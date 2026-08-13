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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडनोएडा एयरपोर्ट के रनवे पर नहीं हुआ जलभराव, यीडा ने दी सफाई

नोएडा एयरपोर्ट के रनवे पर नहीं हुआ जलभराव, यीडा ने दी सफाई

Noida International Airport News: जेवर क्षेत्र में हुई भारी वर्षा के बाद जलभराव की स्थिति को लेकर यीडा ने बताया कि एयरपोर्ट के रनवे अथवा एप्रन क्षेत्र में किसी भी प्रकार का जलभराव नहीं हुआ है.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 13 Aug 2026 12:51 PM (IST)
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नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर क्षेत्र में हुई भारी वर्षा के बाद जलभराव की स्थिति को लेकर यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) ने स्थिति स्पष्ट की है. यीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि बारिश के कारण एयरपोर्ट के रनवे अथवा एप्रन क्षेत्र में किसी भी प्रकार का जलभराव नहीं हुआ. एयरपोर्ट के संचालन से जुड़े महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जल निकासी की व्यवस्था पूरी तरह सुचारु रही और बारिश के दौरान भी व्यवस्थाओं पर लगातार नजर रखी गई.

अत्यधिक वर्षा के चलते एयरपोर्ट के पार्किंग में हल्का जलभराव

मुख्य कार्यपालक अधिकारी के अनुसार, अत्यधिक वर्षा के चलते एयरपोर्ट के पार्किंग क्षेत्र में कुछ समय के लिए हल्का जलभराव जरूर हुआ था. हालांकि, संबंधित टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पानी की निकासी कर क्षेत्र को जल्द ही साफ कर दिया. भारी यातायात के दौरान भी स्थिति पर लगातार निगरानी रखी गई और यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गईं.

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एयरपोर्ट की आधारभूत संरचना और रनवे पूरी तरह सुरक्षित

राकेश कुमार सिंह ने कहा कि एयरपोर्ट की आधारभूत संरचना, रनवे और एप्रन क्षेत्र पूरी तरह सुरक्षित हैं. बारिश के दौरान जल निकासी और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए गए हैं. यीडा प्रशासन की ओर से वर्षा की स्थिति पर निरंतर निगरानी की जा रही है. यात्रियों और आमजन की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जरूरत के अनुसार सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं.

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Published at : 13 Aug 2026 12:51 PM (IST)
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