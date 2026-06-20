NEET अभ्यर्थियों को रेलवे का तोहफा, वाराणसी से चलाई जा रहीं स्पेशल ट्रेंने, देखें शेड्यूल

21 जून को देश भर में NEET ReExam ( UG) 2026 की परीक्षा आयोजित की जाएगी. परीक्षा को पूरे पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने को लेकर व्यापक पैमाने पर तैयारी की जा रही है. इसके अलावा मेडिकल के अभ्यर्थियों को अलग-अलग विभाग की तरफ से इस परीक्षा के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान की जा रही है.

खासतौर पर यह परीक्षा कैंसल होने के बाद जिस तरह से अभ्यर्थियों पर अतिरिक्त दबाव बढ़ा है उसको ध्यान में रखते हुए यह विशेष सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है. उत्तर रेलवे की तरफ से वाराणसी से स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, जिसके माध्यम से 21 जून को NEET की परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र और छात्राएं वाराणसी जनपद से पटना पहुंच सकते हैं.

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आज शाम चलेगी वाराणसी से स्पेशल ट्रेन

स्टेशन डायरेक्टर अर्पित गुप्ता की तरफ से ABP Live को दी गई जानकारी के अनुसार- 21 जून को आयोजित होने वाली NEET ( UG) 2026 की परीक्षा के लिए उत्तर रेलवे द्वारा स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है. वाराणसी रेलवे स्टेशन से शाम 5:45 पर गाड़ी संख्या 04208 पटना के लिए चलाई जाएगी, जिन अभ्यर्थियों को इस मार्ग पर अपने परीक्षा केंद्र पहुंचना है वह इस ट्रेन की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं. निर्धारित समय पर वह स्टेशन से इस ट्रेन में सीट प्राप्त कर सकते हैं.

वाराणसी में 47 केंद्र पर आयोजित होगी NEET ( UG) परीक्षा

ABP live को वाराणसी जिला प्रशासन की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार जनपद के 47 केंद्र पर कड़ी निगरानी के बीच NEET ( UG) 2026 की परीक्षा आयोजित की जाएगी. 25 हजार से अधिक अभ्यर्थी इसमें शामिल हो रहे हैं, प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर तैनात अधिकारी की निगरानी में इस परीक्षा को संपन्न कराया जाएगा, इसके अलावा इस परीक्षा में शामिल हो रहे सभी अभ्यर्थियों की सुविधाओं और व्यवस्थाओं का भी खास ध्यान रखा जा रहा है.

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