ग्रेटर नोएडा में मोमोज खाने से 10 से ज्यादा लोग बीमार, अस्पताल में भर्ती

ग्रेटर नोएडा के दादरी क्षेत्र में मोमोज खाने से करीब एक दर्जन लोग बीमार पड़ गए. सभी लोगों ने तहसील के पास एक ही दुकान से मोमोज खरीदे थे. जिसके बाद उन्हें उल्टी, पेट दर्द, सिर दर्द और बुखार जैसी शिकायतें होने लगीं. तबीयत बिगड़ने पर सभी को तुरंत दादरी के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है.

बताया जा रहा है कि बीमार होने वालों में दो अलग-अलग परिवारों के लोग शामिल हैं. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है और खाने-पीने की चीजों की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठने लगे हैं.

खबर अभी लिखी जा रही है...

ये भी पढ़िए- UP Politics: सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बढ़ाई बागी विधायक पूजा पाल की मुश्किल! कहा- टिकट मिला तो...