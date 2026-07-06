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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड2 इस्तीफे, 8 गिरफ्तार, कब सुलझेंगे के उलझे तार? चंपत-अनिल पर फैसले के बाद उठ रहे ये 5 सवाल

2 इस्तीफे, 8 गिरफ्तार, कब सुलझेंगे के उलझे तार? चंपत-अनिल पर फैसले के बाद उठ रहे ये 5 सवाल

Ram Mandir News: अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में अब तक 2 लोगों ने इस्तीफा दिया और आठ लोगों की गिरफ्तारी हुए हैं. ऐसे में इन पांच सवालों के जवाब अभी भी बाकी हैं.

Written By : गौरव अग्निहोत्री |  Updated at : 06 Jul 2026 07:30 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश स्थित अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में अब तक 2 लोगों ने इस्तीफा दिया और आठ लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है. इसमें श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य और महासचिव चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा आज (6 जुलाई 2026) को मंजूर किया गया है. वहीं SIT की निष्पक्ष जांच से इन आरोपियों को BNS की धारा 306, 316, 317, 317(4), 317(5), 61, 3(5) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (PC Act) के तहत दर्ज 26 जून 2026 को गरफ्तार किया गया था.

गिरफ्तार हुए इन आठ लोगों की ये थी जिम्मेदारियां

इन आठ लोगों में रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू (चम्पत राय करीबी), अनुकल्प मिश्र, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडेय, मनीष यादव, लवकुश मिश्र, रमा शंकर मिश्र और सुभाष श्रीवास्तव (गणना इंचार्ज, रिटायर्ड बैंक कर्मी) शामिल हैं. वहीं गिरफ्तार हुए इन आठ लोगों की अलग-अलग जिम्मेदारियां थीं.

जिसमें अविनाश शुक्ला पर चढ़ावे की गिनती की जिम्मेदारी थी, जबकि टिन्नू यादव दानपात्रों की देखरेख करते थे. अनुकल्प मिश्र नकदी गिनने का काम संभालते थे और लवकुश मिश्र कैश काउंटिंग टीम के सदस्य थे. करुणेश पांडेय चढ़ावा व्यवस्था से जुड़े थे, मनीष यादव नकदी गणना की जिम्मेदारी निभाते थे, रमाशंकर मिश्र गणना प्रक्रिया की निगरानी करते थे और सुभाष श्रीवास्तव कैश काउंटिंग प्रभारी थे.

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जांच में SIT ने आठों से किए कई लाख बरामद, जांच अभी भी जारी

सूत्रों के अनुसार, जांच के दौरान अविनाश शुक्ला से ₹20,39,220, टिन्नू यादव से ₹1 लाख, अनुकल्प मिश्र से ₹16,82,040, लवकुश मिश्र से ₹14,25,000, करुणेश पांडेय से ₹18,07,063, मनीष कुमार यादव से ₹2 लाख और रमाशंकर मिश्र से ₹7,32,170 की बरामदगी हुई है, जबकि सुभाष श्रीवास्तव के संबंध में जांच अभी जारी बताई जा रही है.

मगर अब इन सब के बाद 'अभी भी लोग इन 5 सवालों का जवाब मांग रहे हैं-

  • क्या इस्तीफा मंजूर होना ही काफी है?
  • चंपत राय पर आगे कार्रवाई की जाएगी?
  • क्या ट्रस्ट और सख्त कदम उठाएगा?
  • क्या श्रद्धालुओं के पैसे का पूरा हिसाब मिलेगा?
  • क्या जांच की रिपोर्ट सार्वजनिक होगी?

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About the author गौरव अग्निहोत्री

गौरव अग्निहोत्री बीते एक साल से एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. गौरव को राजनीति, खेल, मनोरंजन और धर्म विज्ञान में विशेष रुचि रही है. गौरव का जन्म दिल्ली में हुआ है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में डिग्री प्राप्त की है. गौरव का सपना है कि वह आगे जाकर एंटरटेनमेंट फील्ड में अपनी एक अलग पहचान बनाएं. गौरव को क्रिकेट खेलने के साथ-साथ किताबें पढ़ने और मूवी देखने का शौक है. इसी के साथ गौरव किस्से-कहानियां भी लिखते हैं. 
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Published at : 06 Jul 2026 07:07 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Champat Rai RAM MANDIR Ayodhya NEWS Anil Mishra
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