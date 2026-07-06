2 इस्तीफे, 8 गिरफ्तार, कब सुलझेंगे के उलझे तार? चंपत-अनिल पर फैसले के बाद उठ रहे ये 5 सवाल

उत्तर प्रदेश स्थित अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में अब तक 2 लोगों ने इस्तीफा दिया और आठ लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है. इसमें श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य और महासचिव चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा आज (6 जुलाई 2026) को मंजूर किया गया है. वहीं SIT की निष्पक्ष जांच से इन आरोपियों को BNS की धारा 306, 316, 317, 317(4), 317(5), 61, 3(5) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (PC Act) के तहत दर्ज 26 जून 2026 को गरफ्तार किया गया था.

गिरफ्तार हुए इन आठ लोगों की ये थी जिम्मेदारियां

इन आठ लोगों में रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू (चम्पत राय करीबी), अनुकल्प मिश्र, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडेय, मनीष यादव, लवकुश मिश्र, रमा शंकर मिश्र और सुभाष श्रीवास्तव (गणना इंचार्ज, रिटायर्ड बैंक कर्मी) शामिल हैं. वहीं गिरफ्तार हुए इन आठ लोगों की अलग-अलग जिम्मेदारियां थीं.

जिसमें अविनाश शुक्ला पर चढ़ावे की गिनती की जिम्मेदारी थी, जबकि टिन्नू यादव दानपात्रों की देखरेख करते थे. अनुकल्प मिश्र नकदी गिनने का काम संभालते थे और लवकुश मिश्र कैश काउंटिंग टीम के सदस्य थे. करुणेश पांडेय चढ़ावा व्यवस्था से जुड़े थे, मनीष यादव नकदी गणना की जिम्मेदारी निभाते थे, रमाशंकर मिश्र गणना प्रक्रिया की निगरानी करते थे और सुभाष श्रीवास्तव कैश काउंटिंग प्रभारी थे.

राम मंदिर ट्रस्ट से चंपत राय की छुट्टी, इस्तीफा मंजूर, अनिल मिश्रा का क्या हुआ?

जांच में SIT ने आठों से किए कई लाख बरामद, जांच अभी भी जारी

सूत्रों के अनुसार, जांच के दौरान अविनाश शुक्ला से ₹20,39,220, टिन्नू यादव से ₹1 लाख, अनुकल्प मिश्र से ₹16,82,040, लवकुश मिश्र से ₹14,25,000, करुणेश पांडेय से ₹18,07,063, मनीष कुमार यादव से ₹2 लाख और रमाशंकर मिश्र से ₹7,32,170 की बरामदगी हुई है, जबकि सुभाष श्रीवास्तव के संबंध में जांच अभी जारी बताई जा रही है.

मगर अब इन सब के बाद 'अभी भी लोग इन 5 सवालों का जवाब मांग रहे हैं-

क्या इस्तीफा मंजूर होना ही काफी है?

चंपत राय पर आगे कार्रवाई की जाएगी?

क्या ट्रस्ट और सख्त कदम उठाएगा?

क्या श्रद्धालुओं के पैसे का पूरा हिसाब मिलेगा?

क्या जांच की रिपोर्ट सार्वजनिक होगी?

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