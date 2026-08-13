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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडलखनऊ में फर्जी फर्मों पर करोड़ों का कारोबार, बिना रिकॉर्ड के खपा दी लाखों गोलिया दवा

लखनऊ में फर्जी फर्मों पर करोड़ों का कारोबार, बिना रिकॉर्ड के खपा दी लाखों गोलिया दवा

Lucknow News In Hindi: एफएसडीए टीम ने अमीनाबाद में फर्जी बिलिंग नेटवर्क का खुलासा किया है. जांच में सामने आया कि व्यापारियों ने बिना सप्लाई के करोड़ों रुपये की दवाओं की खरीद-बिक्री कागजों पर दिखा दी.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 13 Aug 2026 12:43 PM (IST)
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लखनऊ में लगातार नकली दावाओं के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) लगातार अभियान चला रहा है, टीम ने अमीनाबाद में फर्जी बिलिंग नेटवर्क का खुलासा किया है. जांच में सामने आया कि व्यापारियों ने बिना सप्लाई के करोड़ों रुपये की दवाओं की खरीद-बिक्री कागजों पर दिखा दी, बंद फर्मों के नाम इस्तेमाल करने और फर्जी बिलों के जरिए संदिग्ध दवाओं को बाजार में खपाया जा रहा है.

इस मामले को लेकर एफएसडीए की तहरीर पर अमीनाबाद थाने में हेल्थ प्लस के प्रोपराइटर अंकुर अवस्थी, एमके फार्मा के संचालक मनीष बाजपेयी, राम फार्मा के संचालक गोविंद शुक्ला और सहारनपुर स्थित पेशेंट केयर सर्जिकल हाउस के संचालक ऐजाज अहमद पर मुकदमा दर्ज हुआ है.

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क्रॉस-बिलिंग के जरिए दिखाया करोड़ों का कारोबार

सहायक आयुक्त ब्रजेश सिंह ने बताया कि जांच में फर्मों के बीच क्रॉस-बिलिंग और फर्जी बिल तैयार कर बिना वास्तविक बैंक लेनदेन के दवाओं की खरीद-बिक्री दिखाने की बात सामने आई. आरोप है कि इस प्रक्रिया के जरिए नकली और काउंटरफिट दवाओं को वैध कारोबारी नेटवर्क का हिस्सा दिखाने की कोशिश की गई.

जांच के दौरान हेल्थ प्लस से जुड़े लेनदेन पर भी सवाल उठे. विभाग के अनुसार फर्म के प्रोपराइटर अंकुर अवस्थी ने बिना लाइसेंस के बड़े पैमाने पर दवाओं का स्टोर कर रखा था. जिसने गोविंद शुक्ला की इस नेटवर्क में अहम भूमिका है. विभाग के मुताबिक हेल्थ प्लस में उनकी 20 प्रतिशत हिस्सेदारी भी थी.

बंद फर्म के नाम पर दवाओं की खरीद

जांच में सहारनपुर की पेशेंट केयर सर्जिकल हाउस का नाम भी सामने आया. विभाग का कहना है कि यह फर्म करीब दो साल से बंद थी, इसके बावजूद उसके नाम पर दवाओं की खरीद और कागजी लेनदेन दिखाया गया. इसके साथ ही एमके फार्मा ने 2026 में करीब 8.87 करोड़ रुपये की दवाओं की खरीद कागजों पर दिखाई. जांच के दौरान यह भी आशंका जताई गई कि साक्ष्य छिपाने के लिए लैपटॉप का पुराना डेटा डिलीट किया गया.

रिकॉर्ड से गायब मिली 39.20 लाख की जोरिल एम-1

मामले की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि एमके फार्मा के रिकॉर्ड में करीब 39.20 लाख रुपये की जोरिल एम-1 दवाओं का हिसाब नहीं मिला. विभाग को आशंका है कि इन दवाओं को अवैध तरीके से बाजार में खपाया गया. इससे लोगों की सेहत पर गंभीर खतरा पैदा होने की बात कही गई है.

फर्जी बिलिंग से लेकर बाजार तक पहुंचाने का आरोप

एफएसडीए की जांच में आरोप है कि दवाओं की वास्तविक आवाजाही के बिना ही कागजों पर करोड़ों रुपये की खरीद-बिक्री दिखाई गई. बंद फर्मों, फर्जी बिल और रिकॉर्ड में हेरफेर के जरिए संदिग्ध दवाओं को वैध सप्लाई चेन में शामिल करने की कोशिश की गई. विभाग का कहना है कि मामला केवल फर्जी बिलिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि नकली और काउंटरफिट दवाओं को बाजार तक पहुंचाया जा रहा है.

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About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
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Published at : 13 Aug 2026 12:43 PM (IST)
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