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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP Election 2027: कांग्रेस को वाराणसी की कौन सी सीट देगी सपा? अखिलेश यादव ने पार्टी नेताओं से मांगा सुझाव

UP Election 2027: कांग्रेस को वाराणसी की कौन सी सीट देगी सपा? अखिलेश यादव ने पार्टी नेताओं से मांगा सुझाव

Varanasi News In Hindi: समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की तरफ से अपने जनप्रतिनिधियों, सांसद और विधायकों से सुझाव मांगे गए हैं कि वाराणसी में सहयोगी दल कांग्रेस को कौन सी सीटें दी जा सकती है.

By : निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 02 Jun 2026 04:11 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सीट बंटवारे के लिए पार्टियों की तैयारियां तेज हो चुकी है. समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की तरफ से अपने जनप्रतिनिधियों, सांसद और विधायकों से सुझाव मांगे गए हैं कि जिले में सहयोगी दल कांग्रेस को कौन सी सीटें दी जा सकती है.

वहीं, कांग्रेस पार्टी का प्रदेश संगठन लोक सभा परिणाम और अपनी सक्रियता के आधार पर अकेले ही बहुमत प्राप्त करने वाली सीटों का दावा कर रहा है. सूत्रों की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार वाराणसी से कांग्रेस पार्टी की तरफ से बराबरी की हिस्सेदारी करते हुए आठ में से चार सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारने की तैयारी की जा रही है.

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वाराणसी के चार सीट पर कांग्रेस का दावा

ABP News से बातचीत के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने एक से अधिक बार यह स्पष्ट किया है कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा सीट पर संगठन सृजन का कार्य कर रही है और उनकी तैयारी सभी विधानसभा सीट पर है. लेकिन कितने सीटों पर कांग्रेस पार्टी यूपी चुनाव में लड़ेगी इसको लेकर राष्ट्रीय नेतृत्व ही फैसला करेगा.

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वाराणसी की इन 4 सीटों पर कांग्रेस तैयारियों में जुटी

वहीं जनपद के कांग्रेस पदाधिकारी और पार्टी करीबी नेताओं के अनुसार, यूपी चुनाव में वाराणसी से कांग्रेस पार्टी बराबरी की हिस्सेदारी का दावा कर रही है. उनका कहना है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से वाराणसी के नतीजे रहे हैं वह कांग्रेस और सपा के बराबर जनाधार को दर्शाता है. वाराणसी जनपद के कैंट, उत्तरी, रोहनिया और पिंडरा विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी की तैयारी है. इससे पूर्व में अजय राय ने तो पिंडरा विधानसभा सीट से 2027 चुनाव लड़ने का स्पष्ट संकेत भी दे दिया है.

इन सीटों पर कांग्रेस से मजबूत स्थिति में सपा

वाराणसी के आठ विधानसभा सीटों में कुछ ऐसी भी सीट हैं जहां कांग्रेस पार्टी से समाजवादी पार्टी बेहतर स्थिति में है और यह बीते चुनाव में मिले वोट और पार्टी नेताओं की सक्रियता के आधार पर है. दक्षिणी विधानसभा, शिवपुर विधानसभा, अजगरा और सेवपुरी  विधानसभा से माना जा रहा है कि यहाँ तो समाजवादी पार्टी अपने सिंबल के साथ कोई समझौता करने वाली नहीं है.

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Published at : 02 Jun 2026 04:10 PM (IST)
Tags :
Varanasi News Akhilesh Yadav UP News UP Assembly Election 2027
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