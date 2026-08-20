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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडचीनी महंगी हुई तो किसानों को भी मिले फायदा, केसी त्यागी की मांग

चीनी महंगी हुई तो किसानों को भी मिले फायदा, केसी त्यागी की मांग

Sugar Price Hike: केसी त्यागी ने कहा, "सरकार को देखना चाहिए किअगर चीनी की कीमत बढ़ रही है, तो किसानों को गन्ने की भी कीमत ज्यादा मिले, ऐसा नहीं है कि सभी किसान सिर्फ एथेनॉल के लिए ही गन्ना दे रहे हैं.

Written By : जय प्रकाश |  Updated at : 20 Aug 2026 09:53 PM (IST)
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राष्ट्रीय लोकदल (RLD) के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने देश में चीनी की बढती कीमतों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा,"सरकार को देखना चाहिए कि अगर चीनी की कीमत बढ़ रही है तो किसानों को गन्ने की कीमत भी ज्यादा मिले." इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रगीत पर जारी मतभेदों को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और अयोध्या मामले में केंद्र सरकार से पारदर्शी कार्रवाई की मांग करते हुए नृपेन्द्र मिश्रा का बचाव किया है.

के.सी. त्यागी गुरूवार को पत्रकारों के सवालों के जवाब में यह बयान दिया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि किसानों, राष्ट्रीय सुरक्षा और स्वच्छ छवि वाले नेताओं की हितों की रक्षा होनी चाहिए.

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चीनी के बढ़ते दामों का फायदा किसानों को मिले

केसी त्यागी ने बढ़ी हुई चीनी की कीमत के मुद्दे पर कहा,  "सरकार को देखना चाहिए कि अगर चीनी की कीमत बढ़ रही है, तो किसानों को गन्ने की भी कीमत ज्यादा मिले, ऐसा नहीं है कि सभी किसान सिर्फ एथेनॉल के लिए ही गन्ना दे रहे हैं." उन्होंने जोर देकर कहा कि किसान को गन्ने के उचित मूल्य मिलना ही चाहिए. इसलिए चीनी की बढ़ती कीमत का फायदा सीधे किसानों तक पहुंचे.

राष्ट्रगीत पर विवाद दुर्भाग्यपूर्ण 

केसी त्यागी ने राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रगीत वंदेमातरम् पर जारी सत्ता पक्ष और विपक्ष में विवाद को लेकर दुःख जताते हुए कहा, "यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश की सत्तारुड़ पार्टी और विपक्षी पार्टी इस वक्त राष्ट्र सुरक्षा, राष्ट्रीय मुद्दों और राष्ट्रीय गीत जैसे मुद्दों पर आमने-सामने है, कांग्रेस का यह प्रस्ताव भी स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि यहां राष्ट्रगीत के सम्मान की बात है." उन्होंने स्पष्ट किया कि राष्ट्रगीत के सम्मान से कोई समझौता नहीं हो सकता.

नृपेन्द्र मिश्रा पर कोई दाग नहीं 

हालिया अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर नृपेन्द्र मिश्रा और चंपत राय के बीच विवाद पर कहा, "मैं निपेंद्र मिश्रा को सालों से जानता हूं उनके ऊपर इस तरीके का कोई भी दाग नहीं है. जबकि चंपत्र आए खुद आरोपों की गिरे में रहे हैं. अगले कुछ महीने में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में बीजेपी को भी चाहिए कि इस मामले में जो भी दोषी है.  उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए. क्योंकि विपक्ष इस मुद्दे को बड़ा बनाकर भाजपा को घेरने की तैयारी कर रहा है."

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About the author जय प्रकाश

जय प्रकाश एक अनुभवी हिंदी पत्रकार, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और सामाजिक-राजनीतिक विषयों के गहन विश्लेषक हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 20 वर्षों के अनुभव के साथ उन्होंने प्रिंट, टीवी और डिजिटल मीडिया में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. उत्तर प्रदेश की राजनीति, प्रशासन, अपराध, सामाजिक मुद्दों और जनसरोकार से जुड़ी खबरों पर उनकी मजबूत पकड़ है. समाचार लेखन, स्टोरीटेलिंग, वीडियो स्क्रिप्ट, SEO आधारित कंटेंट और डिजिटल मीडिया रणनीति उनकी प्रमुख विशेषज्ञताएं हैं. निष्पक्ष, तथ्यपरक और प्रभावशाली पत्रकारिता के माध्यम से वे समाज तक विश्वसनीय जानकारी पहुंचाने और जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.
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Published at : 20 Aug 2026 09:46 PM (IST)
Tags :
KC Tyagi SUGAR PRICE HIKE UP NEWS
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