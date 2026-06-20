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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडउत्तराखंड में लगातार बारिश से लुढ़का पारा, 8 जिलों में अलर्ट, तेज हवा और बिजली गिरने की चेतावनी

उत्तराखंड में लगातार बारिश से लुढ़का पारा, 8 जिलों में अलर्ट, तेज हवा और बिजली गिरने की चेतावनी

Uttarakhand Weather Today: मौसम विभाग ने शनिवार के लिए उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, देहरादून, टिहरी, नैनीताल और पिथौरागढ़ जिलों के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है.

Written By : आलोक सेमवाल, देहरादून |  Updated at : 20 Jun 2026 12:26 PM (IST)
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उत्तराखंड में बारिश से मौसम से खुशनुमा बना हुआ है, पहाड़ी इलाकों में जहां बादल छाए रहने और बीच-बीच में तेज बौछारें पड़ने का सिलसिला जारी है. इसी बीच मौसम विभाग ने शनिवार के लिए प्रदेश के आठ जिलों में यलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है.

राजधानी देहरादून में शुक्रवार की शुरुआत तो खिली हुई धूप के साथ हुई, लेकिन जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ा, आसमान में बादलों ने अपनी जगह बना ली. शहर से सटे कुछ इलाकों में हल्की बारिश भी हुई, मगर इससे गर्मी और उमस से कोई खास राहत नहीं मिल पाई. पहाड़ी क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में तेज बारिश की भी खबरें आई हैं. मौसम विज्ञानियों के मुताबिक, फिलहाल राज्य के अधिकांश इलाकों का तापमान सामान्य से लगभग दो डिग्री सेल्सियस ज्यादा बना हुआ है.

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इन जिलों में बारिश की चेतावनी

मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, शनिवार को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, देहरादून, टिहरी, नैनीताल और पिथौरागढ़ जिलों के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है. इन्हीं जिलों में कहीं-कहीं गर्जन के साथ बिजली चमकने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने की भी संभावना जताई गई है, जिसे देखते हुए विभाग ने यलो अलर्ट जारी किया है.

इसके विपरीत हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर जिलों में मौसम के शुष्क बने रहने का अनुमान है, यानी इन दो मैदानी जिलों के लोगों को फिलहाल बारिश से कोई राहत मिलने की उम्मीद कम ही है.

पहाड़ो की यात्रा करने वाले पर्यटकों सावधानी बरतने की सलाह

मौसम विभाग ने स्थानीय लोगों के साथ-साथ पर्यटकों और पहाड़ी रास्तों पर सफर करने वालों को भी सावधानी बरतने की सलाह दी है. खासतौर पर बिजली चमकने के दौरान खुले मैदानों, पेड़ों के नीचे या ऊंचाई वाले स्थानों पर रुकने से बचने की सलाह दी गई है. साथ ही तेज हवाओं की वजह से कमजोर ढांचों, होर्डिंग्स या पुराने पेड़ों के गिरने का खतरा भी बना रह सकता है, इसलिए प्रशासन की ओर से एहतियात बरतने की अपील की गई है.

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About the author आलोक सेमवाल, देहरादून

आलोक सेमवाल उत्तराखंड के देहरादून की खबरों पर नजर रखते हैं. एबीपी लाइव के लिए रिपोर्टिंग करते हैं. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन BA hons मास कम्यूनिकेशन HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय से पूरी की हैं.
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Published at : 20 Jun 2026 12:21 PM (IST)
Tags :
Dehradun News Uttarakhand Weather UTTARAKHAND NEWS
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