चीनी महंगी हुई तो किसानों को भी मिले फायदा, केसी त्यागी की मांग

राष्ट्रीय लोकदल (RLD) के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने देश में चीनी की बढती कीमतों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा,"सरकार को देखना चाहिए कि अगर चीनी की कीमत बढ़ रही है तो किसानों को गन्ने की कीमत भी ज्यादा मिले." इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रगीत पर जारी मतभेदों को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और अयोध्या मामले में केंद्र सरकार से पारदर्शी कार्रवाई की मांग करते हुए नृपेन्द्र मिश्रा का बचाव किया है.

के.सी. त्यागी गुरूवार को पत्रकारों के सवालों के जवाब में यह बयान दिया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि किसानों, राष्ट्रीय सुरक्षा और स्वच्छ छवि वाले नेताओं की हितों की रक्षा होनी चाहिए.

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चीनी के बढ़ते दामों का फायदा किसानों को मिले

केसी त्यागी ने बढ़ी हुई चीनी की कीमत के मुद्दे पर कहा, "सरकार को देखना चाहिए कि अगर चीनी की कीमत बढ़ रही है, तो किसानों को गन्ने की भी कीमत ज्यादा मिले, ऐसा नहीं है कि सभी किसान सिर्फ एथेनॉल के लिए ही गन्ना दे रहे हैं." उन्होंने जोर देकर कहा कि किसान को गन्ने के उचित मूल्य मिलना ही चाहिए. इसलिए चीनी की बढ़ती कीमत का फायदा सीधे किसानों तक पहुंचे.

राष्ट्रगीत पर विवाद दुर्भाग्यपूर्ण

केसी त्यागी ने राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रगीत वंदेमातरम् पर जारी सत्ता पक्ष और विपक्ष में विवाद को लेकर दुःख जताते हुए कहा, "यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश की सत्तारुड़ पार्टी और विपक्षी पार्टी इस वक्त राष्ट्र सुरक्षा, राष्ट्रीय मुद्दों और राष्ट्रीय गीत जैसे मुद्दों पर आमने-सामने है, कांग्रेस का यह प्रस्ताव भी स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि यहां राष्ट्रगीत के सम्मान की बात है." उन्होंने स्पष्ट किया कि राष्ट्रगीत के सम्मान से कोई समझौता नहीं हो सकता.

नृपेन्द्र मिश्रा पर कोई दाग नहीं

हालिया अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर नृपेन्द्र मिश्रा और चंपत राय के बीच विवाद पर कहा, "मैं निपेंद्र मिश्रा को सालों से जानता हूं उनके ऊपर इस तरीके का कोई भी दाग नहीं है. जबकि चंपत्र आए खुद आरोपों की गिरे में रहे हैं. अगले कुछ महीने में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में बीजेपी को भी चाहिए कि इस मामले में जो भी दोषी है. उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए. क्योंकि विपक्ष इस मुद्दे को बड़ा बनाकर भाजपा को घेरने की तैयारी कर रहा है."

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