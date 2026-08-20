500 करोड़ की जमीन का मामला, नगर निगम और AMU आमने-सामने
Aligarh News In Hindi: अलीगढ़ में 500 करोड़ रुपये की जमीन को लेकर नगर निगम और AMU आमने-सामने हैं. नगर निगम ने जमीन पर कब्जा कर फेंसिंग कराई, जबकि AMU ने इस पर सवाल उठाए.
अलीगढ़ में करीब 500 करोड़ रुपये कीमत की सरकारी जमीन को लेकर नगर निगम और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) आमने-सामने आ गए हैं. नगर निगम और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने ग्राम भमोला माफी के नगला पटवारी इलाके में करीब 3.863 हेक्टेयर जमीन की पैमाइश कराकर उसे अपने कब्जे में लेने की कार्रवाई की. जमीन पर तार फेंसिंग कराने के साथ ही नगर निगम की संपत्ति के बोर्ड भी लगा दिए गए हैं.
पैमाइश के बाद जमीन पर कराई गई तार फेंसिंग
नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस की टीम बुधवार को मौके पर पहुंची. अधिकारियों ने जमीन की पैमाइश कराई और इसके बाद पूरी जमीन की घेराबंदी कर दी. नगर निगम का कहना है कि यह बंजर और ऊसर सरकारी जमीन है, जिस पर पहले AMU का कब्जा था, लेकिन यहां किसी तरह का निर्माण नहीं किया गया था. कार्रवाई के बाद जमीन को नगर निगम की संपत्ति घोषित कर दिया गया है.
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नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने कहा कि इतनी कीमती जमीन का इस्तेमाल शहर और आम लोगों के हित में किया जाएगा. नगर निगम की योजना यहां पुलिस थाने, स्कूल, इंटर कॉलेज, अस्पताल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जैसे जरूरी प्रोजेक्ट विकसित करने की है. अधिकारियों का कहना है कि इससे आसपास के लोगों को कई जरूरी सुविधाएं मिल सकेंगी.
AMU ने नगर निगम की कार्रवाई को बताया गलत
वहीं, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने नगर निगम की इस कार्रवाई पर आपत्ति जताई है. AMU प्रशासन ने प्रेस नोट जारी कर कहा है कि 20 अगस्त 2026 को राइडिंग फील्ड की जमीन पर नगर निगम द्वारा किया गया कब्जा गलत है. विश्वविद्यालय का दावा है कि यह जमीन उसकी विधिसम्मत संपत्ति है और उसके पास इससे जुड़े सभी दस्तावेज और कानूनी साक्ष्य मौजूद हैं.
AMU के मुताबिक, यह जमीन 13 जून 1925 से अधिग्रहण अधिनियम 1894 के तहत विश्वविद्यालय के अधिग्रहण में है. इसके बाद 19 नवंबर 1940 को यूनाइटेड प्रोविन्स के तत्कालीन गवर्नर ने भी इस जमीन को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के लिए अग्रहीत किया था.
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विश्वविद्यालय ने नगर निगम के उस दावे को भी गलत बताया है, जिसमें जमीन को कब्जा मुक्त कराने की बात कही गई है. AMU का कहना है कि जमीन विश्वविद्यालय की संपत्ति है और नगर निगम उस पर अवैध दावा कर रहा है.