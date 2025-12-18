BJP कार्यालय पर प्रदर्शन करने जा रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प, सड़क पर दिया धरना

ग्रेटर नोएडा में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार हंगामा किया. कांग्रेस कार्यकर्ता तिलपता स्थित बीजेपी कार्यालय पर प्रदर्शन करने जा रहे थे, जिन्हें के पुलिस ने बीच में रोका दिया. इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच नोकझोक हुई और कांग्रेस के कार्यकर्ता वहीं सड़क पर ही धरने पर बैठ गए.

कांग्रेस जिला अध्यक्ष दीपक भाटी ने कहा कि आज जिला कांग्रेस कमेटी गौतमबुद्ध नगर के सैकड़ों कार्यकर्ताओं द्वारा भारी पुलिस बल की मौजूदगी में तिलपता चौक से जिला बीजेपी कार्यालय की ओर कूच किया तथा बीजेपी कार्यालय के बाहर मैन दादरी रोड पर जोरदार एवं आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया गया.

इस प्रदर्शन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर लोकतंत्र बचाओ, ईडी-सीबीआई का दुरुपयोग बंद करो, फर्जी मामलों से विपक्ष को दबाया नहीं जा सकता, सत्यमेव जयते, सत्य पराजित हो सकता है परेशान नहीं जैसे नारे लगाए और मोदी सरकार की तानाशाही प्रवृत्ति पर आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन से प्रहार किया. उपस्थित पुलिस के आला अधिकारियों व पुलिस कर्मियों ने कांग्रेसियों को बलपूर्वक रोकने का प्रयास किया इस दौरान दोनों तरफ का यातायात भी पुलिस द्वारा बाधित रखा गया.

इस प्रदर्शन में मुख्य रूप से उपस्थित कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव व उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रदीप नरवाल ने कहा कि नेशनल हेराल्ड मामला शुरू से ही राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित था. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी देश की जनता की आवाज़ उठाते रहे हैं, इसी से घबराकर मोदी सरकार ने ईडी जैसी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया. न्यायालय के निर्णय ने यह साबित कर दिया है कि सच्चाई कांग्रेस के साथ है और झूठ व षड्यंत्र की राजनीति करने वालों को मुंह की खानी पड़ी है.

प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे जिला कांग्रेस कमेटी गौतमबुद्ध नगर के अध्यक्ष दीपक भाटी चोटीवाला कहा कि मोदी सरकार लोकतांत्रिक मर्यादाओं को तार-तार कर विपक्ष को डराने का काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसे हथकंडों से न तो डरेगी और न ही झुकेगी. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग बंद नहीं किया गया तो कांग्रेस पार्टी देशभर में लोकतंत्र की रक्षा के लिए और भी व्यापक आंदोलन करेगी.