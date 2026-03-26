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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडAligarh News: अलीगढ़ में रामनवमी शोभायात्रा मार्ग विवाद गहराया, प्रशासन-आयोजकों की तनातनी में यात्रा रद्द

Aligarh News: अलीगढ़ में रामनवमी शोभायात्रा मार्ग विवाद गहराया, प्रशासन-आयोजकों की तनातनी में यात्रा रद्द

Aligarh News In Hindi: रामनवमी शोभायात्रा के मार्ग पर विवाद बढ़ाता जा रहा है. प्रशासन पुराने रास्ते पर अड़ा हुआ है. आयोजकों ने संकरी सड़क और खतरे का हवाला देकर इस बार यात्रा रद्द करने का फैसला लिया.

By : प्रदीप कुमार | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 26 Mar 2026 11:00 PM (IST)
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अलीगढ़ में थाना देल्ली गेट क्षेत्र में पिछले 100 वर्षों से रामनवमी पर निकाले जाने वाली शोभायात्रा मार्ग को लेकर प्रशासन और स्थानीय लोगों के बीच विवाद गहराता जा रहा है. प्रशासन मेला मार्ग को कटरा क्षेत्र से ही निकालने पर अड़ा हुआ है.

प्रशासन का कहना है कि पुराने मार्ग से ही शोभायात्रा निकलेगी नया मार्ग परिवर्तित नहीं किया जाएगा. वहीं आयोजकों ने पुराने संकरे मार्ग से शोभायात्रा निकालने से मना कर दिया और कहा कि इस बार शोभायात्रा नहीं निकलेगी.

आयोजकों की मांग को प्रशासन ने किया खारिज

दरअसल, देल्ली गेट क्षेत्र में रामनवमी पर एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है और यह शोभायात्रा पिछले 100 वर्षों से निकल रही है. इस वर्ष आयोजकों ने प्रशासन से शोभायात्रा मार्ग परिवर्तित करने का अनुरोध किया था. उनका कहना था कि पुराना मार्ग संकरा है. मार्ग में जर्जर बिल्डिंग, लटके हुए तार से कोई बड़ा हादसा हो सकता है. प्रशासन ने आयोजकों की मांग को खारिज कर दिया और पुराने मार्ग से ही शोभायात्रा निकालने का कहा. इसके लिए नगर निगम की टीम ने सड़क किनारे बने कई मकानों के चबूतरे तोड़ दिए. कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया और प्रशासन पर मनमानी का आरोप लगाया.

वहीं प्रशासन का कहना है कि मेला मार्ग को सुचारू और सुरक्षित बनाने के लिए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है. अधिकारियों के अनुसार, मेला के दौरान भीड़ को देखते हुए यह कदम आवश्यक है. स्थिति को देखते हुए क्षेत्र में नगर निगम की टीम व फोर्स तैनात किया गया है, ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे.

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नए मार्ग से नहीं निकालने दी जाएगी यात्रा- सिटी मजिस्ट्रेट

अलीगढ़ के सिटी मजिस्ट्रेट का कहना है कि प्रशासन नए मार्ग से शोभा यात्रा नहीं निकालने देगा. शोभायात्रा पुराने मार्ग से ही निकलेगी. इसके लिए तमाम तैयारियां की जा रही हैं. प्रशासन के रूख को देखते हुए मेला कमेटी ने इस बार शोभायात्रा निकालने से ही इनकार कर दिया. जहां मेला कमेटी इसको नए मार्ग से निकालने के पक्ष में थी तो वहीं प्रशासन पुराने मार्ग से ही शोभायात्रा निकालने पर अड़ा हुआ है. जिसके चलते आयोजकों ने शोभायात्रा रद्द करने का फैसला लिया है.

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Published at : 26 Mar 2026 11:00 PM (IST)
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