मुंबई में लगातार बारिश से फ्लाइट ऑपरेशन प्रभावित, 17 से फ्लाइटें रद्द; इतनी उड़ानों में देरी

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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियामुंबई में लगातार बारिश से फ्लाइट ऑपरेशन प्रभावित, 17 से फ्लाइटें रद्द; 300 से ज्यादा की उड़ानों में देरी

मुंबई में लगातार बारिश से फ्लाइट ऑपरेशन प्रभावित, 17 से फ्लाइटें रद्द; 300 से ज्यादा की उड़ानों में देरी

 भारत के एविएशन सेक्टर से बड़ी खबर सामने आई है. यहां मुंबई छत्रपति इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर कई फ्लाइटों को रद्द कर दिया गया है. करीबन 365 फ्लाइट्स की उड़ान में देरी हुई है.

Written By : वरुण भसीन |  Updated at : 06 Jul 2026 06:09 PM (IST)
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भारत के एविएशन सेक्टर से बड़ी खबर सामने आई है. यहां देश की आर्थिक महानगरी मुंबई का फ्लाइट ऑपरेशन प्रभावित हुआ है. मुंबई छत्रपति इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर कई फ्लाइटों को रद्द कर दिया गया है. जानकारी के मुताबिक, 17 फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है. करीबन 365 फ्लाइट्स की उड़ान में देरी हुई है. एयरपोर्ट पर इस तरह के हालात सोमवार शाम 5 बजे तक बने रहे. 

मुंबई में लगातार तीन से तेज बारिश का दौर जारी है

6 जुलाई को मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भारी बारिश की वजह से उड़ानें प्रभावित हुई हैं. इंडिगो और अकासा एयरलाइंस ने अपने एयरलाइंस सर्विस को सस्पेंड कर दिया है. वहीं, अन्य उड़ानों को रास्ता बदलना पड़ा है. मुंबई में लगातार तीन दिन से भारी बारिश का दौर है. 

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17 डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स रद्द की गई हैं
फ्लाइट ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म FlightRadar24 के मुताबिक, दिन भर में कुल 17 घरेलू और इंटरनेशनल उड़ानें रद्द की गई हैं. वहीं अन्य पांच उड़ानों को अन्य एयरपोर्ट पर डायवर्ट कर दिया गया है. 

इंडिगो और अकासा ने की ट्रैवल एडवाइजरी जारी 

अकासा एयरलाइंस ने नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उड़ानों को रद्द किया है. 6 जुलाई को तीन आने वाली और तीन जाने वाली फ्लाइट्स को रद्द किया गया है. इंडिगो और अकासा ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है. इसमें उन्होंने यात्रियों को अलर्ट जारी किया है.

इंडिगो ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि भारी बारिश की वजह से मुंबई और पुणे आने जाने वाली उड़ानें प्रभावित हुई हैं.

स्पाइस जेट ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए जानकारी दी कि मुंबई में खराब मौसम के कारण सभी उड़ानों को आने जाने और उनसे जुड़ी अन्य उड़ानों पर असर पड़ सकता है. यात्रियों से एयरलाइंस ने लगातार Website चेक करते रहने की अपील की है. 

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About the author वरुण भसीन

वरुण भसीन एबीपी न्यूज़ में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. पिछले 9 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं. वे एयरलाइंस, रेलवे और सड़क-परिवहन से जुड़ी खबरें कवर करते हैं. इससे पहले वे कई संस्थानों में काम कर चुके हैं. वरुण न्यूज जगत से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाते आए हैं. वरुण ने MBM यूनिविर्सिटी जोधपुर से पढ़ाई की है. संपर्क करने के लिए मेल आईडी है- varunb@abpnetwork.com
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Published at : 06 Jul 2026 05:29 PM (IST)
Tags :
Mumbai Airport Flight Delay NEWS
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