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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबारिश में खोया डिलीवरी बॉय का फोन, सपा विधायक ने लौटाई मुस्कान

बारिश में खोया डिलीवरी बॉय का फोन, सपा विधायक ने लौटाई मुस्कान

Muzaffarnagar News In Hindi: दो दिन पहले मुजफ्फरनगर में हुई तेज बारिश के बाद शिव चौक समेत शहर के कई इलाकों में भारी जलभराव हो गया था. विशाल का वहां से गुजरते वक्त मोबाइल फोन पानी में गिर गया.

Written By : अभिषेक चौधरी, मुजफ्फरनगर |  Updated at : 20 Aug 2026 10:08 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में मूसलाधार बारिश के दौरान हृदय स्थल शिव चौक पर जलभराव में करीब 45 हजार रुपये का मोबाइल फोन गंवाने वाले डिलीवरी बॉय विशाल की मदद के लिए सपा विधायक पंकज मलिक आगे आए हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में विशाल पानी में अपना मोबाइल तलाशते हुए भावुक होकर रोते नजर आए थे. 

वीडियो विधायक तक पहुंचा तो उन्होंने विशाल को अपने आवास पर बुलाया और नया मोबाइल फोन भेंट किया. नया फोन मिलने के बाद विशाल के चेहरे पर खुशी लौट आई.उसने विधायक को धन्यवाद दिया.

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क्या था पूरा घटनाक्रम ?

जानकारी के मुताबिक, दो दिन पहले मुजफ्फरनगर में हुई तेज बारिश के बाद शिव चौक समेत शहर के कई इलाकों में भारी जलभराव हो गया था. रामपुरी निवासी डिलीवरी बॉय विशाल भी डिलीवरी लेकर निकले थे. शिव चौक पर पानी के बीच से गुजरते वक्त उनका करीब 45 हजार रुपये कीमत का मोबाइल फोन पानी में गिर गया.

मोबाइल उनका काम का अहम हिस्सा था, क्योंकि वह फोन की लोकेशन देखकर डिलीवरी करने जा रहे थे. फोन पानी में गिरने के बाद विशाल काफी देर तक जलभराव के बीच उसे तलाशते रहे, लेकिन मोबाइल नहीं मिला. परेशान होकर विशाल भावुक हो गए और रो पड़े. इसी दौरान किसी ने उनका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.

सपा विधायक पंकज मलिक तक पहुंचा वीडियो 

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यह सपा विधायक पंकज मलिक तक पहुंचा. विधायक ने वीडियो देखा तो उन्होंने विशाल की मदद करने का फैसला किया. गुरुवार को विशाल को अपने आवास पर बुलाकर पंकज मलिक ने उन्हें नया मोबाइल फोन भेंट किया.

फिलहाल, बारिश में मोबाइल गंवाने वाले डिलीवरी बॉय विशाल को नया फोन मिलने से उनके चेहरे पर मुस्कान जरूर लौट आई है, लेकिन शहर में जलभराव की समस्या एक बार फिर सवालों के घेरे में है.

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About the author अभिषेक चौधरी, मुजफ्फरनगर

अभिषेक चौधरी मुजफ्फरनगर की खबरों पर नजर रखते हैं. राजनीतिक, क्राइम और सामाजिक मुद्दों पर लिखते हैं.
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Published at : 20 Aug 2026 10:00 PM (IST)
Tags :
Pankaj Malik UP NEWS Muzaffarnagar News
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