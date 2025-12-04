हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में दहेज ठुकराने वाले युवाओं का सर्वखाप पंचायत में होगा सम्मान, नरेश टिकैत का बड़ा ऐलान

यूपी में दहेज ठुकराने वाले युवाओं का सर्वखाप पंचायत में होगा सम्मान, नरेश टिकैत का बड़ा ऐलान

UP News: नरेश टिकैत ने कहा कि दहेज के खिलाफ युवाओं की यह सोच समाज के लिए बेहद उत्साहजनक है. उन्होंने बताया कि कई युवाओं ने 3 लाख से लेकर 31 लाख रुपये तक के प्रस्ताव ठुकरा दिए हैं.

By : अभिषेक चौधरी | Updated at : 04 Dec 2025 12:42 PM (IST)
Preferred Sources

मुजफ्फरनगर में सामाजिक सुधार की दिशा में एक नई पहल सामने आई है. दहेज प्रथा जैसी सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए युवाओं की सोच में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है. जिले और आसपास के क्षेत्रों में लगातार ऐसे मामलों का पता चला है, जहां युवाओं ने विवाह के दौरान मिलने वाले बड़े-बड़े दहेज प्रस्तावों को ठुकराकर समाज के सामने एक मिसाल पेश की है. इसी सकारात्मक परिवर्तन को देखते हुए बालियान खाप के चौधरी नरेश टिकैत ने घोषणा की है कि दहेज ना लेने वाले ऐसे सभी युवाओं को सर्वखाप पंचायत की ओर से सम्मानित किया जाएगा.

नरेश टिकैत ने कहा कि दहेज के खिलाफ युवाओं की यह सोच समाज के लिए बेहद उत्साहजनक है. उन्होंने बताया कि कई युवाओं ने 3 लाख से लेकर 31 लाख रुपये तक के प्रस्ताव ठुकरा दिए हैं, जबकि कुछ युवाओं ने महज 1 रुपये में विवाह कर समाज को प्रेरणादायक उदाहरण दिया है. टिकैत ने कहा कि युवाओं का यह कदम आने वाली पीढ़ियों में जागरूकता पैदा करेगा और समाज को रूढ़िवादी परंपराओं से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण योगदान देगा.

उन्होंने बताया कि हाल ही में हुई सर्वजातीय सर्वखाप पंचायत में युवाओं से दहेज, नशाखोरी और मृत्यु भोज जैसी कुरीतियों को पूरी तरह त्यागने की अपील की गई थी. पंचायत के बाद अब इसका असर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है. कई परिवार भी इन कुरीतियों के खिलाफ खुलकर आगे आ रहे हैं और समाज में एक सकारात्मक माहौल बन रहा है.

नरेश टिकैत ने कहा कि खाप पंचायत उन सभी युवाओं की सूची तैयार कर रही है जिन्होंने दहेज लेने से इनकार किया है. जल्द ही उनका सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा ताकि उन युवाओं को प्रोत्साहन मिले और समाज में एक बड़ा संदेश जाए कि परिवर्तन की शुरुआत एक कदम से होती है. मुजफ्फरनगर क्षेत्र में बढ़ते इस जागरूकता अभियान से उम्मीद जताई जा रही है कि दहेज जैसी कुरीतियों का जल्द ही प्रभाव कम होगा और समाज एक स्वस्थ, प्रगतिशील दिशा की ओर आगे बढ़ेगा.

और पढ़ें
Published at : 04 Dec 2025 12:42 PM (IST)
Tags :
Naresh Tikait UP NEWS Sarvakhaap Panchayat
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
इतना सस्ता है रशियन रूबल.... डॉलर के मुकाबले भारत में कितनी है रूसी करेंसी की कीमत?
इतना सस्ता है रशियन रूबल.... डॉलर के मुकाबले भारत में कितनी है रूसी करेंसी की कीमत?
महाराष्ट्र
Maharashtra Politics: महाराष्ट्र में और गहरी हो रही महायुति के बीच खाई? बीजेपी ने फिर नहीं मानी एकनाथ शिंदे की बात
महाराष्ट्र में और गहरी हो रही महायुति के बीच खाई? बीजेपी ने फिर नहीं मानी एकनाथ शिंदे की बात
इंडिया
Putin India Visit Live: भारत के लिए रवाना हुए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, राजधानी दिल्ली बनी किले जैसी, 5-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू
Live: भारत के लिए रवाना हुए व्लादिमीर पुतिन, राजधानी दिल्ली बनी किले जैसी, 5-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू
क्रिकेट
क्विंटन डीकॉक के आउट होने पर विराट कोहली ने किया 'बाबा जी का ठुल्लू' वाला एक्शन, वीडियो वायरल
क्विंटन डीकॉक के आउट होने पर विराट कोहली ने किया 'बाबा जी का ठुल्लू' वाला एक्शन, वीडियो वायरल
Advertisement

वीडियोज

Delhi Pollution 2025: विपक्षी दलों ने Delhi प्रदूषण पर संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया #abpshorts
Putin का भारत दौरा 2025 | India–Russia Trade Shift, US Tariffs War & New Alliances | Paisa Live
SIR Controversy: West Bengal में 'फर्जी वोटर' छुपाए जा रहे?, 2200 बूथों के रिकॉर्ड से खुली पोल! |
Top News: सुबह की बड़ी खबरें | Winter Season | PM Modi | Air Pollution | Vanaras | ABP News
Putin India Visit: पुतिन की सुरक्षा के 3 'लेयर', NSG कमांडो से स्नाइपर्स का पूरा सिक्योरिटी प्लान! |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
इतना सस्ता है रशियन रूबल.... डॉलर के मुकाबले भारत में कितनी है रूसी करेंसी की कीमत?
इतना सस्ता है रशियन रूबल.... डॉलर के मुकाबले भारत में कितनी है रूसी करेंसी की कीमत?
महाराष्ट्र
Maharashtra Politics: महाराष्ट्र में और गहरी हो रही महायुति के बीच खाई? बीजेपी ने फिर नहीं मानी एकनाथ शिंदे की बात
महाराष्ट्र में और गहरी हो रही महायुति के बीच खाई? बीजेपी ने फिर नहीं मानी एकनाथ शिंदे की बात
इंडिया
Putin India Visit Live: भारत के लिए रवाना हुए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, राजधानी दिल्ली बनी किले जैसी, 5-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू
Live: भारत के लिए रवाना हुए व्लादिमीर पुतिन, राजधानी दिल्ली बनी किले जैसी, 5-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू
क्रिकेट
क्विंटन डीकॉक के आउट होने पर विराट कोहली ने किया 'बाबा जी का ठुल्लू' वाला एक्शन, वीडियो वायरल
क्विंटन डीकॉक के आउट होने पर विराट कोहली ने किया 'बाबा जी का ठुल्लू' वाला एक्शन, वीडियो वायरल
बॉलीवुड
सनी देओल के कितने बच्चे हैं? लाइम लाइट से दूर रहकर बीवी क्या करती है? जानें सब कुछ
सनी देओल के कितने बच्चे हैं? लाइम लाइट से दूर रहकर बीवी क्या करती है? जानें सब कुछ
न्यूज़
Explained: व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा कितना ऐतिहासिक, क्या रिश्ते और मजूबत होंगे, अमेरिका-यूरोप को जलन क्यों?
Explained: व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा कितना ऐतिहासिक, क्या रिश्ते और मजूबत होंगे, अमेरिका-यूरोप को जलन क्यों?
यूटिलिटी
आधार-UAN लिंकिंग की डेडलाइन खत्म, चूक गए तो अब नहीं कर पाएंगे ये काम
आधार-UAN लिंकिंग की डेडलाइन खत्म, चूक गए तो अब नहीं कर पाएंगे ये काम
ट्रेंडिंग
केक बना ‘बम’, मोमबत्ती जलते ही हुआ जोरदार धमाका, वायरल हुआ खतरनाक मजाक का वीडियो
केक बना ‘बम’, मोमबत्ती जलते ही हुआ जोरदार धमाका, वायरल हुआ खतरनाक मजाक का वीडियो
ENT LIVE
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
ENT LIVE
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Embed widget