CM योगी के 'हलाल' सर्टिफिकेट वाले बयान पर मौलाना काब रशीदी बोले, 'हजारों करोड़ का मीट यूपी...'

बिहार के चुनावी माहौल में बुर्का हिजाब और हलाल सर्टिफिकेट की चर्चा होने पर जमीयत उलेमा ए हिन्द यूपी के कानूनी सलाहकार मौलाना काब रशीदी का बयान सामने आया है. मौलाना काब रशीदी ने कहा कि यह भारत की चुनावी राजनीति की हकीकत है कि जैसे जैसे चुनाव करीब आते हैं तो धार्मिक उन्माद और जातिगत नफ़रतें समाज के अंदर फैला दी जाती हैं. हिजाब इस्लाम का अभिन्न अंग है जो शराफत और हया का एक जरिया है.

काब रशीदी ने कहा, "बिहार का चुनाव अगर विकास, बेरोजगारी और पलायन के मुद्दों पर होता तो बिहार अपने सुनहरे भविष्य की तरफ़ तरक्की करता. नेता हिजाब का डमरू बजा कर चुनावी लाभ लेना चाह रहे हैं. धार्मिक चीजों को चुनाव में नहीं लाना चाहिए .

सीएम योगी के 'हलाल' वाले बयान पर दी प्रतिक्रिया

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हलाल सर्टिफिकेट पर रोक वाले बयान पर मौलाना क़ाब रशीदी ने कहा कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बीफ निर्यातक देश है. बिना हलाल सर्टिकफिकेट के कोई देश मीट नहीं लेता है और भारत से चमड़े का भी कई बिलिन डॉलर का व्यापार करता है. हजारों करोड़ का मीट यूपी से निर्यात हो रहा है और देश के अलग अलग राज्यो से भी मीट निर्यात हो रहा है.

'भारत बड़े पैमाने पर कर रहा बीफ एक्सपोर्ट'

मौलाना ने कहा, "भारत की इकोनॉमी में मीट एक्सपोर्ट का बड़ा सहयोग है. हमारे देश के पूर्वोत्तर राज्यो में गो हत्या और बीफ एक्सपोर्ट कानूनी रूप से हो रहा है, आप उसे बन्द करा दीजिए, फिर बात करिये. उत्तर प्रदेश में भी बहुत स्लॉटर हाउस चल रहे हैं, कौन क्या कह रहा है उससे अधिक आवश्यक ये है कि देश और प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या है. भारत बड़े पैमाने पर बीफ एक्सपोर्ट कर रहा है."

सभी लोगों को प्यार मोहब्बत से त्योहार मनाने चाहिये- मौलाना

दीवाली पर अखिलेश यादव और सपा नेता आज़म खान और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयानों पर उन्होंने कहा कि इस देश मे हर व्यक्ति को अपने धार्मिक पर्व हर्षो उल्लास के साथ मनाने का पूरा संवैधानिक अधिकार है. किसी दूसरे को उस पर टिका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए. देश में बने लोकल उत्पादों को आगे ले जाना चाहिए, ताकि देश तरक्की करे. सभी लोगो को प्यार मुहब्बत के साथ अपने त्योहार मनाने चाहिए.