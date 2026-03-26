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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडग्रेटर नोएडा में मोमोज खाने से 10 से ज्यादा लोग बीमार, अस्पताल में भर्ती

ग्रेटर नोएडा में मोमोज खाने से 10 से ज्यादा लोग बीमार, अस्पताल में भर्ती

Greater News In Hindi: ग्रेटर नोएडा के दादरी में मोमोज खाने से एक दर्जन लोग बीमार पड़े गए. उल्टी, पेट दर्द और बुखार की शिकायत पर सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. सभी का इलाज जारी है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 26 Mar 2026 10:12 PM (IST)
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ग्रेटर नोएडा के दादरी क्षेत्र में मोमोज खाने से करीब एक दर्जन लोग बीमार पड़ गए. सभी लोगों ने तहसील के पास एक ही दुकान से मोमोज खरीदे थे. जिसके बाद उन्हें उल्टी, पेट दर्द, सिर दर्द और बुखार जैसी शिकायतें होने लगीं. तबीयत बिगड़ने पर सभी को तुरंत दादरी के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है.

बताया जा रहा है कि बीमार होने वालों में दो अलग-अलग परिवारों के लोग शामिल हैं. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है और खाने-पीने की चीजों की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठने लगे हैं.

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Published at : 26 Mar 2026 10:12 PM (IST)
Tags :
Greater Noida Uttar Pradesh Food Poisoning Dadri News Momos UP NEWS
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