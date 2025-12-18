'मुख्यमंत्री बुजुर्ग हैं...', CM नीतीश कुमार के वायरल हिजाब वाले विवाद पर इकरा हसन ने क्या कहा?

बिहार के मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार के वायरल हिजाब पर हंगामा जारी है और इस मामले पर नेताओं की भी प्रतिक्रिया सामने आ रही हैं. इसी क्रम में समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम मांग करते हैं कि मुख्यमंत्री सार्वजनिक रूप से उस महिला से माफी मांगें.

सपा सांसद इकरा हसन ने सीएम नीतीश कुमार के वायरल हिजाब विवाद पर कहा कि सरकार महिलाओं का सम्मान करने की बात करती है, एक महिला जो अपनी काबिलियत के दम पर उस पद तक पहुंची थी, उसे मुख्यमंत्री ने वहीं अपमानित किया. आज वह महिला बिहार छोड़कर कोलकाता में अपने भाई के साथ रहने चली गई है. हम इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं... हम समझते हैं कि मुख्यमंत्री बुजुर्ग हैं, लेकिन किसी भी बुजुर्ग या पिता समान व्यक्ति को किसी महिला का घूंघट खींचने का अधिकार नहीं है, हम मांग करते हैं कि मुख्यमंत्री सार्वजनिक रूप से उस महिला से माफी मांगें.

वहीं विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) द्वारा बुर्का पर प्रतिबंध की मांग पर समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने कहा मेरी जानकारी के अनुसार देश अभी भी संविधान के तहत चल रहा है. यह एक स्वतंत्र राष्ट्र है और हम स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं. हमारे अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त हैं, संविधान को यह तय करने का अधिकार कौन देता है कि हमें कैसे जीना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? उन्हें ऐसा कोई अधिकार नहीं है. कोई भी व्यक्ति इन अधिकारों को प्रदान नहीं करता है. हर कोई अपनी इच्छानुसार अपना संगठन चलाने के लिए स्वतंत्र है, हम किसी के नियंत्रण में नहीं हैं.

वहीं उधर आज गुरुवार (18 दिसंबर) को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उत्तर प्रदेश के मंत्री संजय निषाद के खिलाफ ने लखनऊ में सपा नेताओं ने पोस्टर लगाए हैं. इन पोस्टर के जरिए सपा नेताओं ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर पोस्टर लगाते हुए हमला किया गया है, इन पोस्टर में लिखा था कि नियुक्ति पत्र मांगती बच्चियां, हिजाब हटाया जा रहा.

वहीं मंत्री संजय निषाद के खिलाफ पोस्टर पर लिखा गया कि सत्ता के घमंड में मंत्री, मर्यादा भूले जा रहे हैं. छुआ ही तो क्या कहकर जुर्म हल्का बताते हैं, नारी सम्मान पर हंसी और खुद को नेता बताते हैं. सपा नेताओं ने अखिलेश यादव के समर्थन में पोस्टर लगाया है जिसमें लिखा कि अंधेरे के इस दौर में एक आवाज बेबाक है, अखिलेश यादव ढाल बनकर हर नारी के सम्मान के साथ हैं.

