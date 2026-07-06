इस्तीफा मंजूर फिर भी अनिल मिश्रा, चंपत राय रहेंगे मेंबर! जानें- राम मंदिर ट्रस्ट का नियम

उत्तर प्रदेश स्थित अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य और महासचिव चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर हो गया है. दरअसल, ट्रस्ट डीड नियम के अनुसार भले ही आज 6 जुलाई को चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे को मंजूरी मिल गई है, लेकिन फिर भी ट्रस्ट के नियमों के तहत वे जीवन भर ट्रस्टी बने रहेंगे.

ट्रस्ट सदस्यों के चर्चा के बात, दोनों को बात रखने का दिया मौका

बता दें कि सोमवार (6 जुलाई) को 3.30 बजे से राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता महंत नृत्य गोपाल दास कर रहे थे. ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी ने चढ़ावा चोरी के मामले पर चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर विचार करने का प्रस्ताव भी रखा, जिस पर ट्रस्ट सदस्यों के बीच चर्चा शुरू हुई. बताया जा रहा है कि बैठक में पहले ट्रस्ट के सदस्यों ने आपस में मामले पर चर्चा की. इसके बाद चंपक राय और अनिल मिश्रा को अपना-अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया.

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महासचिव के पद से हटाने के बाद भी आजीवन बने रहेंगे सदस्य

वहीं ट्रस्ट के बायलॉज में किसी पदाधिकारी को सिर्फ उसके पद एवं दायित्व से ही मुक्त करने का प्रावधान है. चंपत राय और अनिल मिश्रा को महासचिव के पद से हटाए जाने के बाद भी वे ट्रस्ट के आजीवन सदस्य बने रहेंगे. यही व्यवस्था अन्य पदाधिकारियों पर भी लागू होती है. वर्तमान में ट्रस्ट के 14 सदस्यों में से दो सदस्य इस्तीफा दे चुके हैं. ऐसे में बैठक में 12 ट्रस्टियों की राय ली गई है.

बैठक में गोविंद देव गिरी के प्रस्ताव के बाद महंत नृत्य गोपाल दास ने कहा कि वह इस पूरे मामले से काफी दुखी हैं. उन्होंने इसे हिंदुओं की आस्था से जुड़ा विषय बताया और उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचानी की बात कही. उन्होंने बोला की घटनाक्रम के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए.

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