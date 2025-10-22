हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडCM योगी के 'हलाल' सर्टिफिकेट वाले बयान पर मौलाना काब रशीदी बोले, 'हजारों करोड़ का मीट यूपी...'

CM योगी के 'हलाल' सर्टिफिकेट वाले बयान पर मौलाना काब रशीदी बोले, 'हजारों करोड़ का मीट यूपी...'

UP News: जमीयत उलेमा ए हिन्द यूपी के कानूनी सलाहकार मौलाना काब रशीदी ने कहा कि जैसे जैसे चुनाव करीब आते हैं धार्मिक उन्माद और जातिगत नफरतें समाज के अंदर फैला दी जाती हैं.

By : उबैदुर रहमान | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 22 Oct 2025 06:56 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार के चुनावी माहौल में बुर्का हिजाब और हलाल सर्टिफिकेट की चर्चा होने पर जमीयत उलेमा ए हिन्द यूपी के कानूनी सलाहकार मौलाना काब रशीदी का बयान सामने आया है. मौलाना काब रशीदी ने कहा कि यह भारत की चुनावी राजनीति की हकीकत है कि जैसे जैसे चुनाव करीब आते हैं तो धार्मिक उन्माद और जातिगत नफ़रतें समाज के अंदर फैला दी जाती हैं. हिजाब इस्लाम का अभिन्न अंग है जो शराफत और हया का एक जरिया है.

काब रशीदी ने कहा, "बिहार का चुनाव अगर विकास, बेरोजगारी और पलायन के मुद्दों पर होता तो बिहार अपने सुनहरे भविष्य की तरफ़ तरक्की करता. नेता हिजाब का डमरू बजा कर चुनावी लाभ लेना चाह रहे हैं. धार्मिक चीजों को चुनाव में नहीं लाना चाहिए . 

सीएम योगी के 'हलाल' वाले बयान पर दी प्रतिक्रिया

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हलाल सर्टिफिकेट पर रोक वाले बयान पर मौलाना क़ाब रशीदी ने कहा कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बीफ निर्यातक देश है. बिना हलाल सर्टिकफिकेट के कोई देश मीट नहीं लेता है और भारत से चमड़े का भी कई बिलिन डॉलर का व्यापार करता है. हजारों करोड़ का मीट यूपी से निर्यात हो रहा है और देश के अलग अलग राज्यो से भी मीट निर्यात हो रहा है. 

'भारत बड़े पैमाने पर कर रहा बीफ एक्सपोर्ट'

मौलाना ने कहा, "भारत की इकोनॉमी में मीट एक्सपोर्ट का बड़ा सहयोग है. हमारे देश के पूर्वोत्तर राज्यो में गो हत्या और बीफ एक्सपोर्ट कानूनी रूप से हो रहा है, आप उसे बन्द करा दीजिए, फिर बात करिये. उत्तर प्रदेश में भी बहुत स्लॉटर हाउस चल रहे हैं, कौन क्या कह रहा है उससे अधिक आवश्यक ये है कि देश और प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या है. भारत बड़े पैमाने पर बीफ एक्सपोर्ट कर रहा है." 

सभी लोगों को प्यार मोहब्बत से त्योहार मनाने चाहिये- मौलाना

दीवाली पर अखिलेश यादव और सपा नेता आज़म खान और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयानों पर उन्होंने कहा कि इस देश मे हर व्यक्ति को अपने धार्मिक पर्व हर्षो उल्लास के साथ मनाने का पूरा संवैधानिक अधिकार है. किसी दूसरे को उस पर टिका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए. देश में बने लोकल उत्पादों को आगे ले जाना चाहिए, ताकि देश तरक्की करे. सभी लोगो को प्यार मुहब्बत के साथ अपने त्योहार मनाने चाहिए.

और पढ़ें
Published at : 22 Oct 2025 06:52 PM (IST)
Tags :
Moradabad News UP NEWS Yogi Adityanath Maulana Kaab Rashidi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
सर्बिया की संसद के बाहर ताबड़तोड़ गोलीबारी, राष्ट्रपति वुसिन ने बताया 'आतंकी हमला'
सर्बिया की संसद के बाहर ताबड़तोड़ गोलीबारी, राष्ट्रपति वुसिन ने बताया 'आतंकी हमला'
राजस्थान
राजस्थान में 34 IPS अफसरों का तबादला, जयपुर के पुलिस कमिश्नर भी बदले
राजस्थान में 34 IPS अफसरों का तबादला, जयपुर के पुलिस कमिश्नर भी बदले
क्रिकेट
92 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा, पाकिस्तान के आसिफ अफरीदी बने ऐसा करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी
92 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा, पाकिस्तान के आसिफ अफरीदी बने ऐसा करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी
बॉलीवुड
गोविंदा की भांजी सौम्या सेठ के घर गूंजी किलकारियां, एक्ट्रेस ने दिया बेटी को जन्म
गोविंदा की भांजी सौम्या सेठ के घर गूंजी किलकारियां, एक्ट्रेस ने दिया बेटी को जन्म
Advertisement

वीडियोज

Deepika-Ranveer ने सबके सामने सोशल मीडिया पर रिवील की Dua की तस्वीर
Dashrath Manjhi के बेटे को नहीं मिला टिकट, Delhi से मायूस होकर लौटे
बिहार में 'ऑपरेशन लोटस'! | Bihar Election
दिवाली की रात... 'खून की होली' !
महाराष्ट्र में विपक्षी तकरार, क्या NDA मारेगा बाजी?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 136 / litre -78
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 98 / litre -78
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
सर्बिया की संसद के बाहर ताबड़तोड़ गोलीबारी, राष्ट्रपति वुसिन ने बताया 'आतंकी हमला'
सर्बिया की संसद के बाहर ताबड़तोड़ गोलीबारी, राष्ट्रपति वुसिन ने बताया 'आतंकी हमला'
राजस्थान
राजस्थान में 34 IPS अफसरों का तबादला, जयपुर के पुलिस कमिश्नर भी बदले
राजस्थान में 34 IPS अफसरों का तबादला, जयपुर के पुलिस कमिश्नर भी बदले
क्रिकेट
92 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा, पाकिस्तान के आसिफ अफरीदी बने ऐसा करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी
92 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा, पाकिस्तान के आसिफ अफरीदी बने ऐसा करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी
बॉलीवुड
गोविंदा की भांजी सौम्या सेठ के घर गूंजी किलकारियां, एक्ट्रेस ने दिया बेटी को जन्म
गोविंदा की भांजी सौम्या सेठ के घर गूंजी किलकारियां, एक्ट्रेस ने दिया बेटी को जन्म
ट्रेंडिंग
अंधेरे जंगल में कार के सामने रील बनाने लगी पापा की परी! यूजर्स बोले, नागमणि लेकर मानेगी- वीडियो वायरल
अंधेरे जंगल में कार के सामने रील बनाने लगी पापा की परी! यूजर्स बोले, नागमणि लेकर मानेगी
हेल्थ
Artificial Vision Technology: अंधेपन के मरीजों को मिला नया तोहफा, अब फिर से देख पाएंगे सपनों की दुनिया
अंधेपन के मरीजों को मिला नया तोहफा, अब फिर से देख पाएंगे सपनों की दुनिया
जनरल नॉलेज
Kafala System: क्या होता है कफाला सिस्टम, जानें किन देशों में है यह अभी भी लागू
क्या होता है कफाला सिस्टम, जानें किन देशों में है यह अभी भी लागू
विश्व
'पाकिस्तान के लिए 250 किमी रेंज की मिसाइल ही काफी...', भारतीय सेना के रिटायर्ड अधिकारी ने बताया क्यों टेस्ट की गई ब्रह्मोस-800?
'पाकिस्तान के लिए 250 किमी रेंज की मिसाइल ही काफी...', भारतीय सेना के रिटायर्ड अधिकारी ने बताया क्यों टेस्ट की गई ब्रह्मोस-800?
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget