन लड़ने की बात को दोहराया है. सिंह ने न सिर्फ चुनाव लड़ने की बात को दोहराया बल्कि हल्के-फुल्के अंदाज में सुल्तानपुर से ही दावा ठोंक दिया.

सुल्तानपुर में पत्रकारों ने सिंह से पूछा कि वह किस सीट से चुनाव लड़ेंगे. इस पर बीजेपी नेता ने कहा- हो सकता है सुल्तानपुर से ही लड़ जाएं क्या परेशानी है? मैं सुल्तानपुर से लड़ जाऊं तो मुझको कुछ वोट मिलेगा की नहीं मिलेगा. मेरे लिए पूरा यूपी है, उस समय जो आएगा, उससे लड़ेंगे.

बीजेपी से ही लड़ेंगे या पार्टी बदलेंगे?

यह पूछे जाने पर कि क्या वह किसी और पार्टी से चुनाव लड़ेंगे या बीजेपी से ही दावेदारी करेंगे, सिंह ने कहा कि अभी तो हम भाजपा में हैं. तीन साल बाद क्या होने वाला है, क्या कोई बता पाएगा. मेरे साथ 2 बार षड्यंत्र हुए. विश्व में इतना बड़ा षड्यंत्र कभी नहीं हुआ.

सिंह ने कहा कि मैं एक बार वहां जाना चाहता हूं जहां से बेइज्जत हो कर आया था. उनको बताना है कि देखो तुमने बेइज्जत किया था, मैं आया हूं.

प्रज्ञा सिंह के बयान पर भी बोले बीजेपी नेता

इसके साथ ही बृजभूषण सिंह ने पूर्व सांसद प्रज्ञा ठाकुर के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि भाषा खराब थी लेकिन बात सही कही है. उन्होंने कहा कि चूंकि राहुल गांधी (लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष) दो नाव की सवारी करते हैं, इसलिए वह पीएम नहीं बन सकते.

सिंह ने कहा कि वह चुनाव के समय हिंदू बन जाते हैं और चुनाव के बाद हिंदुओं को गाली देते हैं. तो दो नाव की सवारी करने वाले पीएम नहीं बन सकते हैं. यह पूछे जाने पर कि क्या सीएम योगी आदित्यनाथ से दोबारा मुलाकात होगी, बीजेपी नेता ने कहा कि क्यों नहीं बिल्कुल होगी.