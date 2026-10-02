बेटे की तलाश में प्रेमानंद महाराज के आश्रम पहुंचे परिजन, '3 महीने से...'

मथुरा के वृंदावन स्थित संत प्रेमानंद महाराज के केलीकुंज आश्रम में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं. अभी एक शिष्य की चार मंजिला इमारत से गिरकर हुई मौत की गुत्थी सुलझी भी नहीं थी कि एक और शिष्य के माता-पिता अपने बेटे को खोजते हुए प्रेमानंद महाराज के आश्रम पहुंचे. वृंदावन अपने बेटे को तलाशते हुए केली कुंज आश्रम पहुंचे मां-बाप ने प्रेमानंद महाराज के आश्रम की व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं.

वृंदावन पहुंचे परिजनों का कहना है कि 'प्रेमानंद महाराज से गुरु दक्षिणा लेने के लिए हमारा बेटा अनुज चौधरी करीब 3 महीने पहले घर से आया था. वह दीक्षा लेने के बाद घर पहुंचा और फिर आश्रम आने की बात कह कर घर से वृंदावन के लिए निकला, तभी से उससे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है. जब हम इसे तलाशते हुए केलीकुंज आश्रम पहुंचे, तो वहां से भी हमें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है."

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आश्रम के लोगों ने परिजनों को क्यों नहीं दी जानकारी?

परिजनों के मुताबिक, रसिक बिहारी शरण की मौत का मामला मीडिया में आया तो हमें भी चिंता सताने लगी. हम आश्रम पहुंचे और वहां पर पूछताछ की. तभी अचानक आश्रम प्रबंधन ने स्वीकार किया कि अनुज आश्रम में ही है और उसे 2 घंटे में आपके मिलवा दिया जाएगा. अब सवाल यह उठता है कि अगर अनुज पिछले 3 महीने से आश्रम में ही मौजूद था, तो उनके परिजनों को उसके बारे में सही जानकारी क्यों नहीं दी गई? उससे मिलने से उन्हें क्यों रोका जा रहा था.

रसिक दुलारी के परिजनों ने भी लगाए थे यही आरोप

बता दें कि जो आरोप अनुज चौधरी के परिजन लग रहे हैं, वही और आरोप मृतक रसिक दुलारी शरण के परिजनों ने भी लगाए थे. बताया गया कि जब रसिक बिहारी के परिवार के लोग आश्रम रसिक बिहारी से मिलने आते थे, तो उन्हें मिलने नहीं दिया जाता था. इन तमाम घटनाओं के बाद अब सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर प्रेमानंद के आश्रम मे चल क्या रहा है. क्या प्रेमानंद महाराज के पीछे कोई दूसरा नेटवर्क काम कर रहा है? या फिर प्रेमानंद महाराज को हाईजैक किया गया है?

सवाल यह भी है कि क्या प्रेमानंद महाराज की आड़ लेकर कुछ इस तरह के कृत्य आश्रम में हो रहे हैं, जिन्हें छुपाने के लिए वहां रह रहे शिष्यों को एक तरह से नजर बंद कर दिया जाता है. रसिक दुलारी शरण की मौत का सच क्या कभी सामने आ पाएगा, या फिर यह मामला भी प्रशासनिक फाइलों और जांच की औपचारिकताओं के बीच दबकर रह जाएगा?

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