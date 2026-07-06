मुंबई में लगातार बारिश से फ्लाइट ऑपरेशन प्रभावित, 17 से फ्लाइटें रद्द; इतनी उड़ानों में देरी

भारत के एविएशन सेक्टर से बड़ी खबर सामने आई है. यहां देश की आर्थिक महानगरी मुंबई का फ्लाइट ऑपरेशन प्रभावित हुआ है. मुंबई छत्रपति इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर कई फ्लाइटों को रद्द कर दिया गया है. जानकारी के मुताबिक, 17 फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है. करीबन 365 फ्लाइट्स की उड़ान में देरी हुई है. एयरपोर्ट पर इस तरह के हालात सोमवार शाम 5 बजे तक बने रहे.

मुंबई में लगातार तीन से तेज बारिश का दौर जारी है

6 जुलाई को मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भारी बारिश की वजह से उड़ानें प्रभावित हुई हैं. इंडिगो और अकासा एयरलाइंस ने अपने एयरलाइंस सर्विस को सस्पेंड कर दिया है. वहीं, अन्य उड़ानों को रास्ता बदलना पड़ा है. मुंबई में लगातार तीन दिन से भारी बारिश का दौर है.

Travel Advisory



Due to heavy rains, flights to/from #Mumbai and #Pune are impacted.



We recommend checking your flight status on our website or app before heading out. Also, please allow extra time for your commute, as slow-moving traffic may affect road travel en route to the… — IndiGo (@IndiGo6E) July 6, 2026

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17 डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स रद्द की गई हैं

फ्लाइट ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म FlightRadar24 के मुताबिक, दिन भर में कुल 17 घरेलू और इंटरनेशनल उड़ानें रद्द की गई हैं. वहीं अन्य पांच उड़ानों को अन्य एयरपोर्ट पर डायवर्ट कर दिया गया है.

#WeatherUpdate : Due to bad weather (heavy rain) in Mumbai (BOM), all departures/arrivals and their consequential flights might get affected. Passengers are requested to keep a check on their flight status via https://t.co/2wynECZugy. — SpiceJet (@flyspicejet) July 6, 2026

इंडिगो और अकासा ने की ट्रैवल एडवाइजरी जारी

अकासा एयरलाइंस ने नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उड़ानों को रद्द किया है. 6 जुलाई को तीन आने वाली और तीन जाने वाली फ्लाइट्स को रद्द किया गया है. इंडिगो और अकासा ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है. इसमें उन्होंने यात्रियों को अलर्ट जारी किया है.

Travel Advisory



Due to heavy rains, flights to/from #Mumbai and #Pune are impacted.



We recommend checking your flight status on our website or app before heading out. Also, please allow extra time for your commute, as slow-moving traffic may affect road travel en route to the… — IndiGo (@IndiGo6E) July 6, 2026

इंडिगो ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि भारी बारिश की वजह से मुंबई और पुणे आने जाने वाली उड़ानें प्रभावित हुई हैं.

स्पाइस जेट ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए जानकारी दी कि मुंबई में खराब मौसम के कारण सभी उड़ानों को आने जाने और उनसे जुड़ी अन्य उड़ानों पर असर पड़ सकता है. यात्रियों से एयरलाइंस ने लगातार Website चेक करते रहने की अपील की है.

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