Mirzapur News: उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से एक दिल दहला देने वाली और इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. यहां एंबुलेंस कर्मियों ने प्रसव पीड़ा से तड़प रही एक प्रेग्नेंट महिला को अस्पताल ले जाने की बजाय नेशनल हाईवे पर ही उतार दिया. मजबूर परिजनों ने कीचड़ भरी जमीन पर ही महिला की डिलीवरी कराई. बच्ची के जन्म का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हेल्थ डिपार्टमेंट में हड़कंप मच गया है.

आधे घंटे के रास्ते पर डेढ़ घंटे लगाए- पति का आरोप

यह मामला मिर्जापुर जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) बरौंधा का है. जानकारी के मुताबिक लालगंज थाना क्षेत्र के कोठी खुर्द गांव के रहने वाले अतीक अहमद की पत्नी अरवी बानो को देर रात में तेज दर्द हुआ. परिजनों ने तुरंत 102 एंबुलेंस सेवा को कॉल किया. एंबुलेंस महिला को लेकर निकली, लेकिन महिला के पति का आरोप है कि आधे घंटे की दूरी तय करने में एंबुलेंस कर्मियों ने डेढ़ घंटे लगाए.

यूपी के मिर्जापुर में दर्द से कराह रही गर्भवती महिला को एम्बुलेंस कर्मियों ने नेशनल हाईवे पर ही उतार दिया, और उसे तड़पता छोड़कर चले गए. जिसके बड़ा मजबूरन महिला को कीचड़ से सनी जमीन पर बच्चे को जन्म देना पड़ा. pic.twitter.com/elhqol95SK — Priya singh (@priyarajputlive) October 29, 2025

इतना ही नहीं, न्यू पीएचसी बरौंधा पहुंचने के बाद भी एंबुलेंस कर्मियों ने महिला को अस्पताल के अंदर ले जाने की बजाय अस्पताल गेट के सामने हाईवे पर ही उतार दिया और वहां से चले गए. उस समय महिला दर्द से कराह रही थी. अस्पताल के बाहर कीचड़ भरी जगह थी, जहां परिजनों ने किसी तरह कपड़े डालकर डिलीवरी कराई. महिला ने एक बेटी को जन्म दिया.

सीएमओ से कराई जा रही पूरे मामले की जांच

जब अस्पताल कर्मचारियों को जानकारी मिली कि अस्पताल गेट के बाहर ही डिलीवरी हो गई है, तब अफसरों में हड़कंप मच गया. तुरंत महिला और नवजात बच्ची को अंदर ले जाकर भर्ती किया गया. महिला के पति अतीक अहमद का कहना है कि एंबुलेंस कर्मियों ने पूरे रास्ते लापरवाही की और फिर अस्पताल के ठीक सामने पत्नी को छोड़कर भाग गए. हालांकि, बाद में पति का एक और बयान भी सामने आया, जिसमें उसने कहा कि उसे अब कोई समस्या नहीं है.

फिलहाल, इस घटना पर जिलाधिकारी ने गंभीरता से नोटिस लिया है. डीएम ने कहा कि पूरे मामले की जांच सीएमओ से कराई जा रही है और दोषी 102 एंबुलेंस कर्मियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद लोग हेल्थ व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं और इस घटना की निंदा कर रहे हैं.