राम मंदिर ट्रस्ट से चंपत राय की छुट्टी, इस्तीफा मंजूर, अनिल मिश्रा का क्या हुआ?

उत्तर प्रदेश स्थित अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में विभिन्न आरोपों का सामना कर रहे हैं चंपत राय का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है. श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य और महासचिव रहे चंपत राय बंसल की ट्रस्ट से छुट्टी हो गई है. इसके साथ ही ट्रस्ट के एक अन्य सदस्य अनिल मिश्रा के इस्तीफे की मंजूरी पर अभी संशय बरकरार है.

बता दें चंपत राय और अनिल मिश्रा दोनों ही एक साथ मौजूद थे. चंपत राय और अनिल मिश्रा दोनों ही बैठक में नहीं पहुंचे हैं.

बता दें 6 जुलाई सोमवार को 3.30 बजे से राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक महंत नृत्य गोपाल दास की अध्यक्षता में शुरू हुई, जिसकी शुरुआत ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी ने एजेंडा प्रस्तुत करते हुए चढ़ावा चोरी के मामले पर चर्चा से की. गोविंद देव गिरी ने चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर विचार करने का प्रस्ताव भी रखा, जिस पर ट्रस्ट सदस्यों के बीच चर्चा शुरू हुई.

बैठक में ट्रस्ट के अध्यक्ष ने क्या कहा?

सूत्रों के मुताबिक, बैठक के शुरुआती चरण में यह सुझाव दिया गया कि चंपत राय और अनिल मिश्रा चर्चा से अलग रहें, ताकि पहले ट्रस्ट के सदस्य आपस में पूरे मामले पर विचार-विमर्श कर सकें. चर्चा पूरी होने के बाद दोनों को अपना पक्ष रखने का अवसर दिए जाने की बात कही गई. फिलहाल दोनों बैठक से दूरी बनाए हुए हैं.

सूत्रों के अनुसार, गोविंद देव गिरी के प्रस्ताव के बाद महंत नृत्य गोपाल दास ने कहा कि वह पूरे घटनाक्रम से आहत हैं. उन्होंने इसे हिंदुओं की आस्था से जुड़ा विषय बताते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता जताई. बैठक में इस पूरे मामले को 'पाप' के रूप में भी देखा गया और महंत नृत्य गोपाल दास ने इस घटनाक्रम पर गहरा दुख व्यक्त किया.