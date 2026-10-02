मुजफ्फरनगर: अवैध हथियार के साथ 3 अरेस्ट, यूपी-उत्तराखंड में करते थे सप्लाई

पश्चिमी उतर प्रदेश की मुजफ्फरनगर पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. नगर कोतवाली पुलिस ने चेकिंग के दौरान कार सवार तीन आरोपियों को पकड़ा. इनके कब्जे से 11 अवैध हथियार, कार, बाइक, मोबाइल और नकदी बरामद हुई है.

पुलिस के मुताबिक, पकड़े गए आरोपी बिहार के मुंगेर में बने अवैध हथियारों को मेरठ के रास्ते मुजफ्फरनगर समेत पश्चिमी यूपी और उत्तराखंड के अलग-अलग जिलों में सप्लाई करते थे. हथियारों को करीब 20 से 25 हजार रुपये में खरीदकर दो से तीन गुना कीमत पर बेचा जाता था.

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कई जिलों में होती थी हथियारों की सप्लाई

पुलिस की पूछताछ में यह भी सामने आया है कि यह गिरोह मुजफ्फरनगर के अलावा हरिद्वार, सहारनपुर, शामली और गाजियाबाद में हथियारों की सप्लाई करता था. पुलिस के अनुसार, बरामद हथियारों में चार पिस्टल, छह तमंचे 315 बोर और एक 12 बोर का तमंचा शामिल है.

पुलिस ने अवैध हथियार के साथ 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार

एसएसपी मुजफ्फरनगर संजय कुमार वर्मा ने बताया कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के तहत यह कार्रवाई की गई है. पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ नितेश सैनी, समीर ,उमंग गिरफ्तार किया है. इसमें दो लोगों के आपराधिक इतिहास हैं. नीतेश सैनी का और जो पहले भी जेल जा चुका है. मेरठ से साथ ही साथ यह उमंग भी जो इसका दोस्त है उसके खिलाफ भी ऑलरेडी 121/ 26 मेरठ में बिचोली में इसका मुकदमा दर्ज है.

आरोपियों पर इन धाराओं में दर्ज हुआ केस

उन्होंने बताया कि आरोपियों के कब्जे से 11 अवैध हथियार, कार, बाइक, मोबाइल और नकदी बरामद हुई है. आरोपियों के विरुद्ध 432/2026 धारा 3/5/25/29(क)/29(ख) आयुध अधि0 थाना कोतवाली नगर में पंजीकृत किया गया है. नियमानुसार जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है.

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